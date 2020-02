Lemondták az Ozzy-turnét

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Egészségügyi okokra hivatkozva lemondták Ozzy Osbourne amerikai turnéját, jelentette a CNN. A 71 éves Osbourne januárban, a Good Morning America című műsorban jelentette be, hogy hivatalosan tavaly februárban diagnosztizálták Parkinson-kórral, és hogy "nincs már sok hátra." Az énekes egyébként 2003 óta tudja, hogy valami gond van vele, de a Parkinsont csak tavaly közölték vele.

A Black Sabbath énekeseként világsztárrá váló Osbourne szólókarrierje még a heavy-metal atyjainak tekintett Sabbath-korszaknál is sikeresebb volt. Mostani turnéja a No More Tours 2 névre hallgat, azaz Nincs több turné 2 (az irónia mellett elég nehéz így hirtelen elmenni), és 17 amerikai helyszínre látogatott volna el. Ozzy a lemondott koncertek helyett Svájcba utazik, kezelésre.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, hogy ilyen megértő és türelmes, mert valljuk be, elég szar évem van. Sajnos április előtt nem jutok el Svájcba, ahol 6-8 hetes kezelésen kell majd részt vennem. Nem akarom elkezdeni a turnét úgy, hogy az utolsó pillanatos lemondás is benne van a pakliban. Nem bánhatok így a rajongókkal. Inkább kapja vissza mindenki a jegy árát most, és amikor pótlom ezt a turnét, a mostani jegytulajdonosok elsőként válthatnak belépőt azokra a bulikra.

Sharon Osbourne, az utolsó igazi metálisten felesége idén januárban azt nyilatkozta, hogy nem puccból mennek Svájcba, hanem azért, mert az amerikai orvosok már nem tudnak mint mondani nekik. "Van ott egy orvos, akinek az a specialitása, hogy a immunrendszert csúcsformába hozza. A világ végére elmennénk a gyógyulás érdekében."

Ozzy 12. szólóalbuma, az Ordinary Man február 21-én jelenik meg, tíz évvel az előző, Scream című anyag piacra kerülése után, melynek turnéjával Budapestig is eljutott.