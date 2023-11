Magyar szakács került a világ legjobb séfjei közé

Tóth Szilárd, a budapesti SALT étterem konyhafőnöke felkerült a 2017 óta létező The Best Chef 100-as listára, ezzel ő lett a harmadik magyar séf, akinek ez sikerült.

2017 óta ismerik a gasztronómia világában a The Best Chef 100-as listáját, amelyet most magyar érintettség miatt érdemes megtekinteni: Tóth Szilárd, a Michelin-csillagos SALT Budapest séfje ugyanis a 93. helyre került a világ legjobbjaiból álló rangsorban.



A listára jelöléssel lehet felkerülni, amelyet fotósok, gasztro-szakírók, kritikusok és foodie-k szerkesztenek.

Immár három magyar séf is eljutott eddig: Sárközi Ákos, a fővárosi Borkonyha és Textúr éttermek konyhafőnöke, illetve Mészáros Ádám is, aki jelölése idején az Onyx étteremben felelt a konyhai teljesítményért.

A Tóth Szilárdot is foglakoztató is SALT Budapest étterem 2021-ben kapta meg első Michelin-csillagát, 2022-ben pedig a zöld csillagot is, ami a fenntartható vendéglátást hivatott díjazni.

A koncepció szerint magyar alapanyagok és ízek, emlékek jelennek meg a tányérokon, a leginnovatívabb formában.