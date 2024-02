Ha ettől nem robban fel a Balaton, akkor semmitől

Tíz nap alatt 26 helyszínen közel 100 programot élvezhetnek azok, akik részt vesznek 2024. március 8-17. között a Taste Balaton fesztiválon. Az újonnan induló gasztronómiai és kulturális rendezvényen workshopok, vacsoraszínház, kulináris túra, irodalmi est, koncertvacsora, kiállítás és exkluzív degusztációs menüsorok várják a látogatókat.

Ha lehet kerékpározni a Balaton körül télen, akkor tavasszal biztosan lehet. Ráadásul fel lehet fedezni a part menti, lankásabb bicikliutak melletti emelkedőket is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tóra. Annak sem kell lemondani erről, akinek nehezére esik feltekerni a dombra, a Balaton Bike 365 telephelyein ugyanis olyan elektromos kerékpárokat lehet kölcsönözni, amivel gyerekjáték leküzdeni a nagyobb szintkülönbségeket is.

A szervezők jóvoltából Balatonalmáditól Csopakig teszteltük a kerékpárokat és saját határainkat: Balatonalmádiban a Taste Balaton egyik helyszínén Árvai Anita, a Veganeeta étterem alapítója mutatta be azokat a vegán fogásokat, amelyekkel a fesztivál résztvevői is találkozhatnak: csicseri lisztből készült vegán rántotta, fahéjas csigusz, chia puding és házi kenyerek sorakoztak az asztalon. A Taste Balaton szeretné minél több aktivitásba bevonni a résztvevőket: Anita egy mini workshop keretében mutatta be, hogyan készül a vegán cheddar, de a fesztivál alatt lesz vegán főzőworkshop és nőnapi beszélgetős brunch is.

Főzős workshopok egyébként A Konyhám étteremben is lesznek Fonyódon, míg a Pörc Bisztró kolbásztöltő, a Kistücsök pedig pálinkafőző workshoppal várja majd az érdeklődőket.

Ferencesek főztje

A Csopaki Resti a Balaton talán legkisebb, de leghangulatosabb vendéglője. A házigazda, Karácsony Bence a gasztrotúra résztvevőinek házi bodagot sütött, de a vendégek egyébként csak előzetes foglalás után tudnak betérni az egykori váróteremből kialakított étterembe. A Taste Balaton fesztivál ideje alatt több vendégséf is érkezik, érdemes időben foglalni.

Balatonszőlősön a Casa Christa vesz részt a fesztivál programjában: a Balaton első agroturismoja olasz mintára kialakított hét kis házacskából áll. Középen található a környék alapanyagaira épülő, házias fogásokat kínáló étterem. A birtok éke tavasszal a több száz virágzó mandulafa, a Taste Balaton fesztivál alatt lesz divatbemutató, beszélgetés Gundel Takács Gáborral, Dobos Evelin színművész pedig saját receptjeivel áll be vendégséfnek.

Látványban nem volt hiány a balatonszemesi Kistücsök Food&Room Séfszobájában sem. A fesztivál első hétvégéjén Erdély ízeit kóstolhatjuk meg a Ferencesek főztje című kötetben található közel háromszáz éves receptek alapján: ilyen különleges fogás az erdélyi derelye, a pisztrángleves vagy a diós sása. A második hétvégén az olasz gasztronómiával ismerkedhetnek a betérők. A vacsora előtt Karády Annával vehettünk részt egy író-olvasó találkozó, márciusban Dragomán György, Nyáry Krisztián és Iglódy Csaba érkezik, Frenreisz Károly pedig a Gundel család örökségéről és az örömzenéről mesél.

Retro és vacsoraszínház

Kéthelyen a Lokal 47 étteremben small plate ételeket kínál egy fiatal pár, Gelencsér Janka és Csillag Richárd. A hely a Kristinus Borbirtok területén található, ahol biodinamikus gazdálkodást folytatnak. Minden alapanyagot 47 kilométeres körzetből szereznek be, innen az étterem neve. A brunch étlap egyik legnépszerűbb fogása a sült káposzta póréhagyma veloutéval és savanyított medvehagymaterméssel. A Lokal 47-ben a fesztivál alatt lesz művészeti workshop, kiállítás és birtoktúra is.

A Villa Kabala Szigligeten már csak a lenyűgöző kilátás miatt is kötelező, Szabó András séf fogásai és Fölföldi Péter házi fermentált italai – mint a kombucha vagy a vízikefír – csak fokozzák az élményt. Itt minden a fenntarthatóságról szól, nem véletlen, hogy a Michelintől elnyerték a zöld csillagot is. A Taste Balaton idején tartanak workshopot a fermentált italokról, de be is lehet állni hozzájuk egy napra a konyhába.

Néhány kilométerrel arrébb, a Badacsony lábánál a Hableány modern épületében igazi időutazáson vehettünk részt: egy 1969-es étlap fogásait kóstoltuk meg, közben pedig a Tamási Áron színtársulat vacsoraszínházát élvezhettük. Az étlapon volt pontyhalészlé, bécsi szelet, Gundel palacsinta, tapolcai lazacpisztráng, mangalicatarja és bélszínjava Budapest módra, a színdarab tartalmát viszont nem áruljuk el, nézzék meg a Taste Balaton programjában.

A kétnapos túra a köveskáli Kővirág befűtött kemencéje mellett ért véget, ahol Zakar Kata, az étterem egyik tulajdonosa például terítés workshopot tart majd: kiderül, hogyan varázsolhatunk egyszerű eszközökkel gyönyörű terítéket egy meghitt családi vacsorához.

Hamvas Bélától Grecsó Krisztiánig

A fesztiválon emellett lesz vacsora tudósokkal, dr. Gerencsér Andrással és dr. Freud Tamással a veszprémi Oliva étteremben, a Dobosi Birtokközpontban pedig Pribojszki Mátyás zenekara varázsol bulihangulatot. A Kalóz Strandbisztróba Beck Zoltán és Lovasi András, A Konyhám étterembe pedig Lábas Viki érkezik egy vacsoraestre, a Borbarátok és a Pörc éttermekben pedig ingyenes zenés estékkel várják a látogatókat. A Hotel Bonvino Bornai Tibor műveiből szervez kiállítást és egy izgalmas, piknikkel egybekötött sétát a badacsonyi bányászat nyomában.

A Káli Art Inn-ben Pelsőczy Réka tart színházi vacsoraestet, majd gasztrosétát, a Mi a Kőbe pedig a szlovén Kodila étterem érkezik vendégként. A Port étterem Hamvas Béla nyomába ered egy izgalmas bortúrán, a Lavender terasz autósmozit nyit street food fogásokkal a balatonfőkajári autópályán. A Szőlősi Kocsmában Krasznai Norbert együtt főz Barna Zsanettel, A Villa Chez Les Amisba Grecsó Krisztián, Pokorny Lia és Al Ghaoui Hesna érkezik. A balatonfüredi Noon ingyenes filmvetítéseket kínál, a Lelkem kisvendéglő ételfotó workshopot tart, a Vánkosban pedig bemutatkozik a gasztronómia új generációja.

Négy évszakos Balaton

A résztvevő éttermek között van tehát hagyományos étterem, bisztró, farmkonyha, lakáskonyhából kinőtt vállalkozás. Közös mindegyikükben, hogy folyamatosan fejlődő, egész éves gasztronómiai műhelyek: márciusban a saját helyszínükön – tehát nem kitelepülős fesztiválon – mutathatják meg, mit tudnak.

Végezetül idézzük Csapody Balázs, a Kistücsök Food & Room tulajdonosának szavait: „A legtöbb balatoni vendéglátós már jó ideje négyévszakos Balatonban gondolkodik, ezért is tartanak nyitva télen-nyáron. Egy ilyen fesztivál remek alkalom arra, hogy a vendéglátók és a vendégek egy kicsit kevésbé megszokott időpontban, nyugodtabb keretek között találkozhassanak, és megmutassuk a Balaton kora tavaszi arcát is”.

Botrányalbum - 150 festmény tanulságos és vicces tanmesével MEGVESZEM