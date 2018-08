Több mint félmillió emberrel döntött rekordot a Sziget

A várakozásoknak megfelelően megdőlt az idei Szigeten a látogatórekord, a szervezők szerdai közleménye szerint a hét nap alatt 565 000 látogatója volt a fesztiválnak. Az eddigi csúcsot a 2016-os eredmény jelentette, akkor 496 ezer látogató volt. Három nap volt teltházas, de a szervezők arra számítottak, hogy az utolsó nap is elfogy az összes jegy, de ez végül a viharos időjárás miatt nem jött össze.

A rekordról kiadott sajtóközleményben Kádár Tamás, a Sziget főszervezője azt mondta, hogy az eddigi rekordot jelentő 2016-ban még kicsit máshogy szervezték a fesztivált, akkor volt mínusz egyedik és nulladik nap is, amik nem számítottak teljes napoknak, így a létszám megállapításánál is 6 napot vettek figyelembe.

Idén azonban már hét napos a program, úgyhogy a teljes hetet számolták, így jött ki a közel 570 ezres végeredmény.

A megnövekedett érdeklődésről elsősorban az elmúlt évekhez képest sokkal erősebb line up tehet. Ehhez kellett a megnövelt büdzsé, illetve egy kis szerencse is. Ennek részleteiről bővebben Csiszár Virággal a Sziget fellépőiért felelős szakemberrel készített interjúnkban lehet olvasni. Azért, hogy ne csak egyszeri alkalom legyen az erősebb fellépősor a Szigetnél jövőre még fél milliárddal többet költenek majd. Az előkészítés már javában halad, azt ígérik, hogy egy hónap múlva ki is derül az első név a jővő évi headlinerek közül.

Szintén idén lett meg a fesztivál 9 milliomodik látogatója, amiről itt írtunk.