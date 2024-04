Készül a Mátrix 5, de nagyon más lesz, mint a korábbiak

A Warner bejelentette, hogy már dolgoznak a Mátrix ötödik felvonásán a stúdiónál. Viszont már egyik Wachowski testvér sem ül a rendezői székben, az előző felvonást dirigáló Lana is már csak executive producerként lesz jelen. A rendezői széket A mentőexpedíciót író Drew Goddard foglalja el, aki a forgatókönyvön is dolgozik.

A stúdió bejelentette, hogy elkezdődött egy ötödik Mátrix-film fejlesztése. Ez lesz az első olyan rész, amelyet nem Lana és Lily Wachowski jegyeznek rendezőként. Helyettük A mentőexpedíció forgatókönyvírója, Drew Goddard látja el a direktori teendőket.

A forgatókönyvet is ő írja, és a Goddard Textilesnál dolgozó partnerével, Sarah Esberggel együtt a produceri feladatokat is ő látja el. Lana Wachowski, aki a legutóbbi Mátrix-rész, a 2021-es Feltámadások rendezője volt, executive producerként vesz részt a munkában – számolt be a Variety.



Az még nem világos, hogy a Mátrix-univerzumból kik fognak visszatérni. Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss az összes korábbi filmben Neo és Trinity karakterét formálta meg, míg Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris és Priyanka Chopra Jonas a legutóbbi részben csatlakozott a gárdához.

A cselekmény részletei még nem kerültek nyilvánosságra, de a Warner Bros. Motion Pictures produkciós elnöke, Jesse Ehrman azt ígéri, hogy a történet

úgy viszi majd előre a fantasyvilágot, hogy közben nem távolodik el túlságosan attól, ami a sorozatot sikeressé tette.

„Drew egy új ötlettel érkezett a Warner Bros.-hoz, amelyről mindannyian úgy véljük, hogy hihetetlen módon folytathatja a Mátrix világát, egyszerre tisztelegve az előtt, amit Lana és Lilly több mint 25 évvel ezelőtt elkezdett, és egy egyedi nézőpontot kínálva, amely a sorozat és a karakterek iránti saját szeretetén alapul” – mondta Ehrman egy nyilatkozatban.

A Warner Bros. Discovery egész csapata izgatottan várja, hogy Drew elkészítse ezt az új Mátrix-filmet, és hozzáadja az ő vízióját ahhoz a filmes kánonhoz, amelyet Wachowskiék negyed évszázadon át építettek

– tette hozzá.

Drew Goddardot Oscar-díjra jelölték a Ridley Scott által rendezett és Matt Damon főszereplésével készült A mentőexpedíció című sci-fi-adaptáció megírásáért. További munkái közé tartozik a Cloverfield és a Z világháború írása, valamint A ház az erdő mélyén és a Húzós éjszaka az El Royale-ban író-rendezői munkája.

Nem túlzás azt állítani, hogy a Mátrix-filmek megváltoztatták a mozit és az életemet

– mondta Drew Goddard.

„Lana és Lilly kiváló művészete nap mint nap inspirál, és több mint hálás vagyok a lehetőségért, hogy az ő világukban mesélhetek történeteket” – egészítette ki.

A Mátrix, amely 1999-ben indította útjára a franchise-t, minden idők egyik legnagyobb hatású sci-fi-filmjének számít. Három folytatást ihletett, a 2003-as Mátrix: Újratöltve és Mátrix: Forradalmak, valamint majd húsz év kihagyás után a 2021-es Mátrix: Feltámadások című filmeket.

A negyedik rész volt az első olyan, amelyet kizárólag Lana rendezett, és hatalmas anyagi bukás volt. Ez részben azért lehetett, mert a film – akárcsak a Warner Bros. teljes 2021-es programja – a mozival egyidejűleg az HBO Maxon is elérhető volt, külön díj nélkül. Világszerte mindössze 159 millió dolláros bevételt hozott a 190 millió dolláros költségvetéssel szemben.