Titkos rejtjel siratja a magyargyűlölő herceg halálát egy budavári ház falán

A budai Várnegyed titkairól szóló cikksorozatunkban már írtunk a most visszaépíteni kívánt egykori Vöröskereszt Egylet-székházáról, a későbbi Külügyminisztériumról. Hosszasan ecseteltük a nagy libidójú Grün-lányok élettörténetét, különös tekintettel a feslett erkölcsű Gombaszögi Frida színésznő és párnacsata közben elhunyt sajtómágnásként tevékeny férje kapcsolatát. Volt szó a világhírű Louis Cartier ékszerkirály és magyar felesége, Almásy Jacqueline grófnő keserédes házasságáról, a nácik elöli menekülésükről és egykori Tárnok utcai palotájuk pompájáról. Most ismét egy újabb érdekes titokról rántjuk le a leplet a Várnegyed polgárvárosának egyik házáról. Utunk a Tárnok utca 1. szám alá vezet.

A törökök kiverése után, a romos házhelyen először Sauttermeister Frigyes kereskedelmi jogtanácsos kezdett el építkezni. A linzi születésű jóember a megmaradt középkori falak felhasználásával 1687-ben avatta fel új házát, amelynek aljában elfért a család szatócsboltja is. „Modortalan Frigyest” 1698-ban választották meg Buda polgármesterének, mely tisztségét több kisebb-nagyobb megszakítással úgy tudott mindvégig megtartani 1727-ben bekövetkezett haláláig, hogy városvezetési ténykedését végig hivatali túlkapások, erőszakosságok, közpénz elherdálások, sikkasztások és korrupciós botrányok terhelték, megteremtve így az egyik legjelentősebb és legfontosabb hungarikumot.

Bösinger Ignác után ő volt Buda második, hacsak nem az első legkorruptabb polgármestere.

Mármint az újkorban.

A néhai városvezető unokáját, Sauttermeister Jozefát 1781-ben vette el feleségül a Sopron vármegyei Cinfalvából érkező, először Krassó-Szörény vármegyében, majd Szegeden, végül a fővárosban szerencsét próbáló dr. Palkovits András doktor, aki három évvel később kapta meg Buda város főtisztiorvosi állását, vele együtt pedig Pest vármegye táblabírói megbízatását. A második házasságát taposó doktor hamar népszerű lett új lakhelyén, amelyet leginkább annak köszönhetett, hogy a Szent Flórián kórházban ingyen gyógyította a nincsteleneket, a gyermekeket és a hajléktalanokat.

Humanitárius jótékonykodásai ellenére az orvosnak volt mit a tejbe aprítania, hiszen főorvosként gyakran bekérette budavári palotájába az ország akkori nádora Sándor Lipót főherceg, aki busásan megfizette az orvos szakértelmét. A jelentős anyagi támogatásoknak köszönhetően nem is kellett sok idő ahhoz, hogy Palkovits követve a budavári lakosok otthon- és házszépítő mozgalmát, ő is átépítse, kicsinosítsa felesége örökségét. Ekkor készült el a néhai polgármester házán az a copf stílusú kőkeretes főbejárat, amelynek tetején egy rózsakoszorúval körbefont kronosztikon, azaz egy titkos rejtjel is felkerült. A kronogramma nyelve latin, amely így hangzik:

ÆVO NOBIS, CASV TIBI BVDA NEFANDO LVX EXTINCTA REDIT...

Bár a kronogrammák már az antik időkben is gyakori titkos utcai üzenetek voltak a beavatottak számára, tömeges elterjedésük mégis a barokk korban lett meghatározó. A feliratok lényege, hogy a homlokzatokra felerősített mondatokban a római számoknak is megfeleltethető betűket valahogyan kiemelték és a tartalommal összefüggésben általában mindig egy évszámot írtak le velük. A szöveg így kettős értelmű lett. Budán is így történt.

A fent látható, vastaggal kiemelt betűk az eredeti szövegben egy picit nagyobbak, mint a mellettük álló betűk. Tanulmányainkból tudjuk, hogy a római számok közül az I = 1, a V = 5, az X = 10, az L = 50, a C = 100, a D = 500 és az M = 1000. Ezek szerint a szövegben elrejtett számokat összeadva az VICVIIVDDLVXXICDI összeget adják ki, ami helyesen leírva MDCCXCV, arab számokkal visszaadva pedig az 1795-ös számot adják ki. Ekkor készült el a kapu és kapott a ház copf stílusú ráncfelvarrást. Ez az információ eddig így nem érdekes. A történet onnan lesz izgalmasabb, ha a szöveget magyarra fordítjuk, amelyet Ledán M. István erdélyi teológus-filológus 2009-ben így próbálta meg visszaadni:

E SZÁMUNKRA BORZALMAS KORBAN, SZÁMODRA PEDIG, BUDA, E BORZALMAS ESEMÉNY IDEJÉN, A KIOLTOTT FÉNY VISSZATÉR...

A filológus bár Laudator nevű blogjában szabadkozott, hogy a fordítás azért lett ilyen, mert a latin szöveg is esetlen volt, de holt nyelven egy kronografikont írni tényleg nem könnyű feladat. De mi történhetett 1795-ben Budán, ami olyan borzalmas esemény volt?

Az első megoldás talán az lehet, hogy ebben az évben Pest-Budán ismét komoly árvíz, vele párhuzamosan pedig ragályos himlőjárvány tombolt. Ennek a felvetésnek azonban ellentmond „a kioltott fény visszatér” tagmondat. Még misztikusabbá teszi a megoldást, ha figyelembe vesszük, hogy a szöveg felett korábban egy karjait keresztbefonó Madonna szobor is látható volt, amelyet még Ungleich Fülöp készített. Sajnos a műalkotás elpusztult Budapest 1944-1945-ös ostromakor.

Biztosabb megoldás lehet Martinovics Ignác teológiai doktor és az általa vezetett titkos szabadkőműves-jakobinus-illuminátus mozgalom igazgatóinak, Laczkovics János, Hajnóczy József, Szentmarjay Ferenc, Őz Pál, Szolártsik Sándor és Sigray Jakab kivégzése, akiket ez év május 20-án nyakaztak le a közeli Generális-kaszálón, a mai Vérmezőn. Az alkímiával, hermetizmussal, ezotériával és mindenféle bűbájjal foglalkozó társaság egyik törzshelye az Úri utca 52. szám alatti Rudnyászky Antónia grófnő birtokolta Zenegg-palota volt, ahol nemcsak az égtájak szerinti szeánszokat gyakorolták nap, mint nap, hanem állítólag egy Párizs, Róma, Prága, Varsó és Szentpétervár felé is üzemelő, csak a beavatottak számára kinyitható dimenziókaput is üzemeltettek.

A „borzalmas esemény” eszerint nemcsak a kivégzés tényét jelenthette, hanem azt a példátlan császári megtorló hadjáratot is, amely az idealista-humanista szervezkedés közel félszáz tagjának vagyonelkobzását és bebörtönzését vonta maga után, többek között Kazinczy Ferenc rabosítását is.

Ez a megoldás azonban több sebből vérzik. A latin nyelv ekkor a közoktatás egyik alappillére, a közigazgatás egyik államnyelve volt. A tanult emberek a francia és a német nyelv mellett viszonylag folyékonyan beszélték ezt a holt nyelvet is. Ha a felirat a jakobinusokkal szimpatizálna, akkor Palkovits rögtön I. Ferenc császár rendőrállamának tömlöcében találta volna magát.

Ez az logikai út azonban már jó lehet, csak tartalmán finomítani, az irányán változtatni kell. Martinovics Ignác és társai ellen lefolytatott per legfőbb irányítója Habsburg-Lotaringiai Sándor Lipót volt, aki 18 éves korától töltötte be a nádori tisztséget.

A főherceg híresen magyargyűlölő és haladásellenes volt, amelyet naplójában is többször megemlített.

Fotó: Wikipedia Habsburg–Lotaringiai Sándor Lipót főherceg

Ténykedése alatt nemcsak megszüntette az iskolák állami támogatását arra hivatkozva, hogy a föld­műves népnek nem való az olvasás tudása, de az országgyűléseket sem hívta össze arra hivatkozva, hogy azok csak forradalomhoz vezethetnek.

Mivel a nádort mélységesen megrettentette az összeesküvés vallomásokból kibontakozó mérete, így egy olyan szélsőséges programjavaslatot dolgozott ki, amely szerint Magyarországon a rendet és nyugalmat a legkeményebb sajtócenzúrával és rendőri erőszakkal akarta fenntartani, a felvilágosult ellenzéki megnyilvánulásokat szigorúan kívánta megbüntetni. A forradalmi eszmék terjedésétől tartó I. Ferenc császár magáévá tette öccse javaslatát. A bécsi udvar az egész Habsburg Birodalomban a legszigorúbb rendőri elnyomatást vezette be kormányzati módszerként. És itt jön a csavar.

Alig két hónappal Martinovics Ignácék kivégzése után Sándor Lipót főherceg a laxenburgi kastélyába utazott, hogy műkedvelő vegyészként egy olyan nagyszabású tűzijátékot készíthessen elő, amelyet sógornője, Mária Terézia nápolyi–szicíliai hercegnő fogadásán durrogtattak volna el.

A rakéták elkészítésekor azonban a nádor véletlenül meggyújtotta a vörös szín egyik alapanyagának számító, puskaporral kevert stronciumot és az berobbant. A mindössze 22 éves főherceg olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy néhány nap múlva, 1795. július 12-én szörnyű szenvedések után elhunyt. Martinovicsék állítólagos átka beteljesedett.

A főherceg utódja József nádor lett, aki elődjével ellentétben a magyarokat annyira szerette, hogy a „legmagyarabb Habsburg” megtisztelő néven emlegették kortársai. Reformgondolkodásában Széchenyi István eszmetársa volt. „A kioltott fény visszatér” mondatrész így vagy Sándor Lipót esetleges reinkarnációjáról, vagy ami még valószínűbb, a nádorválasztásról szólhat.

Ez a bécsi udvarnak benyaló, az uralkodó gyászával együtt érző, a habsburg-családdal rokonszenvező szöveg – még ha kronogrammában is van elrejtve – sokat lendített Palkovits András karrierjén.

I. Ferenc osztrák császár 1810. február 9-én adományozott nemesi rangot a doktornak, amelyet kiterjesztettek első feleségére, Hillebrandt Annára, az ebből az alomból származó két gyermekére, valamint második asszonyára, Sauttermeister Jozefára is. Doktorunk részben ennek a kinevezésnek köszönhette, hogy 1816-ban ő lett a pesti egyetem orvostudományi karának dékánja. Hivatalát azonban már nem tarthatta meg sokáig, három évvel később már ő is eltávozott az élők sorából.