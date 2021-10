Digó nápolyi pizza az európai top 10-ben! Teszteltük

Minden évben elkészíti a kontinens legjobb pizzázóinak ranglistáját a Big 7 Travel The 50 Best Pizzas In Europe címen. Nem először szerepel a listán a Digó – melyet a gourmet arcok a legjobb nápolyi pizzériának tartanak idehaza –, de most egészen az európai 8. helyig menetelt, ami, valljuk be, remek eredmény.

Vittük a kamerákat, hívtuk gasztronómiai szakértőnket, és elmerültünk a nápolyi pizza rejtelmeiben. Kattintson a videóra, és tudjon meg mindent, ami miatt ez a pizza Európa legjobbjai között van. Papp Zoltán alapító, tulajdonos még a kemencébe is betekintést engedett, miközben a minőségi alapanyagokról és a speciális technológiai eljárásokról mesélt.

A nápolyi pizzáknál nagyon kevés alapanyag kerül a pizzára, de az nagyon magas minőségű. Például a San Marzano paradicsom, ami a Vezúv vulkanikus talaján terem, vagy a fior di latte mozzarella, ami minden héten Nápolyból érkezik frissen

– mondta Papp Zoltán, a Digó alapítója, tulajdonosa.

Az első Digó-pizzák 5 éve készültek. Izgalmas, ahogy Papp Zoltán mesél a minőségi pizza utáni vágyáról és arról, hogyan talált rá a közönség a nápolyi pizza kultúrájára.

Nagyon egyszerű, de nagyon jó ízek

– mondta Harmath Csaba gasztronómiai szakértő két pizza között. Katt a videóra legfelül, és kiderül, miért tartja látogatásra érdemesnek a Digót a kóstoló!