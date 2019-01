Rapperekkel lép fel a Maroon 5 az idei Super Bowlon

Hivatalosan is bejelentették, hogy a világ egyik legnézettebb sporteseményének, a Super Bowlnak kik lesznek idén a fellépői. Az NFL-döntő félidejét közismerten százmilliók nézik világszerte, ezért mindig hírnek számít, hogy a The Who vagy éppen Justin Timberlake után kik szórakoztatják majd a közönséget a világ legdrágább reklámideje alatt.

A hivatalos bejelentés szerint a Maroon 5 lép majd fel, és közreműködőként szerepel még két rapper is. Egyikük Big Boi, akit leginkább az OutKast tagjaként szokás ismerni, a másik pedig Travis Scott, aki zenei pályája mellett arról is ismert, hogy Kylie Jenner Instagram-celeb az élettársa.

Az NFL-döntő idén meglehetősen kényes téma, hiszen a bajnokságot rengeteg kritika érte, amiért a csapatok tulajdonosai és a bajnokság vezetése is igyekezett minden áron megálljt parancsolni a Colin Kaepernick által elkezdett térdeléses tüntetéseknek a meccseken. A volt NFL-irányító a feketék elleni rendőri túlkapások miatt tüntetett úgy, hogy féltérdre ereszkedett az egyik meccsen, amelyet sok társa is követett, az egészből pedig akkora mozgalom lett, hogy Kaepernick rá egy évre teljesen eltűnt a ligából és emberjogi aktivista lett, az NFL pedig - Donald Trump hathatós közreműködésével - valószínűleg sosem mossa le magáról, hogy a feketék elnyomása helyett gazdag fehér csapattulajdonosok és politikusok érdekeit tartotta fontosabbnak.

Valószínűleg ezért is jelentette be Travis Scott azonnal, hogy az NFL-lel együtt félmillió dollárt ajánl fel a Dream Corps nevű emberjogi szervezetnek. Jól jelzi, mennyire nem egy keresett hely most a zenészek között a halftime show, hogy Cardi B, aki korábban készített közös számot a Maroon 5-val és felmerült, hogy fellép az eseményen, az alábbi kikötést tette:

Majd akkor gondolkozom el a Super Bowl-fellépésen, ha visszaveszik Colin Kaepernicket.

(Borítókép: Rick Kern / Getty Images)