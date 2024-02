Józan dalok a másnapos lemezen

A HIPERKARMA harmadik alkalommal rendez Valentin-napi koncertet február 14-én és 15-én az A38 Hajón, amelynek kapcsán Bérczesi Róbert zenekarvezetővel az együttes angol nyelvű lemezéről, londoni fellépéséről, Sziámi megzenésített Napidalairól, egy tervezett zenés színdarabról, valamint a hetedik, immár józanul írt HIPERKARMA lemezről is beszélgetünk.

A HIPERKARMA már harmadik alkalommal rendez Valentin-napi szuperkoncertet az A38 Hajón. Hogyan alakult ki ez a hagyomány? Lesz-e valamilyen speciális, alkalomhoz illő műsor, vendég, illetve előzenekar?

A zenekar menedzsere és kiadója, Kriszti vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, ha rendeznénk egy Valentin-napi koncertet a hajón, és ha jól sikerül, lehetne belőle akár éves hagyomány is. Kiváló ötletnek tartottam, és úgy tűnik, hogy nemcsak én, de a közönség is, mivel immár harmadik esztendeje telt házzal, sőt, ráadáskoncerttel fut a rendezvény. Vendég és előzenekar ezúttal nem lesz, viszont a hagyományhoz híven idén is előveszünk néhány olyan dalt, amelyet vagy még soha, vagy csak nagyon ritkán játszunk. Ilyenek például a Kanyargó Ösvény vagy az Üres című számaink, illetve idén tízéves a harmadik HIPERKARMA album, a Konyharegény, így arról a lemezről is felcsendül majd néhány régen hallott szerzemény. De nem szeretnék lelőni minden poént, legyen elég annyi, hogy a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is meghitt és szeretetteljes házibuli-hangulat várható.

Dalok a kábítószer után

Egy interjújában a 2000-től 2003-ig, illetve a 2020-tól napjainkig tartó időszakokat nevezi legfontosabbnak az életművében, holott három kitűnő HIPERKARMA-lemezt is készített időközben. Mi a probléma ezekkel a korongokkal? Miért érzi fontosabbnak az előzőket és a következőket?

Én a magam részéről mindegyik dalomat – mivel a gyermekeimnek tartom őket – egyformán szeretem, vagyis számomra nincs különbség köztük. Ezt a választ egy olyan kérdésre adtam, amelyik mindenképpen szerette volna, ha megnevezem a kedvenceimet, ezért azt a két időszakot – és nem dalokat! – választottam, amelyekben vagy még, vagy már nem voltam pokoli állapotban.

Nemrég újjáalakult a HIPERKARMA. Mennyiben más a mostani formáció?

A szólógitáros Kis Tibor Sztivi huszonnégy, a dobos Hámori Benedek pedig nyolc éve tagja a zenekarnak. Bár basszusgitárosunk, Szöllőssy Kati csak 2022 decemberében csatlakozott hozzánk, vele már több mint tizenöt éve barátok vagyunk, sőt, a BioRoBoT zenekarban évekig játszottunk is együtt.

Fotó: Bende Csaba

Az utóbbi években két szólólemezt is készített Müller Péter Sziámimegzenésített Napidalaiból. Önt, mint a műfaj egyik legjobb szövegíróját mi vonzotta más szerző dalainak megzenésítésében? Pillanatnyilag kifogyott a mondanivalóból, vagy fontosabbnak érzi most Sziámi szövegeit?

Miután leálltam a kábítószerrel, nem igazán jöttek a szövegötletek, de mivel tudtam, hogy így lesz, előre felkészültem rá, hogy most néhány év dalszerzői szünet következik, hiszen aki húsz éven át mindent bedrogozva csinált – főként a dalszerzést –, az a leszokást követő években értelemszerűen kiégettnek fogja majd érezni magát. Így aztán elhatároztam, hogy a felépülés időszakában aktív pihenésbe kezdek, és ezen felbuzdulva elkezdtem megzenésíteni Péter Napidal verseit, ami legnagyobb meglepetésemre rendkívül könnyen és gyorsan ment, olyannyira, hogy két év alatt egészen pontosan száz közös dalunk született, és ezzel bizonyságot nyert számomra, hogy ha szöveg egyelőre nem is jön elő belőlem, de sokkal több dallam rejtőzik a lelkemben, mint azt gondoltam volna.

Sorsszerű találkozások

Nemrég látott napvilágot a HIPERKARMA első angol nyelvű albuma, az EXITS EXIST, amelyet Londonban mutattak be. Miért érezte szükségesnek angol nyelvű lemez kiadását? Hogyan fogadták önöket a beatzene szülőföldjén?

Kamaszkorom óta vágyam volt, hogy angol nyelven is megszólaljak, és ezt a negyvenhetedik születésnapomon ki is pipálhattam a bakancslistámon, mivel akkor jelent meg az EXITS EXIST, ami annyit tesz: KIJÁRATOK LÉTEZNEK. Bár a londoni lemezbemutatón az album legtöbb számát eljátszottuk, az a koncert azért leginkább – sőt, inkább teljes mértékben – a kinti magyar közönségnek szólt, mivel kizárólag magyarok voltak a bulin. Viszont másnap poénból néhány angol nyelvű dalommal és egy szál gitárral felléptem egy angol pubban, és nagy sikerem volt. „You have great songs, man!” – they said. (Nagyszerű számaid vannak, haver! – mondták. – a szerk.)

Öt éve jelent meg Én meg az Ének című önéletrajzi kötete, melynek társszerzője volt, a NAPLÓÉVKÖNYVBEN pedig a 2021-es évének eseményeit osztotta meg az olvasókkal. Tervez-eújabb prózai műveket ?

Igen! Müller Péter Sziámi a napokban felvetette, hogy írjunk együtt egy zenés színdarabot a kettőnk barátságáról a kezdetektől mostanáig, és a betétdalokat a közös szerzeményeink adják. Címnek a Sorsszerű találkozás-t javasolta, amit kiválónak találtam, ráadásul az egyik kedvenc közösen írt dalunk refrénje is ezzel a sorral kezdődik.

És milyen egyéb tervei vannak 2024-re?

Terveim szerint 2024 számomra egy dalos, akusztikus év lesz. Március 21-én fog megjelenni a CSILLAGTÚRA című album, amelyen a HIPERKARMA zenei kíséretével Péter és én együtt adjuk elő újabb tizenkét dalunkat – a lemezbemutató április 19-én lesz az A38 Hajón. Aztán május 1-jén lát napvilágot a HIPERKARMA TIK-TAK című száma, amelynek érdekessége, hogy ez életem első józanul megírt szerzeménye, illetve szeptemberre van „kiírva” a hetedik HIPERKARMA sorlemez, amelynek címe még nincsen, de a dalok már készen vannak rá. Ez egy húsz éven át tartó mindennapos szétesés utáni ébredést követő csendes, akusztikus, másnapos album lesz. Ezen kívül természetesen lesznek koncertek, szólóban és zenekarral is. Találkozzunk a klubokban és a fesztiválokon!