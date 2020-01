Bejelentették az első fellépőket az idei Bánkitóra

Bejelentették az első fellépőket az idei Bánkitó Fesztiválra, és talán sosem volt még ennyire erős a külföldi fellépők listája. Zenél majd az amerikai Oh Sees, Kevin Morby és a kanadai Wolf Parade, illetve bejelentettek egy rakás izgalmas magyar előadót is. A fesztivált idén július 8. és 12. között tartják, és a korai early bird jegyek már el is mentek alig negyed óra alatt.

Három legnagyobb durranás kétségtelenül a három észak-amerikai produkció. Az Oh Sees (korábban Thee Oh Sees vagy OCS) Amerika nyugati partjának egyik legmeghatározóbb zenekara, ha garázspunkról van szó. John Dwyer formációja 1997 óta aktív, de sosem voltak még Magyarországon, de még a környékre is alig jönnek. A zenekar leginkább arról ismert, hogy elképesztőek élőben és közel 30 albumot 2003 óta.

Szintén először lép fel Magyarországon Kevin Morby, aki jó ideje szólóban zenél, de korábban olyan zenekarokkal szerzett nevet magának, mint a Woods vagy a The Babies, utóbbit annak idején Cassie Ramone-nal alapította a Vivian Girlsből, és érdekes kombinációja volt a garázsrocknak, indie rocknak és folknak. Morbyval kapcsolatban leggyakrabban Lou Reed vagy Bob Dylant szokták felhozni hasonlatként.

A harmadik igazán nagy név a kanadai Wolf Parade, amelynek tagjai számos népszerű és sikeres formációban megfordultak már, mint az Arcade Fire, a Handsome Furs vagy a Hot Hot Heat, főleg a 2011-es feloszlásuk óta. 2016-tól azonban újra aktív a zenekar, és idén hozzák ki a tervek szerint az ötödik nagylemezüket. Zeneileg kevésbé karcos, mint az Oh Sees, de jóval pörgősebb, mint Kevin Morby, szóval szépen kiegészíti egymást a három headliner majd Bánkon.

Nagy-Britanniából érkezik majd Coucou Chloe még a külföldi előadók közül, de természetesen fellép egy sereg hazai zenekar is, mint az Analog Balaton, a Polldarier, Ohnody, az Indexen debütáló Superflake, a Slow Village, Perrin, a tavalyi év legjobb lemezei közé beválasztott Meteo és a Mayberian Sanskülotts, illetve DJ szettet nyom majd Baba Aziz is.