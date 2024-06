Jeremy Renner kétszer is osztozott a vásznon Tom Cruise-zal a Mission: Impossible című filmsorozat alatt. Egyszer 2011-ben a Fantom protokollban, majd 2015-ben a Titkos nemzetben. Ebből majdnem triplázás lett, azonban 2018-ban, amikor a rendező, Christopher McQuarrie elmondta neki, hogy milyen feladata lenne az Utóhatásban, határozottan visszautasította a munkát.

– idézi a színészt a Variety, aki nevetve emlékezett vissza az esetre.

Hogy pontosan mi verte ki Rennernél a biztosítékot? Kiderült, a sorozatbéli karakterét (William Brandt) ki akarták írni a Mission: Impossible filmekből. Ezzel még nem is lett volna gond, de azt mondták Rennernek, hogy elviszik a forgatás helyszínére, nagyjából egyhetes munka, majd mehet is.

– idézte fel a történteket Renner. Hozzátette:

Úgy volt, hogy többet dolgozom majd velük. Imádom azokat a srácokat. Nagyon csípem Tomot. Remekül éreztük magunkat, és nagyon kedvelem ezt a karaktert. Azonban nagyon sok időt emészt fel. Minden Londonban van. Apának is lennem kellett. Ez akkor nem működött. Talán most, hogy a lányom már idősebb, sikerülne. Bármikor belevágnék egy Mission: Impossible-be, ahogy Brandt bőrébe is visszabújnék.