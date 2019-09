A McDonald's is tesz egy próbát a műhúsos hamburgerrel

A KFC után a McDonald's bejelentette, hogy több éttermében is kapható lesz olyan hamburger, amelybe a Beyond Meat műhús-pogácsája kerül majd.

A cég azért szánta el magát erre a lépésre, mert egyre több vásárlójuk jelezte, hogy szeretnék, ha lenne műhúsos étel is a menüben. Persze mielőtt az egész világot elárasztanák a Beyond Meattel, azért előbb szeretnék felmérni, hogy tényleg van-e rá akkora igény. A P.L.T. burgert huszonnyolc kanadai étteremben lehet majd megkóstolni, a tesztidőszak hétfőn kezdődik, és 12 napig tart. A szendvics 6,49 kanadai dollárba, azaz nagyjából 1500 forintba kerül majd, a műhús mellett lesz benne saláta, paradicsom és hagyma, sajtot értelemszerűen külön kell kérni.

A McDonald's korábban is végzett hasonló piackutatást, 2017 őszén Finnországban tesztelték le a vegán burgerüket. Magyarországra sajnos ebből nem jutott, és azóta sem lett könnyebb azoknak, akik részben vagy teljesen mellőznék az állati eredetű termékeket. Persze azért itthon is tapasztalható némi fejlődés, pár hete - ha nem is a Mekiben - de már kapható a Beyond Meat álhúsos hamburgere.

Korábban egyébként már olyan nagy gyorsétterem-láncok is jelezték, hogy érdekli őket műhús, mint a Subway, a Burger King, a Donkin' Donuts, a Del Taco és a Carl's Jr, és az elmúlt hónapokban akkora lett a kereslet az álhúsos termékek iránt, hogy a cégek nem bírják tartani a lépést a kereslettel.

