A szocialista oroszlán barlangjában

A Múlt-kép blog a Nemzeti Fotótár szakmai együttműködésével valósul meg.

155 éve, 1866. augusztus 9-e óta van Magyarországon állatkert. A budapesti Fővárosi Állat- és Növénykert egyike a világ legrégibbjeinek, a ma is létező intézmények közül csupán 25 fiatalabb a Városligetben találhatónál.

Bár a vadállattartás már évszázadokkal korábban megjelent Magyarországon, a reformkorban merült fel először gondolata, hogy létesítsen egy nagy állatkertet Pest. A Fővárosi Állat- és Növénykert akkor még Pesti Állatkertként végül 1866 nyarán nyitotta meg kapuit, az ötszáz lakó legtöbbje a Kárpát-medence élővilágából került ki. Első igazi különlegesség Erzsébet királyné ajándéka, a zsiráf volt, de érkeztek Schönbrunnból papagájok és barnamedve is. A medvék azóta is állandó lakói a Városligetnek.

Az állatoknak sokkal kevesebb bemutatótér jutott, az állatkert ugyanis inkább volt akkoriban egy nagy közparkhoz hasonló létesítmény. Az állatkertben éppen ezért többször megfordultak távoli népek is, köztük például egy afrikai törzs, amely a millennium évében hetekig sátorozott a Városligetben.

A két világháború súlyosan megrongálta a budapesti állatkertet és a lakókat is megtizedelte. A nyomorúságos körülmények azonban a világégés után is megmaradtak az állatok számára, a szocializmusban ugyanis mennyiségi elvek vezérelték az állatkert irányítóit, így összezsúfolva, nem megfelelő körülmények között tartották a bemutatott fajokat. Erre 1958-tól a veszprémi állatkert pozitív ellenpéldaként szolgált, a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark, főleg Kasza László igazgató munkájának köszönhetően hatalmas felelősségtudattal viszonyult az állattartás iránt, tanácsaival pedig segítette a többi vidéki állatkertet is.

Az állatkert látogatói 155 éve imádják a különleges fajok látványát, a lakók pedig viszonozzák az érzést az állatkerti látogatók iránt. A pandémia okozta lezárások alatt például az oroszlánfókák vagy a páviánok kifejezetten szomorúak voltak, amiért nem produkálhatták magukat közönség előtt.

Fotó: Bereth Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1961. augusztus 3. Látogatók állnak sorban a Fővárosi Állatkert főbejárati pénztáránál. Fővárosi Állat és Növénykert: A Fővárosi Állat- és Növénykert egyike a világ legrégebbi állatkertjeinek: 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. 1907-től a főváros irányítása alá került, az új neve Budapest Főváros Állat- és Növénykertje lett. Átépítették, ekkor épült a két műszikla is. Az újjáépített Állatkert 1912. május 20-án nyitott ki. A második világháború hatalmas károkat okozott a kertben, de 1945. május elsején újra megnyitották.

Fotó: Bereth Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Veszprém, 1968. augusztus 6. Böbe, a veszprémi állatkert csimpánza gondozónőjével, Keresztes Ferencnével sétál. Böbe 1963-ban született Afrikában, Guineában. Anyját orvvadászok lőtték le. A kis csimpánzt először egy ott dolgozó magyar mérnök fogadta be, később a veszprémi állatkertbe került. Hihetetlen tanulékonysága, játékossága miatt az ország leghíresebb állatává vált. 1970. november 10-én pusztult el. 2004 óta áll egy fából készült szobor a sírja mögötti területen.

Fotó: Mikó László / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1962. november 21. Repicki Józsefné szakácsnő és Bakonyi Emil tudományos munkatárs 25 féle élelmiszerből állítja össze az emberszabású majmok egynapi táplálékát a Fővárosi Állat- és Növénykert konyháján. Az étrendet az állat jellegének megfelelően, tudományos alapon állítják össze.

Fotó: Benkő Imre / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1969. május 23. Medvebocsot etetnek a látogatók a Fővárosi Állat- és Növénykert állatóvodájában.

Fotó: Fényes Tamás / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1962. július 2. Anghi Csaba, a Fővárosi Állat- és Növénykert igazgatója egy oroszlánkölyök szívműködését hallgatja. A professzor, az állatkertészet és állatkerti ismeretterjesztés nagy egyénisége munkájának köszönhető az állatkert második világháború utáni helyreállítása. A közelmúltban, a Mongol Népköztársaságban állatkertet és rezervátumot szervezett meg és a tervek szerint rövidesen Kubában is ez lesz a megbízatása.

Fotó: Bartal Ferenc / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1958. május 2. Vass Imre főápoló átadja a születésnapi tortát a két éves III. Jónásnak a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A Fővárosi Állat- és Növénykert egyike a világ legrégebbi állatkertjeinek: 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. 1907-től a főváros irányítása alá került, az új neve Budapest Főváros Állat- és Növénykertje lett. Átépítették, ekkor épült a két műszikla is. Az újjáépített Állatkert 1912. május 20-án nyitott ki. A második világháború hatalmas károkat okozott a kertben, de 1945. május elsején újra megnyitották.

Fotó: Benkő Imre / MTI Nemzeti Fotótár Budapest, 1969. május 23. Hathetes oroszlánkölykök a Budapesti Állatkertben, ahol több állatkölyök is született az utóbbi hónapokban. Közülük többen nemsokára elérik az óvodás kort.

Fotó: Rózsás Sándor / MTI Nemzeti Fotótár Veszprém, 1979. április 20. Iskolások nézegetik a madarakat a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark kétszázhúsz négyzetméteres új madárházában. Az új részlegben természetes környezetben csaknem ötszáz madarat figyelhetnek meg az érdeklődők.