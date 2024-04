2026 lesz a Disney éve, szuperprodukciók vannak készülőben

A cég legújabb bejelentése szerint a Moana élő szereplős változatára többet kell majd várnunk, mivel a filmet átcsúsztatták 2026-ra, amikor is több más, sikerre ítélt alkotás érkezik még majd.

Rendesen belecsapott a lecsóba a Disney, mivel több olyan produkcióval is készülnek az elkövetkezendő évekre, ami könnyen közönségkedvenccé válhat.

Ahogy a cég legutóbbi bejelentéséből megtudhattuk, a Moana című animációs film élő szereplős változatára – amelyben Dwayne Johnson játssza a főszerepet – várnunk kell még, miután a kezdetben 2025-re tervezett alkotás megjelenését kitolták, így az új időpont 2026. július 10. lett.

Ez azt is jelenti, hogy 2026-ban számos sikerre ítélt filmmel fog előrukkolni a vállalat. 2026-ban debütál majd például a mozikban a következő Star Wars-film, a The Mandalorian & Grogu, illetve érkezik a Toy Story 5 is – előbbi 2026. május 22-én, utóbbi 2026. június 19-én.

Mint ismert, a The Mandalorian & Grogu a Disney+ sikersorozatának, A Mandalórinak a spinoffja, aminek érkezése azt sugallja, hogy a cég kész visszatérni a Star Wars-univerzumhoz a filmek tekintetében is, miután egy ideig pihentették azokat, és főleg olyan sorozatokra koncentráltak, mint a Boba Fett könyve és az Obi-Wan Kenobi.

A legutóbbi Star Wars-film a 2019-es Star Wars: Skywalker kora volt, ami kasszasikernek bizonyult, ám igen megosztóra is sikeredett – írja a Variety.

A Disney közlése szerint mindemellett 2025. október 10-én jelenik meg a Tron: Ares című film, ami az 1982-es Tron, avagy a számítógép lázadása és a 2010-es Tron: Örökség folytatása lesz. A produkció igazi sztárgárdát vonultat fel, mivel a szereplők között van többek között Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters és Gillian Anderson.

A Moanán kívül egyébként kitolták a The Amateur című, Rami Malek főszereplésével készült kémthriller debütálását is. Eredetileg 2024. november 8-ra tervezték, ám ezt 2025. április 11-re módosították. Az Amy Adamsszel érkező Nightbitch megjelenési dátumán nem változtattak, az 2024. december 6. maradt, ahogy a Moana 2. animációs filmén sem, ami 2024. november 27-én jelenik meg. A 2026. július 10-re tervezett Untitled Disney-t azonban látszólag elkaszálták.



