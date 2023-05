A lengyelek lebontanák a Sztálin rakétájának csúfolt varsói felhőkarcolójukat

A cári orosz torta

Történelmük ismeretében a lengyelek nem igazán szívelik az oroszokat. Ez az általános utálat nemcsak a politikában, a közbeszédben és a focipályákon mutatkozik meg, hanem az építészetben is. Amikor Lengyelország 123 évnyi elnyomatás után 1918-ban visszaszerezte függetlenségét, akkor a kormány rögtön kiadta az ukázt, hogy

az ország összes, orosz megszállás ideje alatt átadott ortodox templomát le kell bontani.

Varsó esetében ez csaknem húsz keleti szertartású istenházát jelentett, amelyek közül csak kettő élte túl a csákányozást.

A leghevesebb vitákat az egykori Szász-palotával szemközti, 1912-ben átadott Alekszandr Nyevszkij-székesegyház generálta. Varsó legnagyobb építményét ugyanis sok értelmiségi megóvandó építészeti értéknek tartotta. Stefan Szyller építész például azt javasolta, hogy a pravoszláv rítusú székesegyházat inkább alakítsák át római katolikus bazilikává, nemcsak liturgiai szempontok alapján, hanem külső megjelenésében is. Elképzeléséhez több tervet is készített, ám a velencei Szent Márk-katedrálisra hasonlító skicceiből nem kértek a hazafias döntéshozók.

A Szent György-székesegyházként is ismert, terebélyes méretű és kupolájú ortodox bazilika megóvását javasolta Stefan Żeromski publicista is. A drámaíróként is tevékeny művész a Nemzet Vértanúságának Múzeumát vizionálta a falak közé, ám javaslatát szintén lesöpörte a többség a nemzet érdekeire hivatkozva. A kormányzat csak annyit engedett meg, hogy a drágakövekkel ékesített mozaikképek néhány részletét megmentsék, és kiállítsák a Műszaki Egyetem magasföldszintjén.

Hasonló kegyet gyakoroltak a gránitból készült kültéri oszlopok esetében is, amelyekből pár darab a krakkói királyi kripta kültéri bejárata lett. A varsóiak által „bizánci tortának” csúfolt székesegyházat és az „ortodox víztoronyként” jellemzett, 70 méter magas, különálló harangtornyát 1925-ben bontották le. Északi szomszédunk nemzeti öntudata – kis időre – megnyugodhatott.

Az elvtársi szovjet torta

A lengyelek azonban nem úszták meg ennyivel. A II. világháborút követően a varsóiak egy újabb gigantikus méretű „orosz megszállási emlékművet” kaptak a nyakukba. Molotov külügyminiszter erőteljes javaslata miatt Józef Sigalin főépítész kénytelen volt elfogadni, hogy a főváros legfrekventáltabb pontján a szovjet diktátorról elnevezett felhőkarcoló épüljön. (A Budapestre tervezett Sztálin-barokk felhőkarcolókat a Magyar Kommunista Párt akarta.)

A 237 méter magasra tervezett Joszif Sztálin Kultúra és Tudomány Palota kivitelezésére 181, a világháborút és két felkelést is túlélt, eklektikus és szecessziós stílusú bérházat bontottak le.

A szanálás során olyan értékes épületeket is eltüntettek, mint például a Chmielna utca mentiek, amelyek a kiskereskedelem háború előtti jelképeinek számítottak. Itt nem csak áruval megtömött boltok sorakoztak egymás mellett, itt működött az ország legrégebbi lemezkiadója, a Syrena Record, a Mieczysław Fogg vezette – és magáról elnevezett – híres Cafe Fogg kávéház, valamint a Dom Sierot nevű zsidó árvaház is.

Az ötven hektárt kitevő tereprendezés során tűnt el a Złota, a Sienna, a Śliska, a Pańska, a Zielna és az egész Wielka utca is. Mivel Varsó reprezentatív főútját kétszer is kiszélesítették, a Marszałkowska sugárút teljesen elveszítette nyugodt ritmusú nyugati homlokzatfalát is.

A moszkvai Hét Nővérnek nevezett, szocialista realista stílusú felhőkarcolók mintájára a varsói toronyház építését 1952-ben kezdték el. Lev Vlagyimirovics Rudnyev építész tanult elődei hibáiból. Mivel ő nem akart egy ízig-vérig oroszos küllemű épületet ismételten viszontlátni Varsóban, a palotába több ismert lengyel építészeti elemet csempészett be. Jó példa erre, hogy a toronyház tetőzete a krakkói Posztócsarnokot, főbejárata a Łódź környéki nemesi udvarházak portáit, kazettás mennyezete pedig a Wawel „fejek termét” idézi.

A szovjet nép ajándékaként 1955-ben felavatott 43 szintes felhőkarcoló azonban szintén nem nyerte el a lengyelek tetszését. Európa egyik legmagasabb épületét a varsóiak „orosz torta”, „fecskendő”, „gatyás elefánt”, „Sztálin rakétája” nevekkel illették. Ezeknél a dehonesztáló kifejezéseknél azonban napjainkban népszerűbb a PKiN (Pałac Kultury i Nauki) mozaikszó miatt a „Peking” és a pałac (palota) szóra rímelő „pajac” (báb) kifejezés. Władysław Broniewski költő-műfordító egyszerűen csak „egy részeg cukrász rémálmaként” aposztrofálta a gigantikus méretű építményt.

A főváros ikonikus szimbólumát csak azért fogadták el páran, mert háromezer fő befogadására alkalmas kongresszusi termében – a keleti blokkban elsőként – 1967-ben fellépett a The Rolling Stones brit rockbanda, és őket hamarosan követte Louis Armstrong, Marlena Dietrich, Jan Kiepura, Eric Clapton, Erykah Badu és a híres tenor, Luciano Pavarotti.

Megint bontanának

Lengyelország egyik legvitatottabb épületének teljes lebontása már 1989 óta napirenden van a kinti közéletben. Mivel a nemzeti érzelmű politikai pártok leginkább a szovjet elnyomás és a kommunizmus szimbólumát látják benne, a helyét is sóval hintenék be az ókori Karthágó mintájára. A több mint egy éve tartó orosz–ukrán háború miatt érveiket egyre több varsói osztja.

A szirénhangokra reagálva a Mazóviai Önkormányzati Közösség (MWS) pár hónappal ezelőtt már be is nyújtotta a parlamentnek azt a javaslatát, hogy a Szejm írjon ki országos népszavazást az ügyben.

Zbigniew Jackiewicz szerint indítványuk nemcsak a Mazóviai vajdaság szovjettelenítéséről szól, hanem arról is, hogy a 2007-től műemléknek nyilvánított palota blokkolja és szétzilálja Varsó városszövetét. Az urbanisztikai problémák mellett ráadásul a PKiN „mocskosul ronda és tájidegen” is. Persze ezen szubjektív vélemény alapján esztétikai alapon a lengyel fővárosnak legalább a felét le lehetne bontani.

Természetesen az MWS gazdasági érveket is felsorakoztatott a bontási kérelme mellé. Az egyik ilyen megállapításuk, hogy a 3228 helyiséggel rendelkező monstrum fenntartási és üzemeltetési költsége óriási összegeket emészt fel a városi költségvetésből.

A Kultúra és Tudomány Palotája ugyanis évente három közepes méretű város energiaszükségletét használja el.

Ez számokra átfordítva havi ötezer tonna ivóvíz és három millió kWh villamos energia, amely évi 22 millió zlotyba, azaz 1,8 milliárd forintba kerül az adófizetőknek. Ehhez jön hozzá a tízévenként lebonyolított homlokzati nagytakarítás, amelynek legutolsó, 2013-ban elvégzett munkálatai 20 millió zlotyba, azaz 1,6 milliárd forintba kerültek. A kiadási tételben természetesen nincs benne az itt dolgozó önkormányzati alkalmazottak fizetése.

A fenntartási költségeken túl az is problémás, hogy a palota az elmúlt 68 év alatt nem esett át komolyabb rekonstrukción. Amikor tíz évvel ezelőtt felújították a kilátóteraszt, akkor csak az 680 ezer zlotyba, vagyis több mint 56 millió forintba került a városnak.

Az MWS-hez hasonlóan Cezary Kaźmierczak, a Vállalkozók és Munkáltatók Szövetségének elnöke is a bontást szorgalmazza.

Ő úgy kalkulálja, hogy a szovjet ajándék bontása félmilliárd zlotyba, vagyis 41,5 milliárd forintba kerülne,

amelynek az összegét egy közeli telek eladásából lehetne fedezni. A Szejm egyébként még nem tűzte napirendre a Mazóviai Önkormányzati Közösség bontásról szóló népszavazási javaslatát.