A Karantévé, az Index rendszeresen jelentkező cikksorozata március közepe óta kínált hétről hétre kínált néznivalót azoknak, akik nem mozdulhattak ki a lakásból (az előző heti ajánlóinkat ezen a linken lehet elérni). A karanténnal együtt most a Karantévé is véget ér, de a streamingajánlót folytatjuk, hiszen rengeteg izgalmas film és sorozat közül válogathatunk a magyar szolgáltatóknál. A Karantévé helyett indul az Index streamingajánló.

Két amerikai filmpremier is elkerülte a magyar digitális piacot, az egyik a Scooby-Doo rajzfilmek egészestés, számítógépes animációs változata, ami az eredetileg tervezett mozipremier helyett május 15-én jelenik meg az amerikai felületeken. A másik pedig a Tom Hardy főszereplésével készült Capone, ami a szifilisztől már agyilag teljesen megroggyant gengsztert mutatja be, ahogy a végnapjait éli floridai birtokán. A címszerepet Tom Hardy játssza, súlyos smink alatt, a filmet pedig az a Josh Trank rendezte, aki egy fiatal hollywoodi titánként ünnepeltek Az erő krónikája című filmje miatt, aztán a Fantasztikus négyes forgatása alatt elvette a stúdió tőle az irányítást, ő pedig majdnem bukta a karrierjét, egy különálló Star Wars-filmet viszont egészen biztosan. Trank írta, rendezte, és vágta a Capone-t, amit még a vírus előtt sem akartak a mozikban bemutatni az Egyesült Államokban, most pedig a digitális piacon érhető el, sajnos legálisan Magyarországon nem.

Jó hír viszont, hogy elindult a Cinego, az első artfilmekből álló online videotéka Magyarországon. Vagyis a hazai művészmozik kínálatát addig sem kell nélkülöznünk, amíg újra ki nem nyithatják a kapuikat.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Filmek

47 Meters Down: Uncaged – 2017 egyik nagy meglepetéssikere volt a 47 méter mélyen című cápás horror, ami ennek megfelelően folytatást kapott 47 Meters Down: Uncaged címmel. Az első film arról szólt, hogy két lánytestvér a mexikói nyaralásuk alatt befizetnek egy kis cápanézésre. Az őket védő ketrec tartókábele hirtelen elszakad, így 47 méter mélyre süllyednek, mindössze egy órára elegendő oxigénnel, miközben cápák veszik őket körbe. (A film nem összetévesztendő a Blake Lively főszereplésével készült cápás horrorral, A zátonnyal.) A folytatás nagyjából ugyanerről szól, de ebben már négy lány keveredik cápás kalandokba. A filmben többek között a Szex és New Yorkból ismert John Corbett, Brec Bassinger, Nia Long, Sistine Rose Stallone, Brianne Tju és Sophie Nélisse játszanak. (május 15.)

Tiszta, mint a hó – A Tiszta, mint a hó egy különös Hófehérke történet, ami a mába helyezi és alaposan megcsavarja az eredeti mesét. Főszereplője a szépséges Claire, akit megvert a sors egy rémesen féltékeny nevelőanyával. Claire egy idő után kénytelen elmenekülni előle, és egy farmon húzza meg magát. Hamarosan a környékbeliek közül nem is egy, hanem hét férfi kerül így vagy úgy a lány bűvkörébe. Akinek ez kicsit riasztóan hangzik, annak biztatásképpen még ideírjuk, hogy a film egyik főszereplője a nagyszerű francia színésznő, Isabelle Huppert, a rendezője pedig Anne Fontaine, akinek többek között az Ártatlanok című megrázó drámát köszönhetjük. Talán ezzel a bizarr Hófehérke-filmmel is megéri tenni egy próbát. (május 15.)

The Lovebirds – "Minden boldog pár életében van egy pillanat, ami meghatározza az életüket" – így indul a The Lovebirds előzetese, de aztán hamar kiderül, hogy itt szó sincs semmilyen romantikáról. A pakisztáni születésű komikus, Kumail Nanjiani főszereplésével készült filmben ugyanis ez a pillanat az, amikor a boldog pár részt vesz egy gyilkosságban. Nem mintha meg akartak volna ölni bárkit is, sőt, az még áldozat nevét sem ismerik. De a véletlenek szerencsétlen összjátéka folytán mégis menekülni kényszerülnek. És miközben a rendőrség elől bujkálnak, még az igazi tettest is el kell valahogy kapniuk. (május 22.)

Sorozat

A nagy virágcsata – Ha valaki esetleg azt hitte, hogy már minden létező dologban versenyeztették kamera előtt az embereket, az téved. Mi legalábbis még nem láttunk olyat, hogy gigászi növényszobrok (elsősorban virág, de bármi felhasználható) alkotói csapnak össze egy zsűri előtt, hogy kiderüljön, ki csinálja közülük a legjobb gigászi növényszobrokat. Márpedig A nagy virágcsata erről szól. És még mielőtt valaki a debreceni virágkarnevált látná lelki szemei előtt, eláruljuk, hogy A nagy virágcsata remekművei sokkal, de sokkal nagyobbak, abszurdabbak és értelmetlenebbek, mint debreceni rokonaik. Ha ez egyáltalán lehetséges. (május 18.)

Édes magnóliák – Az Édes magnóliák, a Netflix új drámasorozata első blikkre a Hallmark Chanel sorozataira emlékeztet. A Sherryl Woods romantikus könyvsorozata alapján készült sorozat három barátnő életét követi nyomon egy amerikai kisvárosban. Úgy alakul, hogy mindhárman egyedül maradnak, ami szomorú, de jó alkalom arra, hogy valami újba kezdjenek. Többek között egy új, közös vállalkozásba, és új férfiak felszedésébe. Csakhogy egy olyan helyen, ahol mindenki ismer mindenkit, és mindenki ítélkezik is mindenki felett ez nem olyan egyszerű. A sorozat érdekessége, hogy az egyik főszereplője Jamie Lynn Spears, Britney Sperars húga, aki tizenkét éve nem játszott semmiben. (május 19.)

Control Z – A Control Z egy mexikói tinidrámasorozat, amiben egy hacker azzal szórakozik, hogy megszerez mindenféle kínos információt egy középiskola diákjairól, amiket aztán az egész iskolának tálal. Senki nem tudja, hogy ki lehet az, aki örömét leli a diákok nyilvános alázásában, de az mindez jó alkalom a periférián tengődő Sophiának, hogy végre kivívja a többiek elismerését azzal, hogy leleplezi az ismeretlen gonosztevőt. (május 22.)

Egyéb

Patton Oswalt: I Love Everything – Patton Oswalt az a fajta standupos, akinek nagyon szépen le lehet követni az élete alakulását a műsoraiból, ahogy a keserű, X-generációs harmincasból eljutott oda, hogy egy Pixar-film, a L'ecsó főszereplőjének hangját adja, majd gyerekes apuka legyen, és átéljen egy óriási tragédiát (felesége, Michelle McNamara álmában meghalt). Oswalt aztán a morcos, mérges emberből fokozatosan egy morcos, mérges, de humanista emberré változott, amit talán a mostani műsorának címe példáz a legjobban, hogy végre eljutott oda, hogy már mindent szeret. (május 19.)

HBO Go

Filmek

X – A rendszerből törölve – Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér rendezőjének legutóbbi mozifilmje alaposan megosztotta az Index szerkesztőségét. Vannak, aki egyáltalán nem tudtak mit kezdeni ezzel az alternatív Budapesten játszódó, komor történettel, míg másokat lenyűgözött a film bátorsága, és az, hogy a legtöbb magyar filmmel ellentétben, mert politikus lenni, és állítani valamit a világról, amiben élünk. Az X főhőse a nyomozó Batiz Éva (Balsai Móni) arról próbálja meggyőzni a kollégáit, hogy hiába tűnik öngyilkosságnak pár halál a közelmúltból, jobban megnézve a jelek mind idegenkezűségre utalnak. A kollégái (Bede-Fazekas Szabolcs, Olasz Renátó) nem hisznek neki, főnöke (Schneider Zoltán) kiröhögi, egyedül a vidékről érkező új nyomozó (Schmied Zoltán) lát az elméletben fantáziát. Évának már a prezentáció is egy kész kínszenvedés, súlyos pánikbetegségén az sem segít, hogy egyedül neveli lányát, aki ráadásul az iskolában csinálja a balhét. És mindennek hátterében ott a választásra készülő, forrongó Magyarország. (május 20.)

Amazon Prime

Sorozat

Little Fires Everywhere – A Hulu minisorozatának egyik főszereplője és producere a mostanában elképesztően termékeny Reese Witherspoon (gondoljunk csak a The Morning Showra vagy a Hatalmas kis hazugságokra). Ő játssza a Celeste Ng regényéből készült sorozatban Elenát, a tökéletes, négygyerekes anyát, akinek emellett még arra is jut ideje, hogy újságíróként is karrier építsen. Ő lesz a főbérlője egy másik anyának, Mia Warrennek (Kerry Washington), aki közel sem ennyire tökéletes, sőt. Bár a lányaik hamar összebarátkoznak, a két nő között nem ennyire felhőtlen a viszony. Főleg, miután valaki felgyújtja Elenáék álomotthonát.(május 22.)

iTunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

A menedék – A menedék egy gonosz kis horrorfilm, a Goodnight Mommy című gonosz kis osztrák horrorfilm alkotóitól, szóval látok már egy trendet kirajzolódni. Ez viszont nem egy rosszindulatú ikerpárról szól, hanem két, megkérdőjelezhető gyerekről, akik rosszul viselik, hogy elvált édesapjuk egy fiatal nőt (Riley Keough) hoz haza, ráadásul egy olyan fiatal nőt, aki egy világvége-szekta tömeges öngyilkosságának egyetlen túlélője volt. És hogy a karanténhangulat is teljes legyen: az egész brancs elmegy az isten háta mögé egy behavazott házba, hogy ott töltsenek pár napot. A menedék nem kifejezetten meglepő vagy okos horrorfilm, nem egy Örökség vagy egy Fehér éjszakák, de hatékony, és ami a legfontosabb, néha egészen ijesztő, ha hajlandóak vagyunk átadni magunkat az értelmetlenségének. (május 19.)

Macskák – A Macskákról kár is bármit írni, a Tom Hopper (A király beszéde) rendezte musical előzetese felrobbantotta az internetet, csak nem éppen úgy, ahogy azt a készítők elképzelték. A jelmezek és a digitális trükkök olyan szörnyű elegyet alkottak ugyanis, hogy ez a film bukásra volt ítélve. És meg is bukott: 2019 egyik legnagyobb mozis fiaskója lett, százmilliós költségvetésének háromnegyedét sem tudta visszahozni. "Mindenesetre ha valaki katasztrófaturistáskodni akar, annak irány a mozi, mert ilyen kolosszális, minden egyes lépésében hibás és átgondolatlan terméket ritkán tesznek a nézők elé" – írtuk a filmről anno, és most sem mondhatunk mást. (május 22.)

Címlapkép: 47 Meters Down: Uncaged / outnow.ch. Borítókép: The Big Flower Flight / Netflix.