Ez nem leves, ez remekmű, szinte megszólal

Leveses történet következik. Aki szereti a sóskalevest, az most örülhet. Aki a cukros sóskalevest szereti, az nem fog örülni. Mert Pierre szerint az nem sóskaleves.

Glück Frigyest (1858-1931) viszont most bárki megismerheti, merthogy egyszer, régen, nagyon régen pincéreket képzett, és ez történetünk szempontjából – állítólag – nem mindegy. Hiszen szóba kerül egy régi étterem, a Griff Szálló (abból lesz majd Pannónia), mert Glück úr anno ezt vette át, és olyan konyhát pattintott oda, hogy aki oda betért, az Párizsban érezhette magát. Mondjuk úgy, mintha a franciák fővárosában mondjuk a Café Anglais asztala mellett foglalna helyet.

A budapesti ételek igen magas színvonalat képviseltek, ám közülük nem akadt olyan, amelyik kimagaslott volna. A párizsi Café Anglais bezzeg olyan levest kínált, amire minden vendég felkapta a fejét. Neve is van, germiny – nevét Germiny grófról kapta.

Hallgasson a receptért!

De ez mindegy is, mert Pierre nem a bankárról mesél (bár a podcast végén megidézi az ő szellemét is), hanem az arisztokraták világról, mert ők nemcsak enni, de öltözködni, valamint megjelenni és viselkedni is tudtak.

A megterített asztalról meséli pedig nem akármilyen élmény.

Egy leves születéséről pedig még annál is nagyobb.

Ennél nagyobb élmény már csak az, ahogyan Pierre elmeséli, hogyan tálalták fel ezt a sóskalevest, s hogy milyen fogadtatást kapott.

Pierre el is árulja e remek leves receptjét, de ezt csak az tudja meg, aki a sóskaleves történetét meghallgatja. S hogy mindez hogyan kapcsolódik Glück Frigyeshez? Csak remélni tudjuk, hogy egyszer majd ezt is kiderül...

