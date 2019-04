Posztumusz díjjal tüntették ki Aretha Franklint

A Pulitzer-díjakat kiosztó testület a Special Citation elnevezésű elismerést ítélte oda a 2018-ban elhunyt énekesnőnek. Így szerették volna leróni a tiszteletüket a soul királynője előtt, aki meglátásuk szerint több évtizedes karrierje alatt hihetetlenül sokat tett az amerikai zenéért.

A Pulitzer-díj 1930-as alapítása óta mindössze 41 különdíjat ítéltek oda, és idén Aretha Franklin mellett a Capital Gazette napilap kapta meg a Special Citation elismerést.

A New York-i Columbia Egyetem által megtartott díjkiosztó ünnepségen természetesen főként újságírók és szerkesztőségek munkáját jutalmazták. A The Wall Street Journal, a Los Angeles Times és a floridai Sun Sentinel is a Pulitzer-díj idei kitüntetettjei között van.