Végre pótolják a harcos apácás sorozatok fájdalmas hiányát

Amikor azt hisszük, hogy valami tutira úgy lesz a magyar mozikban, ahogy szeretnénk, valami mindig közbejön. Augusztusra tolták többek között a Tenet és az élőszereplős Mulan premierjeit az Egyesült Államokban, úgyhogy ezeket nálunk is majd csak a nyár végén lehet megnézni. Ha addig minden jól megy. Amerikában ugyanis erőre kapott a járvány, több nagyvárosban muszáj lett megint bezárni a bárokat, kocsmákat, éttermeket, és ilyen helyzet mellett nem csoda, hogy moziba se fognak járni az emberek, még akkor se, ha már szabad. Még a Russell Crowe főszereplésével készült, elég bénának tűnő, de sokáig a karantén utáni első premierként reklámozott Unhinged című thrillert is eltolták. Itthon a tervek szerint jövő héten megkezdődik a mozik nyitása, de a premierek visszamondása miatt a vártnál kevesebb új, nagy érdeklődésre számot tartó filmet tudnak majd vetíteni.

A szolgáltatókon bemutatott filmek listája nem teljes körű, inkább egy ajánló azoknak, akik keresik az újdonságokat, és szeretnének többet is tudni róluk. És van egy kis átfedés a múlt heti megjelenésekkel is, mert volt olyan, amit kihagytunk az előző cikkből, de ebbe már beleraktuk.

NETFLIX

Film

Homemade – A Homemade az egyik első filmes feldolgozása annak a traumának, amit a koronavírus-járvány és a több hónapos karantén okozott a világban. A Netflix által felkért filmesek a karantén alatt készítették el azokat a rövidfilmeket, amiket a Homemade-ben egy csokorba gyűjtve láthatunk. Akad itt intim napló az otthon töltött hónapokról és tökéletesen kidolgozott mesevilág is. A filmesek között nagynevű rendezőket találunk, többek között Paolo Sorrentinót (A nagy szépség, Ifjúság), Pablo Larraínt (Jackie, Neruda) és Sebastian Leliót (Egy fantasztikus nő). De filmsztárok karanténélményébe is bepillanthatunk, Maggie Gyllenhaal és Kristen Stewart is forgatott rövidfilmet. A Homemade a Netflix gyakorlatától eltérően világ minden országában egységesen ugyanazon a napon, június 30-án lesz elérhető. (június 30.)

The Hater – Jan Komasa lengyel rendező előző filmje, az Oscar-jelölt Corpus Christi még csak most kerül a magyar mozikba, de a Netflixen nemsokára elérhető a következő munkája, a The Hater. A Corpus Christihez hasonlóan ez is a lengyel társadalom elé tart tükröt, de amíg a Corpus Christi egy falusi kis közösséget mutatott be, addig a The Hater világa a nagyváros és a közösségi média. Főhőse Tomasz egy ambiciózus joghallgató, aki arra a kérdésre, hogy hol is dolgozik, csak annyit felel, hogy az interneten. Tomasz valójában internetes trollként kezdi egy, nevezzük úgy, marketingügynökségnél, ahol egy liberális politikus jóhírének online aláásása a feladata. Mivel ügyes abban, amit csinál, egyre komolyabb megbízásokat kap a közösségi médiában. Eszközeit azonban nem csak a munkában veti be, így akar közelebb jutni ahhoz a gazdag lányhoz, akinek teljesen a megszállottja lesz. (július 6.)

Sorozat

Megoldatlan rejtélyek – A Megoldatlan rejtélyek cím a magyar nézőknek talán kevesebbet mond, de Amerikában több mint tíz éven át ment nagy népszerűséggel ez a dokumentumfilm-sorozat. Bár dokumentumfilmnek nevezni azért enyhe túlzás, az 1987 és 2010 között futó sorozat ugyanis megoldatlan bűnügyek, eltűnések, gyilkosságok, és úgynevezett “paranormális találkozások” nyomába eredt. Vagyis bár az esetek jórészt tényeken, valóban megoldatlan bűnügyeken alapultak, azért bőven hagytak teret az elszabaduló fantáziának is. Az eredeti sorozat alkotói most összeálltak a nagy sikerű Stranger Things producereivel és készítettek egy új évadot. A Megoldatlan rejtélyek persze átesett egy kis ráncfelvarráson, de alapkoncepció nem változott: misztikus történetekkel minél jobban beparáztatni a nézőket. (július 1.)

Warrior Nun – Ahogy a címe is mutatja, a Warrior Nun a harcos apácás sorozatok fájdalmas hiányát pótolja. A Continuum alkotója, Simon Barry egy manga alapján készítette el a Warrior Nunt, középpontjában egy hullaházban ébredő 19 éves lánnyal, Avával (Alba Baptista). Ava innentől kezdve már nem egy átlagos tini, hanem egy harcos apácarend tagja, akik a Földön tanyázó démonokkal küzdenek. Ava természetesen szuperképességekkel rendelkezik, amelyekre szüksége is van, amikor a Menny és a Pokol erői közötti harc kellős közepén találja magát. (július 2.)

Ju-On: Origins – A harag című japán horror 2002-ben robbant be a mozikba, és lett egy kisebb filmes univerzum kezdete. (Egészen pontosan a nagyjátékfilmes kezdete, mert a rendező, Takashi Shimizu már négy évvel korábban készített két rövidfilmet is a témában.) Ezután több mint egy tucat filmes folytatás,feldolgozás, videojáték, képregény készült a történet középpontjában álló elátkozott házról. A legismertebbek Az átok (2004.), az Átok 2. (2006.), az Átok 3. (2009.) és idén Az átok háza (2020.). A mennyiség persze nem jelent minőséget, a filmek között akadnak kifejezetten hitványak is. Ennek ellenére a Netflix látott még fantáziát ebben a sztoriban, így most elkészült a japán sorozatverzió, amiben újra visszatérhetünk abba a bizonyos elátkozott házba. (július 3.)

HBO GO

Film

Pszichoszingli – A Pszichoszingli Charlize Theron pályájának egyik méltatlanul alulértékelt gyöngyszeme. Jason Reitman filmjében Theron Mavis Garyt játssza, aki 37 éves, Minneapolisban él, és elég jól keres azzal, hogy tiniknek ír regényeket álnéven. Mavis látszólag az élet császára: baromi jól néz ki, rengeteget bulizik, randizik, kötelességből kevés, szórakozásból annál több jut neki. Aztán egy napon megtudja, hogy a gimis szerelme (Patrick Wilson), akin elvileg már réges-régen túllépett, apa lett. Több se kell Mavisnek, azonnal hazautazik abba a kisvárosba, ahol felnőtt, hogy visszaszerezze a férfit. Merthogy valahogy rájött, hogy mégis ő az igazi. Otthon aztán kiderül, hogy ha Mavis a másik utat választja, és marad, férjhez megy és gyereket szül, akkor sem biztos, hogy boldogabb lenne. A Pszichoszingli egy nagyon keserű, nagyon kínos és nagyon vicces film, ami nem ítélkezik senki felett, csak bemutat egy életformát, amit nagyon sokan élnek jóval 30 felett is. (július 2.)

Isten létezik, és Petrunijának hívják – A címbeli Petrunija nincs igazán a topon: egy középkorú nő, akinek sem társa, sem munkája nincs, így aztán kénytelen a szülei nyakán élni. Petrunija hiába okos, történészdiplomája nehezen konvertálható pénzre, és a helyi férfiak sem az észre buknak elsősorban. Ezek után nem meglepő, hogy a némileg megtört nő úgy dönt, hogy tojik a hagyományokra, és részt vesz abban a vallásos rituáléban, amiben elvileg csak a férfiaknak szabad. Az ortodox pap által a folyóba dobott keresztet végül neki sikerül megszereznie, amivel magára haragítja a közösség tagjait, akik eddig simán csak átnéztek rajta. Visszaadni viszont nem hajlandó a bravúros merüléssel megszerzett keresztet, amivel kivívja a média, a rendőrség és a vallási méltóságok figyelmét. (július 4.)

iTunes, Google Play

Ezek a filmek azok, amiket nem a streamingoldalakon, hanem a feljebb említett digitális szolgáltatók kínálatából lehet megvásárolni vagy kikölcsönözni.

A láthatatlan ember – 2020 elején, amikor még a kulturális élet nem volt teljesen romokban, az év egyik legnagyobb meglepetése volt A láthatatlan ember-remake, ami a klasszikus szörnysztorit átalakította a metoo-korszakra, a főszereplőjének pedig nem a gonoszt tette meg, hanem azt az áldozatot, akivel megjáratja a földi poklot. Elisabeth Moss remek az erős, de mégis védtelen főszerepben, akit Leigh Whannell rendező még egy üres székkel is sakkban tud tartani. A film meglepetése pedig azért volt ekkora, mert a Universal már egyszer megpróbálta újraéleszteni a klasszikus horrorfilmjeit, de a Tom Cruise főszereplésével készült Múmia csúfos bukás volt, és úgy tűnt, hogy ennek a szándéknak akkor most annyi is. A láthatatlan ember szó szerint a semmiből jött, és a költségvetése majdnem húszszorosát hozta vissza. Itt a kritikánk a filmről. (július 2.)

A Hidden Life – Terrence Malick rendezései Az élet fája óta elkerülik a magyar mozikat, és tényleg egy pici rajongói tábornak szólnak, akik képesek órákon át a hit, sors és az emlékezet témájáról nézni gyönyörű merengéseket. Az A Hidden Life (magyarul: Egy rejtett élet) a rendezőnek hosszú ideje a legtörténetközpontúbb filmje, Franz Jägerstätter életét dolgozza fel, aki a második világháború alatt nem volt hajlandó felesküdni Hitler nevére, ezért elítélték, majd kivégezték hazaárulásért. Később XVI. Benedek pápa boldoggá avatta. A filmben főleg osztrák és német színészek játszanak, feltűnik benne Bruno Ganz, illetve a Rex felügyelő című sorozatból Tobias Moretti is. Az A Hidden Life tényleg a lassú, elgondolkodtató, gyönyörűen fényképezett, kosztümös filmek szerelmeseinek készült, de ne lepődjünk meg rajta, ha egy-egy fröcsögő, idegengyűlölő karakterben ráismerünk a mára.

