Jorge Bottyán, a tüzes argentin találkozása holisztikus natúrborokkal Veszprémben

Csütörtök óta poharak csengése, ételek illata lengi be a Séd partján pompázó, szó szerint szemet-szájat kényeztető ligetet Veszprémvölgyben a 2. Balaton Wine & Gourmet fesztivál jóvoltából. Hófehér sátrak hosszú sorából kínálják a térség legjobb borászai és séfjei tudásuk és a régió gasztrokultúrájának legjavát. Pénteken mi is ellátogattunk a vasárnapig tartó rendezvényre.

Buborék és nyugalom

Korábban több cikkben is foglalkoztunk azzal, mire számíthatnak a vendégek az idei veszprémi Balaton Wine & Gourmet fesztiválon 2023. szeptember 21–24. között. A hétvégén – a teljesség igénye nélkül, lesz még francia Champagne- és argentin Malbeck mesterkurzus, argentin élményebéd, valamint és vörös-Balaton bemutató a borszakmai sátorban a tó környékének buborékos és vörösboros eredményeiről.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

A pénteken szerzett személyes benyomásaink alapján

a valóságban még jobb, ez a kiváló gasztroünnep.

Megérkezésünk után minket is – mint minden ide látogatót – először a környezet ejt csapdába. A jezsuita templom szakrális tömbje, a gondozott medrében csörgedező Séd patak, amit a liget előtt kis tóvá duzzasztottak, a hófehér sátrak, a patyolattisztaság, a rengeteg növény ellenállhatatlanul otthonos érzést kelt. A vendégek láthatóan nem is próbálkoznak az ellenállással, inkább kisebb-nagyobb csapatokban kóstolgatják a finomságokat, vagy épp valamelyik gasztroprogramot figyelve élvezik az ízek és a tudás találkozását.

A világ legjobb borai

Mi elsőként a soha fel nem szentelt templom falai között zajló Burgundia mesterkurzusra néztünk be. Az előadó Horkay András, DipWSET nemzetközi borakadémikus, aki – mesterien adagolva a pontos információkat – érdekes történeteket mesél a világ egyik leghíresebb borvidékéről. Persze jóval könnyebb dolga van, mint mondjuk egy kémiatanárnak, hiszen az előadásait kóstolóval szakaszolja.

Burgundia mesterkurzus (Fotó: Fekete Tímea / Index)

Miközben árkategória szerint növekvő sorrendben kóstolgatjuk a térség világverő fehérborait – William Fevre Chablis 2021, Domaine de Bellene Savigny-les-Beaune Blanc 2020, Domaine de Montille Saint Aubin „En Remilly” 2020 Premier Cru (Bio) –, nem várjuk az óra végét.

A savakban és aromákban gazdag nemes burgundik után jólesik megvizsgálni a konyhai kínálatot is. Szerencsére Forrai Miklós és – élete minden területén társa – Forrai Krisztina, a balatonszőlősi Casa Christa két tulajdonosa nem hagy sokáig éhezni.

Forrai Krisztina és Forrai Miklós (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Vaddisznó és kecskesajt szívből

A Balaton-felvidéki birtokukra kétezer fából álló mandulaerdőt, két hektáron „látványszőlőt” és egész évre elegendő alapanyagot szolgáltató zöldségeskertet varázsoltak a hét kibérelhető házuk és az éttermük köré. Jövőre már saját szárnyasaik is lesznek. Sajtot, húst a környéken vásárolnak. Természetesen szállóvendégeik is részesei lehetnek mindennek. Olyannyira, hogy például ők is szedhetnek maguknak almát, körtét, szilvát, cseresznyét, ami épp érik a gyümölcsösben.

Nem csoda, hogy nyolcvan százalékban visszatérő vendégeik foglalják le szálláshelyeiket egész évben. Az ilyen szinten személyes, és emellett a legmagasabb színvonalú vendéglátás nagyon sok munkával jár, de azt mondják, hogy minden percét élvezik.

Ahogy mi is az elénk tálalt konfitált vaddisznótarját hajmáskéri kecskesajtos rizottóval, és a madártej sem méltatlanul szerepel a menüben.

Konfitált vaddisznótarja hajmáskéri kecskesajtos rizottóval (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A Forrai házaspár nagyon élvezte a csütörtöki közös főzést a négy balatoni Bib Gourmand-díjas étterem séfjeivel. Miklós szerint csütörtökön ismét kiderült, milyen magas színvonalú tudás halmozódott fel a legújabb kori magyar gasztronómiában:

Megint megmutattuk, hogy ha nem egymás ellen, hanem egymást erősítve együtt dolgozunk a vendégekért, négy évszakossá tehetjük a Balatont.

Így jó a tűzzel játszani

A további borkóstolás előtt megálltunk a veszprémi Oliva étterem standja előtt, ahol Jorge Esteban Bottyán chef brillíroz az asado rács felett. A parázson sistergő nemes húsok mesterével először a nevét tisztázzuk. Elárulja, egyszerű a titok: szülei argentinok, de nagyszülei magyarok. Ő maga harmincöt évig „otthon” élt, amikor épp nem a nagyvilágot járta, aztán eljött nagymamájával Magyarországra rokonlátogatóba. Itt találta meg élete párját, azóta nálunk van „itthon”.

Fotó: Fekete Tímea / Index

Diplomáját nem főzésből szerezte, de hamar rájött, hogy az ételek világában érzi legjobban magát. Az argentin grillezési technika, az asado alapszabályait ő is, mint minden gyerek Argentínában, az édesapjától tanulta meg. Nincs ebben nagy titok – mondja –, csak a tüzet kell ismerni. Pontosabban a parazsat, mert ott nincsenek felcsapó lángok, ahogyan szenes kéregbe bújt sületlen húsok sem. Az alapanyagokat nem szereti pácolni, szerinte

a jó argentin bárány és marha ízét nem szabad elnyomni mustárral, fokhagymával.

Inkább készít hozzájuk néhány mártást. A Veszprémvölgyben például egy erőteljes, mégis harmonikus chimichurrit.

Amikor a magyar alapanyagokról kérdezzük, elmondja, hogy az argentin hentesboltokban sosem hallottak olyasmiről, hogy az öreg, leellett tehenek húsát is el lehet adni. A Costes séfjeként szerencsére ismeri a magyar húsfelhozatalt javát is, és kiváló alapanyagokat talál a hazai marha- és bivalytenyésztőknél.

Fotó: Fekete Tímea / Index

Borrepülő pilóta

A borászatok sátrai között összefutunk Besenyei Péterrel is. A világ egyik legjobb műrepülője ezúttal nem energiaitalos dobozt, hanem borospoharat tart a kezében.

Tavaly is járt barátaival a Balaton Wine & Gourmet fesztiválon, amit idén sem szándékozott kihagyni. Elárulja, hogy a fehérboros kör felét már „megrepülték”, kóstoltak burgundiai Chardonnay-t, rajnai és olaszrizlinget, de még hosszú a borászatok sora, arról nem is szólva, hogy a vörösboros körnél kezdhetik elölről.

Besenyei Péter (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A biztonságos „körözéshez” persze finom ételek is kellenek, szerencsére óriási a választék – szögezi le. Majd hozzáteszi, hogy miért szereti a Balaton Wine & Gourmet fesztivált:

Imádom a boros rendezvényeket, ezeken mindig jó a hangulat, mindenki jókedvű, mégse látni sehol kellemetlen részegeket. Sosem okozott még csalódást a jó borkedvelő emberek társasága. Ez tényleg a kultúra része, és ezt a vendégek kulturáltsága is bizonyítja.

Ha már a boroknál tartunk, megvizsgáljuk, mit kínálnak a Natúr Sümeg feliratú sátorban. Ebben Egly Márk siet segítségünkre. A kiváló borász, a Balaton-felvidéki borvidék elnöke a natúrboros összefogást képviseli a fesztiválon is.

Fotó: Fekete Tímea / Index

Csillagokat lát a borász

Sümegi lokálpatriótaként elmeséli, hogy szülőhelyén óriási hagyománya van a borkészítésnek, arra pedig különösen büszke, hogy 2021-óta eredetvédelmet kapott a régió, az ország legkisebb önálló apellációjaként. Arra pedig még büszkébb, hogy a sümegi az egyetlen hazai apelláció, ahol kötelező az organikus gazdálkodás.

Egly Márk (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

Ebben a szabályrendszerben tilos a vegyszerek használata, nem szórnak ki műtrágyát, erős növényvédő vagy gyomirtó szereket sem. Az általa vezetett Egly borászat a még egy fokkal szigorúbban szabályozott, biodinamikus művelés alapján működik. Náluk csak természetes alapú növényvédelmi módszereket használnak. Gyógynövénykivonatokkal, csalánteával, mezeizsurló- és fűzfakéreg-kivonattal védekeznek a szőlőben megjelenő betegségek ellen. Ehhez persze muszáj folyamatosan ellenőrizni az ültetvény állapotát, és amennyiben az időjárás úgy kívánja, azonnal lépni kell.

A szőlőben figyelembe veszik az árapályt is szabályozó nap, hold és a távolabbi csillagrendszerek hatásait is, ami – mint meséli – olyan tudás, amit a XX. század elején még természetesen használtak a magyarországi szőlőművelésben is.

A natúr bor tehát bioszőlőből készül, és a borrá alakulás közben sem szűrik, derítik, és lehetőleg kenet sem használnak.

– Nem adunk hozzá, de nem is veszünk el tőle semmit – idézi a natúrbor-készítés egyik alapszabályát, majd hozzáteszi, miért is hisz mindebben:

Egészséges talajon, egészséges szőlő növekedik, amely egészséges fürtöket terem. Ebből egészséges bort készítünk, amitől egészséges marad, aki megissza.

A népszerű média- és gasztroszakértő, Gianni Annoni is feltűnik a fesztivál különféle pontjain, ami nem csoda, hiszen a magyar szívű talján a rendezvény házigazdája.

Fotó: Fekete Tímea / Index

Gianni a tónál

– Ilyen minőségű, őszinte, családias, mély érzésű gasztronómiai rendezvény nincs több Magyarországon. Helyszínként is ez a legjobb – vallja teljes hittel.

Gianni erősen töri a fejét azon, hogy valamit ő is kezd majd a Balatonnál. Természetesen mediterrán ízvilágban gondolkodik, magyar alapanyagokból olasz virtussal, amit már eddig is sikeresen csinált a Trattoria Pomo D'oro társtulajdonosaként a magyar Toscanaként is emlegetett Balaton-felvidéken.

Gianni Annoni (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

„Itt érzi az ember a föld erejét, ennek a vidéknek lelke van, és ilyen helyen érdemes vendéglátással foglalkozni” – szögezi le.

A Balaton Wine & Gasztro fesztivál alapján ezzel nem is vitatkoznánk. Bár pénteken még jó volt az idő, biztos, hogy egy kis eső sem ronthatja el az élményt ezen a fesztiválon, ahol vasárnap estig állnak a vendégek rendelkezésére az esemény változatos kulturális és gasztronómiai ínyencségei.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Balaton Wine & Gourmet közreműködésével jött létre.