Az Időcsavar összehozta Demi Lovatót és DJ Khaledet

Sade, Sia, illetve Kehlani mellett DJ Khaled és Demi Lovato is szerepel majd az Időcsavar filmzenealbumán. Klipet ihletett az Egy makulátlan elme örök ragyogása, az A Perfect Circle az állandó telefonnyomkodásnak intett be, a Thelma egyik főszereplője pedig újra megkettőzte magát. Néhány hét kimaradás után újra jelentkezik a Videódiszkó, ezúttal is az elmúlt napok legjobb klipjeivel.

The Armed: Role Models

rendezte: Tony Wolski

Tommy Wiseau, a minden idők egyik legrosszabb filmjeként emlegetett The Room rendezője lett a detroiti The Armed legújabb klipjének főszereplője, amelyben nem tesz mást, csupán valami idióta maskarában végighallgatja a zenekar Role Models számát. Wiseau nemcsak az Armed videójában kapott főszerepet, róla szól James Franco A katasztrófaművész (The Disaster Artist) című filmje is (Franco alakítja, meg rendez is), amelynek forgatókönyve miatt a Freaks and Geeks sztárja nemrég zűrbe keveredett.

Okay Kaya: Dance Like U

rendezte: Adinah Dancyger

Aki látta Joachim Trier (Szerzők; Oslo, augusztus; Hétköznapi titkaink) Thelma című filmjét, annak bizonyára ismerős lesz Kaya Wilkins, hiszen a Brooklynban élő, skandináv lány volt a fő- és címszereplő szerelme a nővé válásról és a szexualitásunk felismeréséről szóló moziban. Wilkins – akinek ez volt az első filmszerepe – elsősorban zenészként és modellként ismert, épp a bemutatkozó albumán dolgozik, méghozzá olyan nevekkel, mint Tobias Jesso Jr és Jamie xx. Azt még nem tudni, mikor fog megjelenni az album, viszont a címadó dalhoz készült egy klip, ami kéz a kézben jár a januárban kidobott, IUD című videójával, a rendező is ugyanaz volt.

Superchunk: Cloud Of Hate

rendezte: Taiyo Kimura

Közel öt évvel az I Hate Music után What a Time to Be Alive címmel adta ki tizenegyedik nagylemezét a Superchunk, az indie-körökben megkerülhetetlen Merge kiadót alapító Mac McCaughan zenekara. Hogy mennyire remek és energikus lett az album, arra tök jó példa a Cloud of Hate című szám, ami a héten egy ilyen jópofa videót kapott. (Mac McCaughan első és máig egyetlen szólólemezéről itt írtam.)

Crumb: Locket

rendezte: Haoyan of America

Mindig azokat a klipeket a szeretem a legjobban, amelyikekkel a leginkább gondban vagyok, amikor el kellene mesélnem, hogy miről szólnak. Ilyen a Crumb videója is, aminek inkább neki sem futok, de annyit azért elárulok, hogy az a kedvenc részem, amikor a vágódeszkán felaprítanak benne egy gyíkot. A dal egyébként a zenekar azonos című, második EP-jén szerepel, tavaly jelent meg.

Parquet Courts: Wide Awake

rendezte: Brother Willis

"A Preoccupations a darkwave, a Parquet Courts meg a new-wave felé megy" – állapította meg kedvenc posztpunk zenekarairól egy kommentelő a Parquet Courts legújabb videója alatt. A zenekar a tavasszal új albummal jelentkezik, amelynek funkos címadó dalához érkezett most videó, amelyben a tagok a New Orleans-i karnevál, azaz a Mardi Gras, alatt diliznek nagyot a lila zakóikban. A lemez producere Danger Mouse, és május 18-án jelenik majd meg.

Demi Lovato & DJ Khaled: I Believe

A hét egyik legnagyobb könnyzenei eseménye volt, hogy Sade hét év után új számmal jelentkezett, a Flower of the Universe című szerzemény ráadásul a Disney legújabb nagy gurításához, az Időcsavarhoz készült. A film zenéjéért azonban nemcsak ő felel, hanem például Sia és Kehlani is, csütörtökön pedig Demi Lovato és DJ Khaled dobott ki egy közös klipdalt a Selmát is rendező Ava DuVernay mozijához. A videóban természetesen a film szereplői és helyszínei is feltűnnek, a két zenész pedig a fináléban együtt bolondozik a naplemetében, Khaled meg reppel egy igen megmosolyogtatót.

Blossoms: I Can’t Stand It

rendezte: Blossoms

Januárban a 2018-as Sziget legelső fellépői között jelentették be a brit Blossoms budapesti koncertjét. A zenekar a második lemezét készíti elő az I Can’t Stand It videójával, amelyet Michel Gondry 2004-es, Egy makulátlan elme örök ragyogása című filmje ihletett. Tom Ogden a klipben az emlékei kitörlésével próbál meg feldolgozni egy szakítást, a zenésztársai meg segítenek neki.

A Perfect Circle: Disillusioned

rendezte: Alex Howard

14 év után hamarosan új albummal jelentkezik a Tool éléről ismert Maynard James Keenan másik zenekara, az A Perfect Circle. Az év első napján bemutatott, Disillusioned című szám videója egy a valóságtól teljesen elrugaszkodott szekta ábrázolásával mutat jókora fityiszt az egyfolytában a telefonján csüngő nemzedékünknek. Az új album április 20-án érkezik, Eat The Elephant lesz a címe.