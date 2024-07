A július 26-án debütáló új Deadpool-filmben Madonna ikonikus, 1989-es Like a Prayere is felhangzik. Nem volt könnyű megszerezni a dal felhasználásának jogait, erről most Ryan Reynolds beszélt a People magazinnak.

Reynolds Hugh Jacmannel és a rendező, Shawn Levyvel együtt meséli el, hogy meg kellett látogatniuk Madonnát, hogy célt érjenek. De a dolog nem volt egyszerű, mert az énekesnő jellemzően nem engedélyezi dalai felhasználását, a Like a Prayerre ez fokozottan igaz. Úgyhogy ahogy Reynolds mondja, már az is nagy dolog volt, hogy meg merték próbálni, az meg főleg, hogy meg is kapták és felhasználhatták a dalt.

Mikor meglátogatták az énekesnőt, Levy úgy érezte, mintha valami királyi viziten venne részt, de Reynolds is zavarban volt. Meg is kérdezte Madonna egyik stábtagját, hogy szólítsa az énekesnőt. De rátalálhatott a megfelelő tónusra, mert az énekesnő engedélyezte a dal használatát, miután megmutatták neki a jelenetet is, amiben szólna. Sőt, még tanácsokat is adott a szám használatához.

Ötletei olyan jók voltak, hogy a filmes stáb új munkába fogott, hogy beépítsék az énekesnő kreatív tanácsait. Ezek után a rajongók még izgatottabban várják a július 26-i Deadpool & Rozsomák bemutatót, aminek előzetese már nem titkos. Amíg megérkezik, teszteljük tudásunkat egy Ryan Reynolds- kvízzel .