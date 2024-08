Végre kaptunk egy kis ízelítőt a The Last of Us második évadából

Megjelent az HBO a The Last of Us második évadához készített treaser videója, amelyből kiderül, hogy kik csatlakoznak Joel és Ellie párosához, és merülnek alá újra az apokalipszisbe.

Pedro Pascal és Bella Ramsey visszatérnek az apokalipszisbe: 2025-ben megjelenik a The Last of Us második évada, amire ugyan még egy darabig várni kell, de az HBO-n megjelenő előzetes videó már ad egy kis ízelítőt abból, hogy milyen lesz a visszatérés.

A sneak peek #TheLastOfUs Season 2 coming in 2025 to Max 🔥 pic.twitter.com/jNQ1JI77pQ — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) August 5, 2024

A felvételek nemcsak azt mutatják be, hogy Pedro Pascal és Bella Ramsey, vagyis Joel és Ellie mit csinálnak majd a következő évadban – többnyire rosszul érzik magukat –, hanem új és visszatérő szereplőket is felvonultat, köztük Joel testvérét, Tommyt (Gabriel Luna), valamint Abbyt (Kaitlyn Dever), Dinát (Isabela Merced) és Jeffrey Wrightot, aki a játékból ismert Isaac szerepét alakítja. Emellett először láthatjuk Catharine O’Hara titokzatos új alakját is, aki egy érdekes kérdést tesz fel Joelnek, látszólag Ellie-ről.

Mint arról beszámoltunk, tavaly mutatták be a The Last of Us élő szereplős adaptációját, amely alapjául az azonos címmel megjelent PlayStation-játék szolgált. Az HBO sorozata a premierje óta hatalmas sikernek örvend, ezért rögtön meg is rendelték annak második szezonját, amely jelenleg is gőzerővel készül. A Kanadában forgó produkcióról nemrég szárnyra kapott az a pletyka, hogy a Joelt alakító Pedro Pascal alig pár hét alatt letudta a jeleneteit, holott annak munkálatait várhatóan csak 2024 második felében fejezik be.