240 ezer forintos büntetést kell fizetnie az Orbán-interjút meghekkelő szerkesztőnek

240 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság a Fejér Megyei Hírlapban megjelent, meghamisított Orbán Viktor-interjú miatt megvádolt F. Gábort – derült ki a Veszprémi Járásbíróságon tartott tárgyaláson, amelyről a Magyar Hang közölt tudósítást. A Veszprémi Napló már korábban kirúgott szerkesztője végig azt állította, nem ő írta bele a szövegbe a módosításokat.

Az eset még 2016 karácsonya előtt történt: ekkor készült egy alákérdezős, hamisítatlan propagandainterjú Orbán Viktorral, amelyet kötelezően lehozott a Mészáros Lőrinc tulajdonába átjátszott Mediaworks lapkiadó minden vidéki lapja és online felülete. De a Fejér Megyei Hírlapban mégsem ugyanaz az uniformizált szöveg jelent meg, mert valaki például a következő módosításokat helyezte el benne:

Magyarország azért stabil ország a forrongó nyugati világban, mert mi kikértük az emberek véleményét, bár nem érdekelt minket.

Kívánjuk, hogy minél többen találjanak vissza a karácsony pogány értelméhez.

A korrupciós vád mint politikai lejárató eszköz teljes mértékben megszokottá vált. Mi is használjuk.

Nem csak az ápolónők bére, a kórházi hullák száma is emelkedik.

Az ügy miatt, noha még ki sem vizsgálták, mi történt, hamar kirúgtak több laptól több munkatársat, közülük kettőről a bíróság is megállapította, hogy jogtalan volt az eltávolításuk. Végül valaki még kétszer elérte, hogy egy-egy linken az eredeti cél helyett a meghekkelt interjú nyíljon meg a Mediaworks felületein. A belső vizsgálat arra jutott, hogy az interjút a korrektor jelszavával hamisíthatták meg.

A tárgyaláson most olyan "vicces" részletek is kiderültek a kormányközelbe játszása óta propagandaként működő lapok működéséről, például, hogy a szerkesztőségben szinte mindenki ugyanazt a jelszót használta a számítógépekhez, így nagyjából bárki leülhetett bármelyik géphez.

A bíróság ennek ellenére bizonyítottnak találta, hogy F. Gábor Veszprémben a saját számítógépéről az egyik szabadságon lévő munkatársának felhasználói nevével és jelszavával belépve írt bele a Fejér megyei napilapban megjelenő interjúba. A szakértők - akik elvitték, sőt szét is szerelték az érintett gépet - megállapították, hogy 4,5 percen keresztül piszkálták az adott interjút: mind a szakértők kísérlete, mind pedig F. Gábor és tanúi szerint lehetetlen lett volna ennyi idő alatt ilyen precízen elvégezni a módosításokat (hiszen print lapról volt szó, nagyjából egyeznie kellett a régi és az új karakterszámnak is). A szakértők szerint erre akkor lehetett mód, ha már előre előkészítették az átírt szöveget, és azt másolták be egy külső fájlból a lapba. A szakértő szerint megpróbálták megsemmisíteni a meghamisítás nyomait tartalmazó fájlokat.

F. Gábor azzal védekezett, hogy ő nem ült a helyén, a számítógépéhez bárki odaülhetett, és beléphetett, amíg ő más ügyeket intézett az épületben, de a bíróság szerint F. Gáboron kívül más nem férhetett hozzá a számítógéphez, és a szakértők sem találtak erre utaló nyomokat.

Az ítélet ellen a védő és az ügyész is fellebbezett, felmentést, illetve súlyosabb büntetést kérve.