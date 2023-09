Michelin-csillagszórás: argentin és francia gasztrosztárok a Balaton Wine & Gourmet fesztiválon

Mészáros Zoltán, a húszéves korára európai rangú kulturális eseménnyé nőtt VeszprémFest megálmodója és igazgatója immár második éve gasztrofesztiváljával is a minőségre fogékony közönséget célozza meg. A térség ízvilágát bemutató Balaton Wine & Gourmet fesztivál ötletgazdájaként büszkén meséli, hogy 2023. szeptember 21–24-én idén is találkozhatunk hazai és nemzetközi gasztrosztárokkal, Michelin-csillagos séfekkel, a sommelier-szakma krémjével és csak itt kóstolható francia, valamint argentin kulináris csúcsteljesítményekkel.

Mészáros, aki a VeszprémFest és a Balaton Wine & Gourmet mellett „civilben” hotel és étteremtulajdonos, magánemberként is azt vallja, hogy a gasztronómia – a zenéhez hasonlóan – képes felülírni a nyelvi határokat. Ízlelőbimbókkal és némi kulturális nyitottsággal ugyanúgy méltányolhat egy-egy kitűnő fogást, zamatos bort, nemes pálinkát egy kínai, perui, mint egy francia, argentin vagy magyar ínyenc.

A Balaton Wine & Gourmet alapvető hangsúlyát a balatoni bor- és gasztrokultúrára helyezték, de a Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa kiemelt gasztronómiai eseményeként nemzetközi kulináris és kulturális kitekintést is tesz.

Kulináris világbajnokság

Tavaly óriási sikert aratott Veszprémben a japán és a spanyol gasztronómia, és bebizonyosodott az is, hogy az ínyenc közönséget erősen érdekli a hazaihoz képest egzotikus kínálat. Idén talán a világ egyik legelismertebb kulináris nagyhatalma, a francia gasztronómia mellett az argentin ízekkel ismerkedhetnek a fesztivál vendégei a felnőtt és a családi programokon is Veszprémvölgyben.

A két földrajzilag és kulturálisan is egymástól távol eső ország között egyértelmű kapcsolatot jelent egy mélyvörös bort adó szőlőfajta, a malbec. A franciaeredetű szőlő is bizonyítja a régi mondás igazát a próféták és szülőhazájuk között, hiszen a belőle készülő nedűk az argentin borászat révén váltak világhírűvé. Arról, hogy nem érdemtelenül, egy malbecmesterkurzuson győződhetnek meg a hazai szakemberek – és természetesen a minőséget kedvelő amatőr borkedvelők is.

A felsőfokú malbeckurzust a tavalyi magyar és az idei lengyel nemzetközi sommelier-bajnokság győztese, Sebastian Giraldo tartja. Mint ez a neve alapján sejthető, a Sauska Pincészet márkanagykövete apai ágon a dél-amerikai borászhagyományok örököse, aki magyar édesanyja révén döntött úgy, hogy a római korban gyökerező magyar borkultúrát is megismeri.

Mészáros Zoltán elmondta, hogy a fesztivál rangja meggyőzte Argentína magyar nagykövetségét is, ahol sokat segítettek a legjobb szakemberek felkutatásában. Ennek köszönhető többek között, hogy az argentin emberek számára szinte kultikus fogyasztási cikknek számító yerba mate teával kapcsolatos autentikus hagyományokba egy húsz éve Franciaországban élő, de az argentin teahagyományokhoz szívből ragaszkodó sommelier, Carolina Vincenzoni vezeti be a veszprémi fesztiválozókat.

Az argentin nap

Szeptember 23-án, szombaton 12:00-től a fesztivál egyedülálló helyszínén, a Jezsuita templomban a csúcsgasztronómia szerelmesei számára kínál világszínvonalú lehetőséget az ország konyhájának legkiválóbb ételeit bemutató élményebéd, melyet Carito Lourenço prezentál. Carito gasztrotörténelmet írt hazájában, ő volt ugyanis az első női séf Argentínában, aki Michelin-csillagot szerzett a Fierro étterem számára. Ötfogásos menüje különleges élményt ígér, legalábbis azoknak a szerencséseknek, akik időben gondoskodtak az extra belépőről, hiszen a hely befogadóképessége miatt csak korlátozott számú vendég számára lesz elérhető a program.

A bor és a mate mellett talán

legtöbben a speciális argentin grilltechnikáról, az asadóról hallottak

Magyarországon. Arrafelé egy speciális szerkezeten, a parilla-n készítik a méltán híres argentin marhaszeletet. A szabadtűzön sistergő minőségi húsok mesterfogásaiból Pablo Carrascosa ad ízelítőt. Az asado-virtuóz a hagyományok ismerete mellett tudományos alapokat is használ.

A fiatal argentin chef ugyanis biológus diplomájának köszönhető ismereteit is kamatoztatja

a legtökéletesebb ízélmények elérése érdekében, amelyből szombat kora délután a nagyszínpadon ízelítőt is ad a közönségnek, természetesen ingyenes kóstolókkal.

A gasztronómiai programok mellett a nagyszínpad idevágó kulturális csemegéket is tartogat. Szombat este például Antonella Terrazas táncművész − aki nem mellékesen a világ egyik legnevesebb online tangóiskoláját is vezeti − párjával a tangó különféle fajtáit mutatja be a közönségnek. Ezt a közönség bevonásával milonga, vagyis szabad társastánc követi. Olyan zseniális zeneszerzők és előadók műveihez igazíthatják a táncosok tangó figuráikat, mint Gardel, Piazzola vagy éppen a Gotan Project.

A francia vonal

Egy nappal korábban, pénteken, a gall gasztrokínálat sem ígérkezik szerényebbnek a fesztiválon. A csúcsgasztronómiát szintén egy fiatal hölgy, a két Michelin-csillagos Sur Mesure (Mandarin Oriental) étterem vezető séfje, Nina Haradji prezentálja. A haute cuisine hazájában is a legismertebb konyhafőnökök között jegyzett párizsi mesterséf menüje kétségtelenül az idei veszprémi ízünnep egyik legkülönlegesebb ajánlatának tűnik. Mindez a már említett Jezsuita templom több száz éves falai között kialakított extravagáns „étterem” rendkívüli atmoszférájában.

A borínyencek számára egyértelműen kihagyhatatlannak tűnik a két burgundiai alapbort bemutató kurzus, és mindenképp

érdemes jegyet foglalni a programok között a Tokaj-Sauternes borpárbaj néven megtalálható viadalra is.

A magyar-francia összecsapást két kiemelkedő termőterület legszebb tételei között a nemzetközi borakadémikus dr. Fiáth Attila vezeti le.

A franciák méltán lehetnek büszkék az egyszerű almát calvadossá nemesítő tradícióikra éppúgy, mint Cognac és Armagnac kincseire. Természetesen ez ügyben is lesz mesterkurzus Veszprémben. Az pedig magától értetődő, hogy világ talán legemblematikusabb itala, Champagne büszkesége sem maradhat ki a kóstolással összekötött alapos bemutatások sorából, és a sajtok szerelmesei sem maradnak kielégítetlenek.

A fesztivál külföldi mestereire és ínyencségeire is méltán büszke Mészáros Zoltán a beszélgetés végén leszögezi, hogy mindezek mellett

a Balaton Wine & Gourmet fő missziója változatlanul a térség gasztronómiai bemutatása.

Ami az itteni borászatokat illeti, mindenki figyelmébe ajánlja azt a tényt, hogy ez a különlegesen gazdag borrégió nagyjából tízezer hektár termőterületen előállítja elő magas minőségű és megdöbbentően változatos termékkínálatát. Összehasonlításképp jelzi, hogy Argentínában például 200 000 hektárnál is nagyobb termőterületek is léteznek, és az igen exkluzív bordeaux-i régió is tízszer nagyobb, mint az összes balatoni együttvéve.

Kiváló borász barátomtól, Jásdi Pistától hallottam többször is, hogy amikor megjelennek nagyszerű csopaki fehérboraival egy-egy nagynevű francia borfesztiválon, minden alkalommal ők szolgáltatják a kedves meglepetést. Az európai léptékkel is igen apró borvidék versenyborait kóstolva bólogatva közölik a nagytekintélyű szakértők, hogy ez bizony »nice surprise«.

Balaton by Michelin

Visszatérve a fesztivál magyar vonatkozású programjaihoz, Mészáros Zoltán mindenkinek ajánlja és a külföldi ínyencségekhez is méltónak találja a fesztivál nyitó napjára, csütörtökre meghirdetett Balaton by Michelin nevet viselő programot. A térséget szakácsművészeti szempontból is hatalmas fejlődés jellemzi. Ennek megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka a területre zúduló Michelin-eső, ami azt jelzi, hogy

Budapest mellett immár a Balaton az ország legerősebb gasztrorégiója.

Az egész világon mérvadónak tekintett francia étteremkalauz számos hazai vendéglátóhelyet is díjazott, köztük vidéki és természetesen balatoni vendéglőket is. Veszprémben az a négy balatoni étterem tart közösen egy ötfogásos élményétkezést, melyek a Michelin-csillag előszobájának tekintett Bib Gourmand elismerésben részesültek. A régió bajnokai – a Kistücsök, a Mór24, a Casa Christa és a Sparhelt – külön erre az alkalomra készített ételkölteményei mellé természetesen hozzájuk illő balatoni borokat vagy alkoholmentes italokat is kínálnak.

Mészáros Zoltán szerint evidencia, hogy a Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programban minden lehetőt megtesznek a régió kulturális kincseinek láthatóságáért, melynek szerves része a bor- és gasztrokultúra. Ha nem jön közbe a Covid-járvány, idén szeptemberben a 2. helyett már a 3. Balaton Wine & Gourmet fesztiválon kóstolgathatnák a térség finomságait a vendégek. Mivel a rendezvény költségeinek nagyobb részét – mintegy hetven százalékát – a Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa projekt jóvoltából tudták előteremteni, nagyon fontosnak tartja a rendezvény jövője szempontjából, hogy a szponzorok, az ágazat résztvevői, továbbá az állami költségvetés vonatkozó forrásait elosztó szakemberek számára is meggyőző legyen a hagyományteremtő program.

– A minőség az éttermi vendéglátás és a borászatok szempontjából is egyre magasabb színvonalú ebben a régióban, ám az is tény, hogy összefogás és állami segítség nélkül elenyésző eséllyel szállunk ringbe a valós nemzetközi elismerésért. A veszprémi Balaton Wine & Gourmet létrejötte, sikere, és folytatása is ennek a folyamatnak fontos része lehet – szögezi le a szakember.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Balaton Wine & Gourmet közreműködésével jött létre.