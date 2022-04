Böjt után jön a húsevés, és vele együtt a bujaság?

A téma ezúttal mi más volna, mint a hús. De csakis és kizárólag azért, mert böjt idején Pierre a húsról szeretne beszélni, de nem azért, hogy ettől bárki kísértésbe essen,

hanem mert mindjárt itt a húsvét.

A kísértés persze mindig onnan érkezik, ahol a legkevésbé számítunk rá, ezt bárki megtapasztalhatja élete során. Ha ez nem így volna, Pierre tesz arról, hogy mielőtt a harangok elmennének Rómába, terítékre kerüljön a hús – és lássuk be, igaza is van, hiszen aki eddig bírta a böjtöt, becsülettel betartotta, annak nem esik nehezére arra gondolni, hogy amikor eljő a sonkaevés ideje, parasztkenyérrel, hagymával, retekkel és zöldpaprikával, ő bizony már bizonyított, hitét megtartotta, jókedvét megőrizte.

A húsevők most azzal bizonyára vitatkoznának, amit Szent Jeromos állít, s amit Pierre a húsevés tárgykörében megidéz, miszerint

a teli has fészke és forrása a bujaságnak,

ráadásul a húsevés ilyen módozatú megközelítése mintha éppen a tárgykörtől távolítana bennünket. Ám kár azon lamentálni, hogyan jutottunk idáig, hiszen ez a gondolat nem a napokban fogant, vagyis némi tapasztalás azért lehet mögötte.

Szent Jeromos meglátását Pierre folytatja, vagyis a mondás tovább is van. Az azonban nem világos, hogy a hús miért és hogyan kapcsolódik a bujasághoz, hiszen annyi, de annyiféle növényt is ismerünk, amelyik lanyha vitézek segítségére siet szükség idején, de ezen gasztronómiai szakírónk is elgondolkozik.

És tény, a jómód és a jólét összefüggésben van a hússal, hiszen aki jól él, az hetente nem csupán egyszer tesz a tányérjára csirkemellet, pörköltet, vadat, s mi jó falatot. Ez a podcast most arra tesz kísérletet, hogy megértsük, Pierre nem a bűnt keresi, nem is a bujaságot olvassa a húsevőkre, csupán egy szemléletről mesél, amelyben

madarak és emlősök teste a téma,

az izmokból sült falatok,

a tiltott húsok listája,

a háziasított ló ehetősége, vagy nem ehetősége,

és ehhez jár némi kapcsolódó történeti leírás, irodalom.

Ha valakinek most úgy érezné, Pierre tetemre hívta, az ne gondoljon a gonddal, mert lesz még egyszer ünnep a világon, ahogyan húsvét és sonka is – napok kérdése. Pierre amúgy legutóbb egy svéd bablevesről mesélt, ha azt nem hallották volna, ide kattintva megtehetik.

