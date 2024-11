George R. R. Martin olyat mondott, amitől lázba jöhetnek a Trónok harca-rajongók

A Trónok harca alkotója, George R. R. Martin egy új projektet ígért Maisie Williamsszel, aki az eredeti HBO-sorozatban Arya Starkot alakította. Martin a Not a Blog nevű blogján írt egy nemrégiben tett londoni látogatásáról, és arról is szót ejtett, hogy kivel találkozott és mit csinált. Williams említésével a Tűz és jég dala szerzője utalt arra, hogy egy új projektről beszélhettek.

Maisie Williamsszel is összeültünk egy pizzára és tésztára, és beszélgettünk... Hát, nem, jobb, ha nem megyek bele, nem akarom elkiabálni. De nagyon jó móka lehetne

– írta Martin rejtélyesen. További információkkal azonban nem szolgált, így nem világos, hogy a projekt a Trónok harcához vagy valami egészen máshoz kapcsolódik-e.

Williams 2009-ben, 12 éves korában kapta meg Arya szerepét az HBO fantasyeposzában, amelyet David Benioff és D. B. Weiss alkotott. Tinédzserkorát színészként töltötte a sorozatban, amely nyolc évad után 2019-ben ért véget.

Martin rejtélyes posztja azután érkezett, hogy a Warner Bros. bejelentette, hogy egy Trónok harca-filmet fejleszt, amely már előkészületi stádiumban van. A The Independent megkereste Martin képviselőit, hogy kommentálják a hírt, de egyelőre nem kaptak választ. Eközben az HBO és a Max vezetője, Casey Bloys beszélt a Martinnal való közös munkáról, a könyvek televíziós adaptációjáról és a szerzővel való nézeteltérésekről.

Nyilvánvalóan azt mondom, hogy George és a Trónok harca tényleg megváltoztatta az HBO irányvonalát. Szóval azt akarom, hogy boldog legyen

– mondta kedden. „Ő nagyon fontos nekem, nekünk. De amikor sorozatokat hozunk össze, tudod, egy házasságot hozol össze, és a házasságok nehezek lehetnek, különösen, amikor Ryan kreatív döntéseket hoz, munkákat adaptál. Ez is lehet feszült, és mint minden házasság, néha göröngyös is” – tette hozzá.

Van ott még, ahonnan ez jött

Casey a Trónok harca előzménysorozatára, a Sárkányok házára utalt ezzel, amely Martin Tűz és vér című könyvén alapul, és a Targaryen család történetét dolgozza fel. Ryan Condal a Sárkányok háza showrunnereként dolgozik, és már biztos, hogy elkészül sorozatból a harmadik évad is – noha a második nem sikerült túl fényesen.

Az HBO egy másik Trónok harca-előzménysorozatot is fejleszt A hét királyság lovagja címmel. A sorozat Martin Dunk és Egg történetei című novelláit veszi alapul, és 2025 végén jelenik meg.

Martin könyveinek rajongói már nagyon várják A tűz és jég dala-sorozat hatodik részét, a The Winds of Wintert, amelyet Martin 2010-ben kezdett el írni. A hetedik és egyben utolsó könyv, a Dream of Spring csak ezt követően kerül az író fókuszába, így egyelőre kérdéses, hogy mikor fog megjelenni – bármelyik a kettő közül.

Szeptemberben Martin a blogján osztotta meg a könyvvel kapcsolatos aktualitásokat, és azt írta:

Nehezen megy az írás, és bár készítettem néhány új oldalt mind a The Winds of Winterhez (igen), mind a Vér és tűzhöz (a Tűz és vér folytatása, a Targaryen-történetem második része), szerettem volna sokkal többet kihozni belőle.

A szerző a The Independentnek 2022-ben adott interjújában elárulta, hogy azért halogatta az A kardok vihara befejezését, mert nehezen viselte, hogy búcsút vegyen sok szeretett karakterétől.