Sokat vesztett vonzerejéből, mégis milliók figyelmét vonja magára hétről hétre

Az autósport királykategóriája, a Formula–1 egykor a hangorkán Mekkája volt, a versenyautók hangosan üvöltöttek az őket meghajtó, dobhártyaszaggató V10-es motortól. Ez, és a kerék a kerék elleni harcok elegendőek is voltak ahhoz, hogy beinduljon a nyálelválasztás a szurkolókban a lelátókon és a tévékészülékek előtt. Ez a fény aztán megkopott, mégis, a mai napig milliókat hoz lázba az F1, mert a versenyzés szívbemarkoló izgalma, és az ikonikus istállók küzdelme még mindig nagy adrenilifröccsel látja el a szurkolókat.

Mika Häkkinen, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya – az 1990-es évek elején született szurkolók ezeken a pilótákon nőttek fel, miközben elszakíthatatlannak hitt kötelék alakult ki közöttük és a Formula–1 között. Tényleg hihetetlen, hogy Alonso még mindig a mezőny tagja. A Schumi-érát aztán felváltotta Sebastian Vettel és Lewis Hamilton rivalizálása, de emlékezhetünk arra, hogy a Red Bull több éven át oktatta a mezőnyt, amit aztán a Mercedes is megtett, unalomba fullasztva így jó pár szezont.

Persze a nosztalgia mindent megszépít, régen is voltak unalmas versenyek, a Ferrari-dominancia a vörös csapat szurkolóin kívül mindenkit lehozott az életről. Azt viszont bátran merem állítani, hogy régen hús-vér emberekért szurkoltunk, szemben a mostaniakkal. Miközben minden tiszteletem az övék, hiszen hihetetlen gyors autókat vezetve teszik kockára az épségüket minden versenyen, de őket hallgatva az az ember érzése, hogy van valahol egy gyár, ahol elkészítik a prototípus versenyzőket, akik a betanult paneleket ügyesen felmondják, de mást, valami személyest, emberit, örökbe belénk égő ne várjunk tőlük.

Kezdenek elveszni a nagy egyéniségek, az utolsó ilyen mohikánok közül már csak Alonso van itt. Személy szerint Hamiltont már nem sorolnám ide, pedig már ő is rutinos vén rókának számít. A mostani felhozatalból üdítő kivételnek számít Max Verstappen, aki mindig őszintén a világ elé tárja a véleményét, ezért üt el látványosan a többiektől, mert ők az esetek többségében húszszor is meggondolják, mit mondjanak. Pedig a hőskorban ez egyáltalán nem volt jellemző, és ettől vált igazán emberivé, még szerethetőbbé.

Régen úgy ültünk le futamot nézni, hogy benne volt, csak páran érnek célba, a motorok gyakran füstöltek el, ehhez képest napjainknban alig-alig következnek be látványos technikai meghibásodások. A szigorú versenyfelügyelők sokszor a kerék a kerék elleni harcot sem engedik, pedig ez lenne az F1 sava-borsa, a nézők azért fizetnek rengeteg pénz a belépőért, ülnek közel két órát a tévék előtt, hogy késhegyre menő csatákat nézve tomboljanak.

De ami a leginkább bántja a szurkolókat (és amúgy a pilótákat is, nem mellékesen), az az, hogy elvették tőlünk a V10-es motorok gyönyörű hangját, amit már csak régi felvételeken tudunk visszahallgatni. A Liberty Media megjelenése után a rajtrácslányok eltűnése is kiverte a biztosítékot a férfi szurkolóknál, és minden bizonnyal a pilóták közül is többen elmorzsoltak pár könnycseppet.

„A múltban egy lányt sem kényszerítettek arra, hogy ezt csinálja, élvezték, hogy ott lehetnek. Ez egyszerűen a manapság jellemző túlzó fontoskodás. Minden lány, aki rajtrácslányként részt vett a versenyeken a múltban, azért tette, mert akarta. Nem hinném, hogy bárki kényszerítené őket erre. Ez sokat elárul a korszakunkról, arról, hogy szeretünk nagy feneket keríteni a semmiségeknek” – kommentálta Vettel a 2018-as fejleményt.

Jómagam a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdtem el követni az F1-et az édesapám és a bátyám miatt, akik minden versenyt élőben követtek. Mindketten a Ferrrinak és Schuminak szurkoltak, úgyhogy én már csak dacból is szembementem a családi irányvonallal, és a testvéri rivalizálás szerves részeként Ralf Schumachernek is szorítottam, bár utóbbi aztán hamar elmúlt. Apukám már kiszállt a körből, nem követi az F1-et, de a testvérem a mai napig képben van a dolgokkal, még úgy is, hogy már nem néz meg minden versenyt. És őszintén be kell vallanom, már nálam is előfordul, hogy kihagyok évente 1-2 versenyt, előfordul, hogy nem érzem magamban az erőt, hogy korán reggel felkeljek, vagy éppen késő estig fennmatradjak csak azért, hogy megnézzel egy ázsiai vagy tengerentúli futamot.

Engedjék meg nekem, hogy elmeséljek egy családi rituálét, ami szintén kikopott az életükből. Gyerekkoromban hétvégén gyakran lementünk a telkünkre, Velencefürdőre. Általában vasárnap délután indultunk haza, de édesapám csak azután indította be a családi autó motorját, hogy megnéztük a rajtot, és az azt követő első pár kört. Ha gyorsak voltunk, a verseny végét meg elcsíptük az újpesti lakásunkban.

Bizony, sokan visszasírjuk a 15-20 évvel ezelőtti F1-et, amikor nem ömlött ránk felfoghatatlan mennyiségű információ a közösségi médiából, amikor még internet sem igazán volt, és izgatottan vártuk a rajtokat, mert biztosak voltunk benne, hogy valami különlegesnek leszünk a szemtanúi. A számok nem hazudnak, Schumacher visszavonulása után meredek zuhanásnak indult az F1 nézettsége. Bernie Ecclestone távozása után az új tulajdonos, az amerikai Liberty mindent megtett, hogy közelebb hozza a sportot és pilótákat a nézőkhöz (gondoljunk csak a Netflixen futó F1-es sorozatra), és a szabálymódosításokkal is igyekszik felpezsdíteni a versenyeket. Hol kevesebb, hol több sikerrel, de azért azt látjuk, hogy még manapság is órási a népszerűsége a sportnak.

Én csak egyet szeretnék kérni, az utcai pályákból legyen kevesebb, és becsüljék meg jobban a hagyományos vonalvezetésű pályákat. És a 16-17 versenyből álló versenynaptár visszahozatala is üdítő lenne, még úgy is, hogy közben tisztában vagyok azzal az alaptétellel, miszerint az üzlet sok szempontot felülír. Talán ezért is van valami abban, amikor a boomerek azt mondják, régen tényleg minden jobb volt...

Hungaroring, Magyarország, 1998. augusztus 18. Formula-1 Magyar Nagydíj (Fotó: Marcus Brandt / Getty Images Hungary)

Hungaroring, Magyarország, 1989. augusztus 13. A Magyar Nagydíj nézőtere (Fotó: Pascal Rondeau / Getty Images Hungary)

Hungaroring, Magyarország, 1990. Gerhard Berger, a McLaren osztrák pilótája bokszkiállás közben. Berger feladta a versenyt, miután összeütközött a Ferrari pilótájával, a brit Nigel Mansellel (Fotó: Pascal Rondeau / Getty Images Hungary)

Hungaroring, Magyarország, 1986. augusztus 10. Hangulat az 1986-os első Magyar Nagydíjon (Fotó: Paul-Henri Cahier / Getty Images Hungary)

Monte-Carlo, Monaco, 1972. május 14. Az osztrák Niki Lauda szeme tükröződik autója tükrében a Monacói Nagydíj rajtja előtt (Fotó: Grand Prix Photo / Getty Images Hungary)

Monte Carlo, Monaco, 1998. május 23. A német Michael Schumacher, a Ferrari pilótája a szalagkorlát mögött ül, miután autója üzemanyagpumpa probléma miatt megállt a pályán a Forma-1-es Monacói Nagydíj edzésén (Fotó: Michael Cooper / Getty Images Hungary)

1970. Graham Hill brit autóversenyző beszélget Lord Louis Mountbattennel és Károly walesi herceggel (Fotó: Susan Wood / Getty Images Hungary)

Estoril, Portugália, 1990. szeptember 23. Ferrari 641-es piros borítás alatt a Portugál Nagydíjon (Fotó: Paul-Henri Cahier / Getty Images Hungary)

Monte-Carlo, Monaco, 1991. május 12. Lángok csapnak ki Ayrton Senna, a McLaren-Honda versenycsapat pilótájának Forma-1-es versenyautója alól (Fotó: Patrick Behar / Getty Images Hungary)

Kanada, 1998. június 7. Alexander Wurz balesete a Kanadai Nagydíjon (Fotó: David Taylor / Getty Images Hungary)

Hungaroring, Magyarország, 1994. A Fiat Ferrari versenyzői, a francia Jean Alesi és az osztrák Gerhard Berger készülnek a Magyar Nagydíjra. Berger a 12. helyen végzett, Alesi pedig váltóproblémák miatt feladta a versenyt (Fotó: Pascal Rondeau / Getty Images Hungary)

Donington Park, Egyesült Királyság, 1993. április 11. Alain Prost, Damon Hill, Karl Wendlinger és Ayrton Senna az Európai Nagydíjon (Fotó: Paul-Henri Cahier / Getty Images Hungary)

Spielberg, Ausztria, 1997. szeptember 20. Michael Schumacher ellenőrzi a köridőket a Ferrari pilótafülkéjéből a Osztrák Nagydíj edzésén (Fotó: Michael Cooper / Getty Images Hungary)

Interlagos, Brazília, 1975. január 25. Niki Lauda a Brazil Nagydíjon (Fotó: Bernard Cahier / Getty Images Hungary)

Hungaroring, Magyarország, 1998. augusztus 16. Sylvester Stallone ölelgeti Ron Dennist a McLaren-Mercedes csapatból a Magyar Nagydíjon (Fotó: Mark Thompson / Getty Images Hungary)

Hungaroring, Magyarország, 1993. augusztus 15. Ayrton Senna a versenypálya előtt (Fotó: Jean-Marc LOUBAT / Getty Images Hungary)

Hungaroring, Magyarország, 1990. augusztus 11. A brazil Ayrton Senna (balra), a McLaren McLaren pilótája a műszaki adatokat ellenőrzi a boxutcában csapattársával, az osztrák Gerhard Bergerrel a Magyar Nagydíj edzésén (Fotó: Pascal Rondeau / Getty Images Hungary)

Szuzuka, Japán, 1993. október 24. A brazil Ayrton Senna vezeti a mezőnyt (Fotó: Pascal Rondeau / Getty Images Hungary)

Fawkham, Nagy-Britannia, 1982. július 18. Az osztrák Niki Lauda, a Marlboro McLaren versenyautó pilótája felemeli a trófeát és ünnepli a Marlboro Brit Nagydíj megnyerését (Fotó: Adrian Murrell / Getty Images Hungary)

Monte-Carlo, Monaco 1967. május 7. Chris Amon Ferrarival elhalad csapattársa, Lorenzo Bandini szörnyű balesete mellett (Fotó: Klemantaski Collection / Getty Images Hungary)