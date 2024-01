Róma városa ihlette a Virág Judit Galéria legújabb, művészeti szenzációkat felvonultató kiállítását: 2024. február 22-től öt héten át ingyenesen látogathatják az érdeklődők a Róma–Budapest összművészeti tárlatot. Több száz négyzetméteren láthatók majd a magyar képzőművészet legnagyobb ikonjainak képei, szobrai, műtárgyai. Vissza nem térő alkalom ez arra, hogy a közönség a klasszikus és kortárs alkotók remekművein keresztül ismerje meg az olasz főváros XIX–XX. századi hatását a hazai kulturális szcénára.

Aba-Novák Vilmos, Gulácsy Lajos, Keserü Ilona, Markó Károly, Patkó Károly, Reigl Judit és Vaszary János műveit is felvonultatja az a hiánypótló kiállítás, amelyik 2024. február 22-én nyílik a Falk Miksa utcai Virág Judit Galériában. A Róma–Budapest tárlat és a hozzá kapcsolódó művészeti kiadvány új kutatásokra alapozva foglalja össze az 1800-tól 1948-ig tartó másfél évszázad művészeti irányzatait.

Berlin- és Párizs-kiállítást már szerveztünk, most az európai kultúra egy újabb fellegvára, Róma következik. Az eddigi legátfogóbb képet mutatjuk be a közönségnek arról, hogyan vált az olasz főváros a magyar művészet egyik leginspirálóbb helyszínévé. Itália festői tájai mindig is lenyűgözték az európai művészeket és írókat. A Római Magyar Akadémián számos hazai alkotó töltött el hosszabb-rövidebb időt az antik, reneszánsz, barokk emlékek tanulmányozásával