Majka és a Quimby klipjei is mozivászonra költöznek

Egy év kihagyás után újra – ezúttal is egy indexes újságíróval a zsűriben – megrendezik a Klipszemlét, a legjobb magyar vonatkozású zenés videók egész napos seregszemléjét. Az idei versenyre szeptember első feléig lehetett nevezni az elmúlt majdnem két év klipjeivel.

Idén összesen 665, közel 40 órányi, klip érkezett be, amelyek közül a zsűri szelektált.

2018-ban Blik Dani, a 235 Productions kreatív producere, Fabricius Gábor mediadesigner, író, a Republic Group filmkészítője, Jakab Juli, a Napszállta, a Senki szigete és a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan színésznője, Sallai Zsuzsa “Sazsu”, a Viacom Hungary (MTV, Vh1, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount) előadókért és zenéért felelős menedzsere, Varga 'Sixx' Attila kollégánk és Oltai Kata művészettörténész, kurátor döntöttek arról, hogy kik kerülhetnek fel a shortlistre.

A változatos mezőnyben Majka, a Quimby és az Irie Maffia például több kategóriában is versenyben van, de a jelöltek között szép számmal találni olyan videókat is, amelyeket a rendszeres Stenk-olvasók valószínűleg már jól ismernek, hiszen vagy nálunk premiereztek vagy a Videódiszkó valamelyik kiadásában szerepeltek. Olyan alkotásokra gondolok, mint a Jennifer Lawrence váratlan vendégszereplésével forgott Veszélyes Faszfej-videó, Pajor Kristóf földön hempergős klipje az egyik Mayberian Sanskülotts-számhoz vagy épp az óriásszamurájjá változott Ganxsta Zolee-val készült Ramen Brothers-klip. Külföldi zenekarok magyar vonatkozású videói szintén szerepelnek a jelöltek között – én most így hirtelen az orosz Motorama I See You című klipdalát, valamint az egykor a Neutral Milk Hotelben doboló Jeremy Barnes A Hawk and a Hacksaw nevű projektjét szúrtam ki. További bogarászásra itt a teljes lista:

LEGJOBB LYRIC VIDEÓK

Heavenhike - Nyugi

Majka feat. Kollányi Zsuzsi -15 év

Calidora - Elég volt

The Palace - Arany János

Gyík zenekar - II. tétel

LEGJOBB MOOD VIDEÓK

Norbert Kristof - Earth

Babé Sila - 7012

DIMITRI - Heaven

Volkova Sisters - Bulletproof // PREMIER

Surfalone - Soul Machine

LEGJOBB NO BUDGET VIDEÓK

Grafit - Dilomalom

milyenferi. - Icuka

Király Viktor - Budapest Girl

Passed - Csak téged

Veszélyes Faszfej - Tavaszterror

LEGJOBB ANIMÁCIÓK

Run Over Dogs - Horror-struck

Leon Lour- All Our Dreams

James - Dear John

Szagos Hörigekkók Eper // PREMIER

Albatross Records - Phantom Love Syndrome

LEGJOBB TRASH VIDEÓK

Rock Band For Old Men - Eat Some Snacks & Cry

FAQ - SUNDAY

Baba Aziz - Ima

Bëlga - Pia

Gustave Tiger - New Light of Myanmar

LEGJOBB VÁGÁSOK

Hősök feat. Deego - Sosem elég

Mambo Rumble - Maturing Scum

Anna and the Barbies - Segges a Balatonba

DR BRS X Fekete Vonat feat. Halott Pénz, Monkeyneck - Hol van az a lány

Margaret Island - Hóvirág

LEGJOBB SZTORIK

Wellhello - Nem olyan lány

Csaknekedkislány - Három férfi (Nyúl, Róka, Farkas)

Ricsárdgír - Mindenki boldog

Quimby - Árnyék a szoba falán

SAVERNE - High On Pomelo // PREMIER

LEGJOBB LÁTVÁNY

Irie Maffia feat. Marsalkó Dávid - Hajnali kör

Musica Moralia - Architect

Majka - Mindenki táncol /90'/

Péterfy Bori & Love Band - Lakatlan sziget

A Hawk & A Hacksaw - The Magic Spring

LEGJOBB ALAKÍTÁSOK

Dope Calypso - Leisure parts

Frenk - Meztelen szemekkel

Morgan King - Sex Shop

KLUB Trocadero - Babushka Ketchup

Mayberian Sanskülotts - Unreal

LEGJOBB VFX

Gutted - Deeper Than Hell

Ramen Brothers - Ha lemegy a Nap

Invisible story - symptoms

Quimby - Üzenet nincs

peterjabin X Cloud 9+ ft. Mc Kemon - Take Me

LEGJOBB OPERATŐRI MUNKÁK

trAnzKaPHka - Kodein // PREMIER

Belau feat. Sophie Lindinger - Breath

AGAVOID - Moldavite

FLATBAND - Holtomiglan

Kapitány Máté (Közr. Lil Frakk) - Pénzösszeg

VERSENYEN KÍVÜLI PREMIEREK ÉS EXTRÁK

Teho Teardo & Blixa Bargeld - Come up and see me // PREMIER

Minimyst - Mailand // PREMIER

MÁSFÉL - VESESZÖRP // PREMIER

Deep Glaze - Constant Destruction // PREMIER

Rákóczi Vakáczió - Rákóczi Induló // EXTRA

Zsa Bandi - Zsa // EXTRA

LEGJOBB STYLING

Isle of Man - Theory

Dér Heni - Meghalok

Ed Is On - Miatta

Irie Maffia - Ez A Jó

HEADBENGS - Mindenki táncol!!!

LEGJOBB KONCEPCIÓK

Petruska - Miért pont én?

Szeder - Kezem a hátadon

TV aka Jojo Makasi - What Da F•••

Ham Ko Ham - Ellopták a biciklim

The Qualitons - Shallow

LEGJOBB RENDEZÉSEK

Analog Balaton - Medvelábnyom

Pannonia Allstars Ska Orchestra - Utca végén

Black Bartók - Black Friday

MOTORAMA - I See You

Márton András - Csak alszom

Bohemian Betyars feat. Parno Graszt - Ha menni akarok

A Klipszemlét október 11-én, csütörtökön, tartják az Ankertben, a CAFe Budapest fesztivál keretein belül. A vetítések délután kettő óra után kezdődnek, kategóriánként haladva, közben számos premierrel feldobva. A díjátadó este kilenckor kezdődik Szabó Simon és JummoDaddy vezénylésével, aztán buli lesz Fluorral, Izillel, Linczényi Márkkal és a sejtelmes A+Z duóval. Részletes program és még több részlet a Klipszemle honlapján.

