Nem tud már újat mondani nekik a Sziget

Szicsó Zsolt a Nagyszínpad színpadmestere, ami az egyik legnagyobb felelősséggel járó munka. Korábban nagyon sok pozícióban megfordult, volt világosító, hangosító, backline-os. Neki nincsenek műszakjai, csak az számít, hogy mikor érkeznek, illetve mikor távoznak a fellépők, így gyakorlatilag a Sziget ideje alatt folyamatosan készenlétben kell állnia. Mivel ezt nem lehetne bírni, ezért megosztják a munkát finn kolléganőjével, Pippa Lotta Arrimóval. Az ő feladatuk minden, ami technikai dolog a nagyszínpadon. Ezzel egy legalább 80 fős csapat foglalkozik, amiben vannak alpinisták, kameraemberek, világosítók és így tovább, nekik kell az ő munkájukat megszervezni és felügyelni. A Sziget munkájába májusban kapcsolódik be, de egyébként is nagy rendezvényeken dolgozik Magyarországon és külföldön is. A fesztiválból túl sokat nem lát. (Fotó: Szekeres Máté / Index)