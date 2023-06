Ismét megválasztották a világ legjobb éttermét, komoly dicséret jött a zsűritől

2023-ban is kihirdették a világ 50 legjobb éttermének rangsorát, amelynek élén ezúttal egy Peru fővárosában található étterem végzett.

Ebben az évben is megválasztották a világ 50 legjobb éttermét. A The World’s 50 Best Restaurant idei díjátadója alapján 2023-ban a perui Limában található Central nevű étterem végzett az első helyen – írja a Bloomberg.

A Centralt még 2008-ban nyitották meg. Elinduláskor a cél az volt, hogy a vendéglátóhely fine dining élményt nyújtson perui alapanyagokból, alkalmazva a helyi főzési technikákat is.

Az újságírók, séfek és más szakemberek által fémjelzett zsűri kiemelte a limai étterem innovatív menüjét, mert az indoklás szerint az tükrözi az ország biodiverzitását.

A második helyen a Barceloában lévő Disfustar végzett, míg a dobogó harmadik fokára a Madridban üzemelő Diverxo fért fel.