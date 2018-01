A Despacito hoppon maradt, Bruno Mars tarolt a Grammyn

Magyar idő szerint hétfő hajnalban osztották New Yorkban a 2018-as Grammy-díjakat, méghozzá a hatvanadik alkalommal. Sajnos a műsor színvonala nem igazán volt méltó a jubileumhoz, egymás váltották a gyenge, unalmas előadások. Az egyetlen pozitívum, hogy az egész gála a #metoo mozgalomra és a női egyenjogúságra koncentrált, sokan talpig fehérben jöttek vagy egy szál fehér rózsával fejezték ki szolidaritásukat.

Az est nagy nyertese Bruno Mars volt, aki összesen hét Grammy-díjat vitt haza, olyan fontos kategóriában is, mint Az év dala, felvétele és albuma. Szintén nagyot ment az idén a Szigeten is fellépő Kendrick Lamar a maga öt Grammyjével, ellenben hoppon maradt a Despacito és Jay-Z, de Ed Sheeran is mindössze kétszer vehette át a szobrot. Sokan kiakadtak, hogy az év albumának jelöltjei közül csak az egyedüli nő, Lorde nem lépett fel szólóban, és a műsor végére befért egy kőkemény Trump-szivatás is, többek között Hillary Clinton közreműködésével.

A legjobb énekes poplemez

Coldplay, Kaleidoscope EP

Lana Del Rey, Lust for Life

Imagine Dragons, Evolve

Kesha, Rainbow

Lady Gaga, Joanne

Ed Sheeran, ÷ (Divide)

2017 enyhén szólva Ed Sheeran éve volt, ezért semmi meglepő nincs abban, hogy az idén kissé gyengébbnek tűnő kategóriában a tavalyi lemezét találták a legjobbnak. A Grammy szokásos hülyeségeinek az egyike, hogy annyira rettegnek több előadót jelölni az átlagosnál, hogy a Coldplayt idén egy EP-vel jelölték.

Legjobb popduó/popcsapat előadás

The Chainsmokers and Coldplay, Something Just Like This

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Imagine Dragons, Thunder

Portugal. The Man, Feel It Still

Zedd & Alessia Cara, Stay

Tavaly a Twenty Pilots emlékezetesen letolt nadrágban vette át ezt a díjat, idén viszont nem kis meglepetésre a kortárs pszichedelikus rockzenében viszonylag ismertnek számító Portugal. The Man nyerte. A zenekarnak már a nevezése is meglepő volt, arra pedig valószínűleg senki sem számított, hogy a Despacitón kívül bárki mást hoznak ki győztesnek. Bár az is igaz, hogy a Portugal. The Man évek óta egyre keresettebb közreműködő mainstream popzenészek mellett is, és a Feel It Still magasan a legslágeresebb szám, amit valaha írtak.

A legjobb rapdal

Cardi B, Bodak Yellow

Danger Mouse feat. Run The Jewels and Big Boi, Chase Me

Kendrick Lamar, Humble

Rapsody, Sassy

Jay-Z, The Story of O.J.

Nehéz logikát találni a legjobb rapdal kategóriában, mert a Humble vagy a Bodak Yellow teljesen érthető, Jay-Z-t muszáj mindig jelölni valamiért, de hogy miért került ide Danger Mouse vagy Rapsody, az hatalmas kérdés. Mindenesetre Kendrick Lamar itt is nyert, hiszen tényleg kevés akkora mega rapsláger volt tavaly, mint a Humble. A dal videója egyként megnyerte a legjobb klipnek járó díjat, és ez volt a legjobb rapzenei előadás is. Emellett a rapper hazavihette még a legjobb rapalbumért és rapkollaborációért járó Grammyt is.

A legjobb urban contemporary album

6lack, Free 6lack

Childish Gambino, Awaken, My Love!

Khalid, American Teen

SZA, CTRL

The Weeknd, Starboy

Ezt a kategóriát nem is igazán érdemes magyarra fordítani, mert technikailag annyi a lényege, hogy ide belehet tenni bármilyen olyan előadót, aki valahol az R&B, pop és hiphop vonalon mozog, legyen akkora szupersztár, mint a The Weeknd, vagy olyan feltörekvő , de szakmailag elismert arc, mint Childish Gambino, vagyis Donald Glover, aki egy ideje a filmes/tévés világban is egyre felkapottabb. Most a Weeknd újra, másodjára is megkapta ezt a díjat a Starboy c. lemezéért, pedig itt sokan számítottak arra, hogy a körülrajongott SZA lesz a győztes. Pesze Glover azzal vigasztalódhat, hogy hagyományos R&b előadásban nyert a Redbone-nal.

A legjobb alternatív zenei album

Arcade Fire, Everything Now

Gorillaz, Humanz

LCD Soundsystem, American Dream

Father John Misty, Pure Comedy

The National, Sleep Well Beast

Nagyon akartak már a The Nationalnek Grammyt adni, hiszen tavaly is jelölték őket ebben a kategóriában, bár akkor sejteni lehetett, hogy az énekes halála miatt az egész díjátadó David Bowie-ról fog szólni. A tavalyihoz képest idén inkább olyan produkciókat jelöltek, akik még úgy, ahogy rendszeresen akzívnak számítanak, de őszintén szólva meglepődtünk volna, ha például a Gorillaz nyer a Humanzzel. Father John Misty a legjobb albumcsomagolás Grammyjének örülhetett végül.

A legjobb új előadó

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Ebben a kategóriában szoktak azok lenni, akiknek már rég komolyabb jelölést kellett volna kapniuk, de a zsűrihez ugyebár minden másfél év csúszással érkezik meg. Ezért lehetett tavaly Chance the Rapper még legjobb új előadó, de most egy másik régi húzást választott a zsűri: év új előadójának választani egy ezredik nagykiadós énekesnőt, akinek nagy nehezen összeraktak 1-2 százmilliós Youtube-sláger, de a Billboard-listát böngésző mainstream kiadókön kívül, nem igazán foglalkozik velük senki. Ez idén Alessia Cara, akihez képest SZA, vagy éppen Lil Uzi Vert százszor nagyobb zajt csinált 2017-ben, de nem a Grammy-gáláról beszélnénk, ha ne lenne minden évben 3-4 teljesen értelmetlen választás. Egyébként tudja valaki ki az a Kelsea Ballerini vagy Maren Morris? Nem? Ugye, pedig ők is jelölve voltak tavaly, pont olyan felfogás alapján, amiért Alessia Cara is.

A legjobb rockalbum

Mastodon, Emperor of Sand

Metallica, Hardwired ... to Self-Destruct

Nothing More, The Stories We Tell Ourselves

Queens of the Stone Age, Villains

The War on Drugs, A Deeper Understanding

Egy valaha szebb napokat látott kategória, ami tavaly annyira nevetségessé vált már, hogy a Panic at the Disco!-t és a Blink-182 legutóbbi lemezét is jelölték, hogy aztán kihozzanak egy közepesen izgalmas, minimálisan eredeti együttest (Cage the Elephant) győztesnek. Idén kicsit merészebbek voltak, és az egész felsorolásból, és úgy általában a Grammyt övező miliőből teljesen kilógó indie kedvencnek, a The War On Drugs legutóbbi albumának adták a díjat.

A legjobb metálzenei előadás

August Burns Red, Invisible Enemy

Body Count, Black Hoodie

Code Orange, Forever

Mastodon, Sultan's Curse

Meshuggah, Clockworks

Fotó: Theo Wargo / Getty Images Hungary

2007-ben jelölték először a Mastodont Grammyre, és az egyébként eléggé szórakoztató arcokból álló metálzenekart utána még kétszer jelölték valamilyen kategóriában, hiába. Idén azonban úgy érezték az ítészek, hogy senki nem volt metálabb náluk élőben, mint amikor eljátszották a Sultan's Curse c. számot.

A legjobb dance/elektronikus album

Bonobo, Migration

Kraftwerk, 3-D The Catalogue

Mura Masa, Mura Masa

ODESZA, A Moment Apart

Sylvan Esso, What Now

Na, ide aztán tényleg bármit beszoktak rakni az elektronikus zene veterán úttörőitől az undegroundból kitörő producerekig, tavaly például Flume nyert Jean-Michel Jarre és az Underworld előtt. Éppen ezért a hasonló zenei világból érkező Mura Masának még akár esélye is lehetett volna, de a jövőre 50 éves (!!!) Kraftwerknek annyira akartak már Grammyt, hogy nem is egy rendes albummal nyertek, hanem csak egy élő fellépés felvételével. Persze érthető, mert kicsit ciki, hogy a világ egyik legrégebb óta aktív elektronikus zenei produkciója mindössze egy életműdíjat kapott a Grammyn meg beválasztották őket a Hall of Fame-be, de hát akkor is mekkora hülyeség már, hogy a legjobb albumon nagyjából csak régi zenék vannak élőben előadva.

A legjobb filmzene

Érkezés

Dunkirk

Trónok harca

A számolás joga

La La Land

Ha már az Oscaron hoppon maradtak, akkor ennyivel vigasztalódhat másfél évvel később a La La Land. Mondjuk túl nagy nem is volt a verseny, a Trónok harcáról mindenkinek az első évad óta ismert intrózene jut eszébe, az Érkezésről előbb jut az ember eszébe a csönd, mint a háttérhangok, A számolás jogára meg valószínűleg nem is emlékszik már senki, nem hogy a zenéjére. A La La Land egyébként egyszerre lett a legjobb filmzene és a legjobb filmes soundtrack is egyszerre.

A legjobb rapalbum

Jay-Z, 4:44

Kendrick Lamar, Damn

Migos, Culture

Rapsody, Laila's Wisdom

Tyler, the Creator, Flower Boy

A műfaj 21. századi dominanciája miatt évről évre egyre fontosabb ez a kategória, és 5-ből 3-szor el is szokták találni, kiket érdemes jelölni. A Migos például kihagyhatatlan, hiszen jelenleg Amerika legnagyobb rapcsatának számítanak, ahogy olyan év sem lesz nagyon, amikor Jay-Z vagy Kendrick Lamar csinál valamit, és mégis lemaradnak a Grammyről. Rapsody érthetetlen jelölésén kívül viszont érdekes, hogy az abszolút lentről érkező, sokáig a mainstreamben elképzelhetetlennek gondolt Tyler, The Creatort is jelölték, de abban a tekintetben ez egy bátor húzás volt, hogy a fiatal rapper Flower Boy c. albuma tényleg egészen más dimenziót képviselt, mint az eddigi munkássága. De Kendrick Lamar és a Damn album évében tök felesleges volt bármit is csinálni a könnyűzenében. A díjat átadó Dave Chapelle egyébként kiszólt az A Tribe Called Quest mellőzése miatt, akik korábban kiakadtak amiatt, hogy a műfaj egyik úttörőiként teljesen elfeledkeztek a 2016-os lemezükről. Az este kevés izgalmas előadásainka egyike nem mellesleg szintén Kendrick Lamarhoz fűződik, méghozzá rögtön a megnyitó.

A legjobb szóló popelőadás

Kelly Clarkson, Love So Soft

Kesha, Praying

Lady Gaga, Million Reasons

Pink, What About Us

Ed Sheeran, Shape of You

Ami Amerikának Kendrick Lamar, az Angliának Ed Sheeran, a Grammynek csak meg kellett próbálnia igazságosan szétdobni köztük a fontosabb díjakat. Itt persze nem kellett, a Shape of You-nál tényleg csak a Despacitót lehetett többet hallani 2017-ben.

Az év albuma

Childish Gambino, Awaken, My Love!

Jay-Z, 4:44

Kendrick Lamar, Damn

Lorde, Melodrama

Bruno Mars, 24K Magic

A díj megítélésébe kicsit belerondított az a Variety által megszellőztetett hír, hogy az egész Grammy egyik legfontosabb kategóriájának számító Az év albuma jelöltjei közül egyedül Lorde nem lépett fel a gálán. A Variety szerint a többiekkel szemben csak az új-zélandi énekesnő nem kapott ilyen felkérést, helyette egy nagyobb, több közreműködős fellépést ajánlottak neki. És mivel az összes többi jelölt/fellépő mind férfi, ezért rögtön negatív fényben világította meg az egészet. Különösen azért kellemetlen ez a kis információ, mert Lorde kifejezetten érzékeny erre a témára, és a szintén minden fellépő Keshától Pinking külön érintette a nők egyenjogúságának és elnyomásának témáját. Lorde-nak egyébként a tavaly elhunyt Tom Petty emlékének dedikált dal előadását ajánlották fel, de elutasította. Bono és The Edge a U2-ból végül Bruno Mars nevét mondta, mint győztest, aki egész este képtelen volt levenni a szemüvegét.

Az év felvétele

Childish Gambino, Redbone

Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Jay-Z, The Story of O.J.

Kendrick Lamar, Humble

Bruno Mars, 24K Magic

A Grammy zsűrije tényleg őszintén el van ájulva attól, hogy a Bruno Mars mögött dolgozó gépezetnek sikerült tökéletesen átültetni modern hangzásba Michael Jacksont, Marvin Gaye-t vagy James Brownt, mert a 24 Magic kifejezetten fontos kategóriákban nyert, mint például Az év felvétele. Olyannyira, hogy az általánostól eltérően Az év dala és Az év felvétele nem ugyanaz a szám, hanem két különböző lett ugyanattól az előadótól. Bármi is legyen, azt nehéz elvitatni, hogy a Mars mögött dolgozó producereknek tényleg sikerült elhitetniük az egész világgal, hogy az énekes egy extratehetség, pedig valójában ez a Grammy is inkább nekik köszönhető.

Az év dala

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Jay-Z, 4:44

Julia Michaels, Issues

Logic feat. Alessia Cara & Khalid, 1-800-273-8255

Bruno Mars, That's What I Like

Egyszerűen semmi magyarázat nincs arra, hogy minek jelölték ennyiszer a Despacitót, ha végül abban a kategóriában nyert, amire még egy felcsúti gázszerelő is fejből vágná a választ. Mindegy, Bruno Mars ezt is beteheti a többi közé., hiszen összesen hét Grammyt kapott idén, Az év dala, Az év albuma és Az év felvétele mellett övé lett a legjobb R&B előadás, a legjobb R&B lemez, a legjobb R&B dal és a legjobb hangmunka díja is.

Pár érdekesség a Grammy-gáláról:

James Corden továbbra is minden idők legirritálóbb figurája, akire komoly díjátadó levezetését bízták. Ha valaki nem szereti a Carpool Karaoke-t, annak ez a gála maga a pokol.

Ahhoz képest, hogy a 60. Grammy volt, a koncertek nagy része bántóan unalmas, jellegtelen, totálisan felejthető volt, Pink konkrétan egy farmerben és felső felsőben lépett fel, mint aki csak szülői értekezletről esett volna be.

Tyler, The Creator kb. kifordított Borisz Jelcinnek öltözött a gálára, fehér usankéban, Louis Vuitton-sálban.

Az este legindokolatlanabb közreműködését Stingnek és Shaggynek köszönhettük James Cordennel a metrón.

Tavaly Rihanna semmit sem nyert, idén viszont elég volt csak beállnia Kendrick Lamar mellé, hogy a Loyalty c. számmal elnyerjék a legjobb rap/énekes előadás díját.

A legjobb komédia kategóriájának győztese (Dave Chapelle) kihirdetése után valamiért kiskutyákat adtak a jelöltek kezébe, ami valószínűleg nem volt akkora kaland a zsűrinek.

A Run lett a legjobb rockdal a Foo Fighterstől. és a You Want It Darker a legjobb rockelőadás Leonard Cohentől.

Sting és Shaggy később visszatértek egy rendes közös koncertre, volt Englishman in New York és No Woman, No Cry-feldolgozás, de az egész úgy hatott már inkább, mint amikro Schwarzenegger és Stallone először egy képernyőn voltak a Feláldozhatókban.

Az Alabama Shakeset 2013 óta összesen kilencszer jelölték, és úgy néz ki, annyira imádja őket a zsűri, hogy a legjobb rockdal, a legjobb rockzenei előadás és a legjobb alternatív zenei album díja után idén megnyerték a legjobb american roots előadás díját is.

Carrie Fisher posztumusz megkapta a legjobb spoken world lemezért járó díjat.

Még a Rolling Stonesnek is becsúszott egy díj, a legjobb hagyományos bluesalbum díját kapták azért a 2016-os, kizárólag feldolgozásokat tartalmazó lemezükért.

Természetesen idén is egy Marley, Damian nyerte a legjobb reaggea album díját. Eddig 34-szer osztották ki ezt a díját, és 13 alkalommal valamelyik Marley gyerek nyert.

A Depeche Mode egyik számának remixe is díjat nyert, természetesen legjobb remix kategóriában.

Még mindig a country a legeslegunalmasabb műfaj, ha Grammy-fellépőkről van szó.

A kevés erős beszédek egyike Janelle Monae nevéhez fűződik, aki Keshát konferálta fel hangos kiállással a nők jogai mellett, és végig arról beszélt, hogy most jött el a pillanat, hogy a szórakoztatóiparon belül is végre rendet tegyenek a nemi egyenlőtlenségek és visszaélések miatt. Közismert, hogy Kesha még a #metoo botrány előtt kiállt a sajtó elé azzal kapcsolatban, hogy a lemezei felvételei alatt, 10 éven át megalázta és zaklatta őt az egyik legismertebb popzenei producer, Dr. Luke. A bírósági tárgyalásig jutó ügyben végül Dr. Luke-nak kedvezett az ítélet, ami óriási vihart kavart az amerikai könnyűzenében.

Az este legpózerebb produkciója díját bátran adjuk oda a U2-nak, mert nekik nem volt elég szimplán csak fellépni a gálán, muszáj volt egy vízre épített színpadon zenélniük a háttérben az amerikai Szabadság-szoborral.

A gála végére befért egy szín tiszta Trump-gyalázás is, amikor ismert emberek olvastak fel Fire and Fury c. könyből, ami az amerikai elnökről szól és hatalmas port kavart Amerikában. Snoop Dogg, Cardi B és DJ Khaled mellett Hillary Clinton is felolvasott a könyvből.

Sokan fehér ruhában vagy fehér rózsával jelezték az eseményen, hogy kiállnak a #metoo mozgalom mellett.

Elton Johnnak megint sikerült egy emlékezetes Grammy-előadás, most a magához képest erősen visszafogott Miley Cyrusszal.

(Borítókép: Theo Wargo / Getty Images Hungary)