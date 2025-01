Leonardo DiCaprio eltűnt, de hatalmas dobásra készül

Hová tűnt Leonardo DiCaprio? – tehetnénk fel joggal az egyre divatosabbá váló kérdést, hiszen az Oscar-díjas színészt legutóbb a legendás rendező, Martin Scorsese Megfojtott virágok című, 2023-as filmjében láthattuk. Aggodalomra persze semmi ok, hiszen a közelmúltban napvilágot látott hírek szerint hamarosan egy másik nagy formátumú direktor, Paul Thomas Anderson alkotásában láthatjuk.

Paul Thomas Anderson és Leonardo DiCaprio első közös munkáját egyelőre számos titok övezi. Két dolog tűnik biztosnak, az angol címe The Battle of the Baktan Cross lesz, és várhatóan már idén augusztusban mozikba kerül. Az elérhető stáblista szerint nem DiCaprio lesz az egyetlen nagy név a Vérző olaj, a Beépített hiba és a Boogie Nights alkotójának új mozijában. Bőven elég, ha DiCaprio mellett csak Benicio Del Toro, Sean Penn és Regina Hall nevét említjük a szereplőgárdából.

Egy újabb Pynchon-adaptáció?

A friss hírek szerint 2024 szeptemberében ért véget a film forgatása, amelynek költségvetése 150 millió dollárra rúgott. Egyelőre senki sem erősítette meg az alkotógárdából, de a forgatásról készült lesifotók alapján sokak egybehangzóan állítják, hogy Paul Thomas Andersont

ismét egy Thomas Pynchon regény inspirálta.

Nem ez lenne az első eset, hogy a rendező az egyik legnagyobb élő író munkásságához nyúl. A 2014-es Beépített hiba című filmje egy az egyben Pynchon művén alapult, de az amerikai szerző debütáló, V. című regényének motívumait is felhasználta a 2012-es The Master című mozihoz, amiben két Oscar-díjas színész Joaquin Phoenix és Philip Seymour Hoffman játszotta a főszerepet. De a rendező egyik legnagyobb sikere, a Vérző olaj is egy másik szerző, a világhírű Upton Sinclair Olaj! című írásán alapul.

A forgatásról kiszivárgott fotókat és az előzményeket figyelembe véve nem alaptanok azok a pletykák, amelyek arról szólnak, hogy a rendező ismét kedvenc írójának munkásságához nyúlt. Paul Thomas Anderson a The Battle of the Baktan Cross esetében Thomas Pynchon magyarul eddig meg nem jelent regényét, Vineland-et forgatva írhatta új mozijának forgatókönyvét.

Politikai thriller

Pynchon negyedik regénye a nyolcvanas évek Amerikájában, közelebbről Észak-Kaliforniában játszódik, ahol egykori hippik képtelenek leszámolni múltjukkal és annak következményeivel, köztük Zoyd Wheeler (Leonardo DiCaprio ?) sem, akinek ősellensége Brock Vond (Sean Penn, Benicio Del Toro?) szövetségi ügyész egy alaposan felfegyverzett csapásmérő egység élén ront be Vinelandbe és üldözőbe veszi a férfit. Zoyd és lánya, Prairie bujkálnak Vond elől, aki eközben viszonyba bonyolódik a menekülő férfi volt feleségével.

A Vineland, egy drámai politikai thriller, a huszadik századi Amerika különleges megidézése, az Egyesült Államoké, ami mint mindannyian tudjuk, nem a harmonikus jövő felé tart.