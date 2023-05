Rejtő Jenő nyolcvanhárom éve leírta, ma fény derül a titokra, vagy nem

Pierre ezúttal fejtörővel érkezik, nem is akármilyennel. Neve is van:

a Turbigo-sejtés.

Ehhez képest William Shakespeare örök kérdése a Hamletből, a „lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés”, egyszerű feladvány. Ennek azonban oka van.

Megálmodott halszelet Turbigo módra

A Turbigo-sejtéshez ugyanis nem kell Shakespeare műveit ismerni, ehhez elegendő elolvasni Rejtő Jenő remekművét, melynek címe: A három testőr Afrikában. Gasztrotörténeti megközelítésből ez a forrás ugyan aligha a legmegbízhatóbb a Turbigo-sejtés kibontásához, de legalább szórakoztató.

Mert istenuccse!, ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy mi is az a regényben megálmodott

marinírozott halszelet Turbigo módra, kétfelé vágott tojással, egész kevés vörösborral párolva.

Ami a regényből kiderül, az olyan biztos, mint ahogyan Pierre most elmondja, és nem Venesz József szakács után szabadon, hanem Rejtőtől megtudva, hogy

„aki ezt az ételt készítette, az Levinnél tanult,

francia, mert nem használ elég borsot,

nőtlen, mert nem édesíti meg a tartárt…

és legalább negyvenéves.”

E rejtély megfejtésével amúgy már Cserna-Szabó András író is megpróbálkozott, merthogy az benne is van nagy Levin Kétszáz étel ábránd című színes, puha fedelű szakácskönyvében. Pierre most azt mondja, hogy a Turbigo módra titkát ő a ködös Albionban keresné. A Turbigo módra receptek ugyanis többnyire bárány- vagy borjúveséből készült ételekre vonatkoznak, és ennek azért van gasztrotörténeti előélete. Pierre el is merül ennek ismertetésében. Aki szeretné megtudni, miről is mesél, az nyomja meg a lejátszó gombját, és máris érkezhet a megvilágosodás…

