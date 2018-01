Tovább bonyolódik Laár András erősítőjének ügye

Laár András erősítője körül véget nem érő történet kezd kibontakozni. Ennek legújabb fejezete, hogy Király Edvárd megkereste az Indexet, mert szerinte Laár András fia nem mond igazat az ügyről közzétett Facebook-posztjában. Laár András pedig nemrég újabb Facebook-posztot tett közzé, mivel szerinte az ügyben a „nemtudás”, illetve a féltudás szedi áldozatait".

Aki esetleg nem követte volna eddig az eseményeket: a sztori két hete kezdődött, amikor Laár kiposztolta, hogy feltörték a kocsiját, és ellopták a nem túl olcsó erősítőjét. A felhívást két nappal később vette észre Király Edvárd, aki pont a napokban vásárolt olcsón egy ugyanilyen erősítőt egy ismeretlentől. Fel is vette a kapcsolatot Laárral, akivel annak ellenére is megbeszéltek egy találkozót, hogy nem egyeztek a gyári számok az eltűnt erősítőével.

A találkozóra a zenész egy civil ruhás rendőrrel érkezett, megbilincselték, rendőrkocsiba rakták Királyt, elvitték a kapitányságra. A rendőrség szerint a gyanút a helyszínen nem lehetett egyértelműen tisztázni, ezért állították elő, de később a kapitányságon a tisztázta a szerepét, gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor. Király Edvárd ezután posztolta a sztorit a Facebookra, mi is ekkor írtuk róla először.

Az ügy itt nem ért véget, ugyanis ezután Laár András fia, Laár Dávid posztolt egyet, amiben azt írta, hogy az állítása szerint segíteni kívánó Király Edvárd félinformációkat terjeszt az ügyben, és hogy jelen állás szerint minimum orgazdasággal vádolható. Laár Dávid szerint ugyanis „az erősítő tokjában, amit oda vitt apámhoz megmutatni, hogy hogy nem, benne volt apám mikrofonja. S azt sem írja le, hogy azóta a sorozatszámról is kiderült, mégis stimmel, csak ezt később sikerült érdemben bizonyítani”.

Erre reagált most az Indexnek Király Edvárd. Nem érti, hogy miért a művész fia ír az esetről, hiszen ő ott sem volt. Továbbra is állítja, hogy a gyári számok nem stimmelnek, és a találkozásukkor Laár András még azt állította, hogy az erősítő az övé, a mikrofon valószínűleg az övé, a tok, amiben a mikrofont Király megvette, pedig biztosan nem. Király szerint furcsa, hogy most azt mondják, a mikrofon az övé, az erősítők gyári számáról viszont továbbra sem bizonyították be, hogy stimmelnének.

Laár András friss Facebook-posztjában többek között azt írja, hogy az azonosítást nehezíti, hogy sem neki (elhagyta őket), sem Királynak (soha nem is volt) nincsenek papírjai az adásvételről. „A helyszínen megszemléltük az erősítőt, s a mikrofont, valamint a tokokat, s az erősítő kivételével mindet egyértelműen be tudtam azonosítani, hogy az enyém, de hivatalos papírt egyikről sem tudtam bemutatni, s akkor még nem állt rendelkezésemre az erősítőm tényleges gyáriszáma, így ebben továbbra sem voltam biztos. (Azóta a forgalmazó megerősítette a számomra a tényleges gyáriszám egyezését a vegyesboltban bemutatott erősítőével, ennek hivatalos bizonyítása folyamatban van – a történtektől függetlenül.)" – írja. Hozzáteszi, hogy Király felajánlotta neki, hogy vásárolja vissza tőle az erősítőt azon az áron, amennyiért ő megvette az ismeretlen eladótól.

Hozzáteszi, hogy azért ment rendőrrel a találkozóra, mert a rendőrség ezt kérte tőle. Sajnálja, hogy Király ebbe a helyzetbe került, és ha úgy alakul, és bizonyítást nyer, hogy a férfit jogtalan sérelem érte, akkor kárpótolni fogja.