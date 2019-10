Mutatunk egy új klipet Ohnodytól

Az Ohnody név mögött álló Hegyi Dórival már többször is foglalkoztunk a Stenken. Ő énekelt az első dalversenyünk egyik döntőbe jutott dalában, illetve 2015 egyik legjobb magyar klipjében is a Belauval. Hamarosan új lemezzel jelentkezik, amin szerepel az Egy másik életben című szám is, amelynek a klipje nálunk látható először.

A korábbi dalaihoz képest Hegyi most magyar nyelvű számokban gondolkodik, a jövő év elején megjelenő Egy igaz szerelem címet kapó albumán kizárólag anyanyelven énekelt dalok lesznek. A lemezen együtt dolgozott Fodor Máriusszal (Magashegyi Underground) és Kamau Makumival (Mary Popkids), a mostani dal brdige-ében hallható király gitárszólót például utóbbi játszotta fel basszusgitárral.

Az Egy másik életben-nel azt az állapotomat akartam leírni, amikor már felismerem, hogy a kapcsolat, amiben vagyok, nem jó nekem, de még hezitálok. Azt figyeltem meg a környezetemben, hogy többen vannak és maradnak olyan kapcsolatban, amiben egyértelműen szenvednek, és hiába történnek összesimulási törekvések, nem tudnak egyről a kettőre lépni

- meséli Hegyi dalról, ami számára egy gyógyulási folyamat egyik szegmense.

A klipben szereplő Jurák Bettinát Hegyi az Instagramon ismerte meg, ő szeretett bele a karakterébe és mozgásába. A videóban látható animációkat egyébként szintén Hegyi készítette, a videó pedig Stámusz Dani vette fel. A dal a Théque Records gondozásában jelent meg.