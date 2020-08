Elsöpörheti a zaklatási botrány Amerika egyik legnépszerűbb tévését

Ha valakiről nem gondoltuk volna soha, hogy utoléri a MeToo, akkor az Ellen DeGeneres, amerikai komikus, színész, tévés műsorvezető. A nyíltan leszbikus Ellen DeGeneres ugyanis az egyenlőség, a kisebbségek jogainak egyik legnagyobb szószólója Amerikában. Amolyan nemzeti intézmény, saját talkshowja, a The Ellen DeGeneres Show az egyik legnépszerűbb műsor a napközbeni talkshow-k között, lényegében nincs olyan A kategóriás sztár, aki ne fordult volna már meg nála. Ült a kanapéján többe között Jennifer Aniston, Ryan Gosling, Meryl Streep, Britney Spears, Jennifer Lawrence, Steve Carrell, Taylor Swift, Adele, Keanu Reeves, Sandra Bullock, Brad Pitt és Bill Gates is. (Az összes vendég listáját itt lehet végigböngészni.)

A The Ellen DeGeneres Show interjúi persze viccesek, hiszen Ellen (csak keresztnéven, ahogy egész Amerika hívja) alapvetően komikus. De azért komoly témák is szóba kerülnek, Ellen DeGeneres mindig törekszik arra, hogy kiszedjen valamiféle vallomást, egy megindító, eddig kevés nyilvánosságot kapott történetet is az adott sztárból. Az pedig szinte minden esetben nyilvánvaló, hogy Ellen jól ismeri ezeket a hírességeket, a magánéletben is jóban vannak, minél nagyobb sztár az illető, annál inkább. A legjobb barátai pedig Barack és Michelle Obama, Barack Obama ki is tüntette Ellent az elnöksége idején, később pedig táncolt vele a műsorban. Kérdés, hogy mi lesz a barátsággal azután, hogy The Ellen DeGeneres Showt és személyesen Ellent több tucatnyian vádolják megalázó bánásmóddal, szexizmussal, rasszizmussal, a producereit pedig szexuális zaklatással.

De mégis kicsoda Ellen DeGeneres?

Bár az Egyesült Államokban a legismertebb celebek közé tartozik, Magyarországon nem annyira ismert Ellen DeGeneres. A 62 éves műsorvezető stand up komikusként kezdte, majd a nyolcvanas évek végére megtalálta a tévé és a film. Szerepelt egy csomó sorozatban és filmben, majd 1994-ben elindult a saját nevével fémjelzett, nagy sikerű sitcom-ja, az Ellen. Sorozatbeli karakterének teljes neve Ellen Morgan volt, szóval a szerep és a színész el is volt választva, meg nem is. Hogy a kettő mennyire összemosódott, az 1997-ben derült ki igazán, amikor Ellen DeGeneres túlzás nélkül tévétörténelmet írt.

1997-ben ugyanis az Ellen címszereplője, a sorozat központi karaktere bejelentette, hogy leszbikus. És ugyanezen a napon, április 30-án a karaktert alakító színésznő, Ellen DeGeneres is közölte Oprah Winfrey talkshowjában, hogy nem kíván tovább titkolózni, nemcsak az általa alakított Ellen Morgan, hanem ő maga is leszbikus. Ez a kiállás egészen mást jelentett 23 évvel ezelőtt, mint manapság.

Akkoriban egyik tévésorozatban sem voltak meleg karakterek főszerepben, és a nagy film- és tévésztárok között is alig akadt olyan, aki coming outolt volna.

Hogy mekkora bátorság kellett ehhez a kiálláshoz, azt jól mutatják a következmények: egy év múlva már nem létezett az Ellen című sitcom. Bár Ellen DeGenerest a sajtó hangosan ünnepelte a bátorságáért, a hirdetők másképp gondolták, számos nagy cég nem akart reklámozni a “leszbikus műsor” szüneteiben, így a shownak vége lett. Az idő azonban Ellen DeGeneresnek dolgozott: ami 1997-ben még vállalhatatlan volt a hirdetők egy részének, az 2003-ra egyre inkább menőnek számított: vállalni önmagunkat, őszintén beszélni, kiállni a jogainkért. Így születhetett meg Ellen önálló műsora, a The Ellen DeGeneres Show, ami töretlen népszerűséggel ment egészen mostanáig. Közben Ellen vezetett Oscar-gálát és Emmy-díjátadót, kapott egy csomó díjat, játszott hollywoodi filmekben és piszok gazdag lett.

A legkisebb gyengeséget is megtorolták

Ezt a parádés karriert törte meg a Buzzfedd július közepén megjelent cikke. A cikk több tucat különböző súlyú esetet sorol fel, amelyek a műsor korábbi vagy jelenlegi munkatársaival történtek meg. A sztorik mind egy irányba mutatnak: a The Ellen DeGeneres Show-ban, melynek az a szlogenje, hogy “Légy kedves!”, az alkalmazottakkal való bánásmód minden volt, csak kedves nem. A megszólalók által toxikusnak nevezett munkahelyi légkörnek két oka volt: az egyik maga Ellen DeGeneres, akit a nyilatkozók igazi hangulatembernek írtak le, akinél soha nem lehetett tudni, hogy éppen mire kell számítani.

Aki minden nap kipécéz magának valakit, akin kitöltheti a haragját, és az illetőnek tűrnie kell a rá zúduló sértések áradatát.

A másik ok pedig az a vezetőket, producereket jellemző hozzáállás volt, hogy az ország egyik legnépszerűbb műsorában dolgozni megtiszteltetés, így az alacsony fizetésre vagy az extrém munkaterhelésre panaszkodni értelmetlen.

A beszámolókból egy olyan munkahely képe rajzolódik ki, ahol a legkisebb gyengeség, betegség, személyes vagy családi probléma miatti hiányzást is megtorolták. Az egyik alkalmazott öngyilkossági kísérlete után pszichiátriai kezelésre szorult, majd miután visszatért, azzal a lendülettel kirúgták. Egy másik beosztott baleset miatt került kórházba, majd amikor temetésre kellett mennie, oda már nem akarták elengedni a korábbi hiányzása miatt. Többen sérelmezték, hogy a koronavírus-járvány kitörése után a producerek semmilyen módon nem jelezték az alkalmazottaknak, hogy mi lesz velük a jövőben, egyszerűen csak megvágták a fizetéseket.

Ami ennél is meglepőbb, hogy az egyenlőséget olyan fontosnak tartó műsorban rendszeresek voltak a vicceskedésbe oltott rasszista, szexista megjegyzések. Férfiak és nők is beszámoltak szexuális zaklatásról, igaz, ezeket soha nem Ellen, hanem a műsor producerei követték el a nyilatkozók szerint. A botrány kirobbanása után Ellen DeGeneres körlevelet írt a munkatársaknak, amelyben kifejezte sajnálkozását, és arra utalt, hogy nem tudta, mi folyik a kulisszák mögött. “Az igazság az, hogy nagyon is tudta, hiszen ez az ő műsora. Okolhatja érte bármelyik producert, de akkor is övé a felelősség” – mondta ezzel kapcsolatban az Independentnek a műsor egyik munkatársa.

Katy Perry mellei és George Bush barátsága

Ellen DeGeneres karrierje korábban már túlélt néhány, ennél persze jóval kisebb botrányt. 2017-ben posztolt egy fotót, amin a születésnapját ünneplő Katy Perry énekesnő melleit bámulja tátott szájjal. A szülinapi jókívánság mellé DeGeneres odabiggyesztett egy "It's time to bring out the big balloons!" azaz "Ideje előkapni a nagy lufikat!" üzenetet is, ami elég kétértelmű, de valójában egy sor egy Perry-dalból. A kép láttán DeGenerest azonnal kettős mércével és szexizmussal vádolták, mondván, hogy ha egy férfi posztol egy ugyanilyen képet ezzel a szöveggel, másnap már lesheti a karrierjét a showbizniszben.

Tavaly azzal keltett felháborodást, hogy az USA előző előtti elnökével, George W. Bush-sal közös képet posztolt, és elmondta, hogy barátok az iraki háború és más ügyek miatt demokrata körökben (vagyis Ellen DeGeneres köreiben) nem túl népszerű politikussal. Ezeknél komolyabb előzmény, hogy idén, a Buzzfeed cikke előtt Kevin T. Porter komikus felhívására már ellepték a netet az olyan történetek, amelyekből az derült ki, hogy Ellen közel sem olyan kedves és jó fej, mint ahogy az a műsorában látszik. Ezek azonban nem megerősített történetek voltak, ellentétben a Buzzfeed cikkével.

Nem tudja tovább csinálni

A cikk megjelenése után belső vizsgálat indult a műsorban, amely arra az eredményre jutott, hogy ha nem is minden vádpont, de az alapvető állítások igazak voltak, a show-ban valóban nem bántak megfelelően a munkatársakkal. Kirúgtak egy producert, Ellen pedig megírta sajnálkozó körlevelét. „A műsor első napján azt ígértem, ez a béke szigete lesz, ahol senki nem fog kiabálni, és mindenkivel tisztelettel bánnak. Valami egyértelműen megváltozott, és legnagyobb csalódásomra megtudtam, hogy mégsem ez volt a helyzet a műsorban” – írta. A Guardian cikke szerint DeGeneres azon gondolkodik, hogy ott hagyja 17 éve futó műsorát, a személyes brandjét ugyanis csak ilyen módon mentheti meg. Kérdés, hogy ez a brand még menthető-e ezek után.

(Borítókép: Ellen DeGeneres. Fotó: James Devaney / GC Images / Getty Images)