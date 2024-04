A francia first lady csatlakozik Lily Collinshoz a képernyőn

Franciaország köztársasági elnökének (Emmanuel Macron) felesége, Brigitte Macron nagy rajongója Lily Collins munkásságának, kiemelten egy bizonyos sorozatot. A hetvenéves pedagógus elsősorban az Emily Párizsban című Netflix-produkcióért van oda, amelyben a hírek szerint láthatja is őt a közönség – írta meg a Daily Mail.

Most készül a széria negyedik évadja, amiben egy epizód erejéig VIP-vendég lesz a francia first lady. A sorozat rajongói tudhatják, hogy közvetetten már az első részekben is „megjelent” Macron, azonban valós szerepet csupán most kap az elnök felesége. Collins korábban beszélt már arról, hogy noha Emmanuel Macronnal eddig nem találkozott, Brigitte-tel ismerik egymást.

Működő formula

A romantikus komédiát Darren Star rendező-producer jegyzi, aki korábban olyan sorozaton dolgozott, mint a Szex és New York. Az Emily Párizsban, amely 2020-ban indult, eddig három évadot élt meg,

a negyedik pedig most érkezik majd év végén.

A sorozat középpontjában Emily Cooper áll, egy chicagói kommunikációs szakember, aki azért érkezik Párizsba, hogy besegítsen egy francia cégnek új nézőpontok és stratégiák kiépítésében. Ott-tartózkodása alatt meg kell birkóznia a kultúrsokkal, a munka kihívásaival, új barátságokkal és a szerelemmel.

A főszerepet játszó Lily Collinst többször jelölték már a sorozat miatt különféle díjakra, mint például a Golden Globe-on a legjobb sorozatszínésznő díjra komédia vagy musical kategóriában 2021-ben.