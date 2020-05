Ez itt ismét a Karantévé, az Index rendszeresen jelentkező cikke a magyar streamingszolgáltatóknál megjelent új tartalmakról. Az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni.

Habár nem szigorúan vett streamingről van szó, mindenképpen érdemes megemlíteni itt is a Magyar Filmarchívum áldozatos munkáját, ahol szinte rendszeresen, majdnem havonta tesznek ingyen elérhetővé klasszikus magyar filmeket online, gyakran HD minőségben. Most a magyar film napjának alkalmából húsz, különböző korszakokban készült vígjátékat lehet megnézni május 10-ig. Ez a filmek listája:

A streamingszolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Filmek

Kojot – Az utóbbi évek egyik leghányatottabb sorsú magyar filmje most már felkerül a legnagyobb szolgáltatóhoz is, tegyük hozzá, hogy a temérdek más magyar film (Nyitva, Testről és lélekről, Saul fia, Kaméleon, stb.) mellé. A Kojot arról híresült el, hogy állítólag a Kálomista Gábor producer annyira berágott rajta, hogy eltüntették a premier utáni héten a mozikból, feltehetőleg azért, mert van olyan Fidesz-közeli figura, akire rá lehet ismerni a sztoriban. Ebben az utóbbiban annyira nem vagyok biztos, bár az tény, hogy a forgalmazó még az ingyenes, online premiert is elrontotta, mert sikerült egy olyan verziót feltölteni Youtube-ra, amit nem lehetett rendesen lejátszani. Aztán amikor elült a por a Kojot körül, akkor kiderült, hogy egy tisztes kaszkadőrmunkával készült, tökös, férfias, kicsit előző századi gondolkodással készült keménykedés, de még így is megugorja a magyar közönségfilmek átlagos színvonalát. Itt írtunk róla kritikát. (A film már korábban fenn volt az HBO Go-n.) (május 1.)

Becoming – Az Obama-házaspár elég hatékonyan építi a Fehér Ház utáni karrierjét, már van a tarsolyukban egy Oscar-díjas dokumentumfilm, az American Factory, most pedig a Netflixszel kötött szerződésük értelmében itt van egy újabb tartalom, a Michelle Obamáról szóló Becoming. A dokumentumfilm arról fog szólni, amikor már nem First Lady, de még mindig a közösségek építésén dolgozik egy több állomásos amerikai turné segítségével. (május 6.)

Sorozat

The Eddy – Damien Chazelle engem már ott megvett egy életre, hogy megrendezte az utóbbi évtized egyik legjobb amerikai filmjét, a Whiplasht, és nekem ahhoz a teljesítményhez képest egy legjobb rendezői Oscar a Kaliforniai álomért, szinte már csak hab volt a tortán. Abban is biztosak lehetünk, hogy a szintén pompás Első ember című űrhajós filmjét 5-10 évvel később rehabilitálni fogja mindenki, mert hogy nem kapta meg a jussát, az tuti. De hogy a The Eddy című sorozata milyen lesz, az jó kérdés, nem Chazelle az egyetlen rendező, mellé jön még Alan Poul (Híradósok), Houda Benyamina (Divines), és Laïla Marrakchi (Rock the Casbah), a főszereplő pedig A sebész vagy Castle Rock című sorozatokból is ismerhető André Holland lesz. Holland egy jazz-zongoristát alakít, aki egy párizsi klub társtulajdonosaként próbál éldegélni, mikor rájön, hogy a társa valami rosszban sántikál. Szerepel még a sorozatban a Hidegháború című lengyel filmben feltűnő Joanna Kulig és A próféta főszereplője, Tahar Rahim is, szóval ez egy igazi csemege lesz az európai filmkészítés és a Netflixes tartalomszolgáltatás közös rajongóinak. (május 8.)

Egyéb

Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill – Amíg a legtöbb komikusnál az élet része, hogy újabb műsorokat készít, ezeket a műsorokat pedig leadják tévében, vagy meg lehet vásárolni DVD-n, vagy kiadják streamingen, ez Jerry Seinfeld karrierjében mindig is egy lábjegyzet volt. Nem is csoda, hiszen egyrészt minden anyagát beleölte a Larry Daviddel készített Seinfeld című sorozatába, másrészt pedig ezzel annyi pénzt keresett, és keres a mai napig, hogy soha nem volt arra szüksége, hogy ilyen kispolgári dolgokhoz folyamodjon. A sorozat sikere után Seinfeld a Comedians In Cars Getting Coffee című autós/híres emberrel interjúzós műsorával szórakoztatta magát, de a Netflix kirángatta a kényelmes életéből, és először 2017-ben, majd most, 2020-ban adott neki egy saját műsort. Seinfeld amúgy még mindig bomba viccmesélő, még ha a témái és az előadásmódja olyan, mintha az utóbbi 25 év komikusai meg sem történtek volna. (május 5.)

HBO GO

Filmek

Éretlenségi – “Sokkal több ilyen tinifilmre lenne szüksége a világnak” – írtuk kritikákban, amikor az Éretlenségit bemutatták a magyar mozik. A film két stréber lányról, Amyről (Kaitlyn Dever) és Mollyról (Beanie Feldstein), szól, akik a középiskolás éveiket a tanulásnak szentelték, aztán a suli utolsó napján rádöbbennek, hogy a sok pedálozás mellett totál megfeledkeztek a szórakozásról, elfelejtettek élni, úgyhogy az utolsó előtti pillanatban pánikszerűen próbálnak bepótolni mindent. És eközben rá kell döbbenniük, hogy a bulizás nemcsak a testet, de a lelket is keményen próbára tudja tenni. Az Éretlenségi egyébként igazi női produkció, a rendezője Olivia Wilde, aki a Doktor House Tizenhármasaként lett világhírű. Ez az első nagyjátékfilmes rendezése, de korábban már készített rövidfilmeket, és egy hangulatos videoklipet a Red Hot Chili Peppersnek deszkás csajokkal a főszerepben. Rajta kívül a forgatókönyvírók, a producerek egy része, a vágó és a látványtervezők is nők, köztük a gyanúsan magyar nevű Erika Toth-tal. (május 3.)

Natalie Wood: Mi marad hátra – A legendás színésznő, Natalie Wood halála egyike Hollywood nagy rejtélyeinek. Wood 1981 novemberében a férje, Robert Wagner és közös barátjuk, Christopher Walken társaságában kihajózott a Kaliforniai-öbölbe, aztán vagy beleesett vagy belelökték a vízbe az úszni nem tudó nőt. A holttestét másnap találták meg, vízbe fulladt. Azóta sem vádoltak meg senkit a halálával, bár 2012-ben baleset miatti fulladásról fulladásra és “egyéb ismeretlen okokra” módosították a tragédia jegyzőkönyvét. A dokumentumfilmben Natalie Wood lánya, Natasha Gregson Wagner és olyanok szemszögéből nézhetjük végig a színésznő életét, akik a legjobban ismerték. A film korábban nem látott házi videókat, fotókat, naplókat, leveleket és interjúkat tartalmaz a barátaival, a családjával és kollégáival. Azt nem ígéri, hogy a rejtély végére jár, de azt igen, hogy a lehető legteljesebb képet adja Natalie Wood életéről és karrierjéről. (május 6.)

Fertőzés – A 2011-ben készült Fertőzés a koronavírus-járvány kitörése óta éli hatalmas reneszánszát, ahol csak hozzáférhető, a nézettségi, letöltési listák élére ugrott. Tulajdonképpen megérdemelten, mert ahogy a filmet nemrég újranézve írtuk, Steven Soderbergh filmje “az egyetlen épkézláb film, ami realisztikusan bemutatja egy világjárvány kialakulását, elterjedését, hatását és kezelését. Tele van híres emberekkel, és pár apróságtól eltekintve gyakorlatilag egyáltalán nem lehet megmondani, hogy 9 évvel ezelőtt mutatták be”. A Fertőzés thriller és detektívsztori egyszerre, amelyben a főszereplők a világ legnagyobb egészségügyi krízisét próbálják megoldani, ami a spanyolnátha óta az emberiséget sújtotta. Ennek megfelelően nem szuperhősöket, hanem járványügyi szakembereket, orvosokat, kutatókat láthatunk munka közben, akiknek még egy álhíreket terjesztő, elképesztően arrogáns blogger (Jude Law) is nehezíti a dolgát. Ezeken után nehéz nem látnoknak hinni Steven Soderbergh-et. (május 8.)

iTunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

Star Wars: Skywalker kora – A Skywalker korával lezárult egy filmtörténeti kaland, hiszen a Star Wars előtt kilenc részben még soha nem meséltek el egy összefüggő történetet. Három korszak három jól elkülöníthető, 1977-ben kezdődött trilógiája ért véget tavaly decemberben ezzel a filmmel. És hogy milyen lett a Skywalker kora? Finoman szólva is megosztó, az Index szerkesztőségében legalábbis egyaránt akadnak óvatos rajongói és dühödt ellenzői. Többségünk mégis úgy gondolja, hogy ez a film inkább a vélt vagy valós rajongói igények kiszolgálása, mint saját, önálló ötletek megvalósítása céljából született. Valószínűleg ezért is rúgták ki az eredetileg a rendezésre kinézett Colin Trevorrow-t (a hivatalos indoklás szerint kreatív nézetkülönbségek miatt), és hívták vissza azt a JJ Abramst, aki Az ébredő Erővel már megmutatta, hogy ha a rajongói igények kiszolgálásáról van szó, akkor ő a Disney embere. A történet alaphelyzete egyébként annyi, hogy eltelt egy év Luke halála óta, amikor az Ellenállás aggasztó híreket hall: Palpatine állítólag él, így hőseink elindulnak a nyomába. Ha ezzel a sztorival nem is, azzal mindenképpen elszórakozhatunk a filmet nézve, hogy sok olyan jelenet, beállítás és beszólás van benne, amit szinte egy ez egyben a klasszikus trilógiából emeltek át. (május 3.)

Ritmusszekció – A Ritmusszekció Mark Burnell brit író azonos című regénye alapján készült. A történet főszereplője egy Stephanie Patrick nevű nő (Blake Lively), aki egy repülőgép-szerencsétlenségben elveszíti a családját. Csakhogy később Stephanie számára kiderül, hogy amit mindenki balesetnek tart, valójában nem a véletlen műve volt. Így aztán elhatározza, hogy családanyából profi gyilkossá képzi át magát, felkeresi és megöli azokat, akik a családja haláláért felelősek. A film forgatása nem volt zökkenőmentes, ugyanis egy akciójelenet készítése közben Blake Lively úgy megsérült, hogy le kellett állniuk a munkával egy időre. Végül jelentős csúszással, de elkészült a film, amit idén januárban mutattak volna be a magyar mozik. Ez elmaradt, de most online pótolhatja, aki bosszúállós akciófilmmel tengetné idejét a karanténban. (május 7).

