Bankett – itt a Vad Fruttik legújabb dala

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Megvan az az érzés mindenkiben, ugye, gyerekkorából, hogy nyár vége van, augusztus utolsó napjai. Kinn még ragyog a nap, a levegő még melegszagú, az éjszakák még langyosak, de amikor beállunk a zuhany alá, tudjuk, hogy ez az utolsó napunk. Hogy másnap reggel már hajnali ébredés, a csipa nem engedi szétnyílni a szemet, a tea ráégeti a nyelvünkre a műanyag émelyítő ízét, és menni kell, elmúlt a nyár, elmúlt a szabadság, elmúlt az élet.

És ahogy telt az idő, és felnőttünk, egyre gyakrabban érezzük úgy, hogy beleragadtunk ebbe az elmúlásba, mint nyelvünk az olvadt műanyagba.

Ez az érzés jön át a Vad Fruttik legújabb dalából, a Bankettből is – amelyet most először az Indexen láthatnak –, és ez nem véletlen. „Egy nagyon régi emlék motoszkált bennem, amikor ezt a dalt írtam, egy Commodore64-es játék, a Commando high score témája” – mondja Likó Marcell. „Ez a dallam nekem azt az érzést idézi vissza, ahogy befejeződik az iskola, ahogy nyolcadikban elballagunk, és érezzük, hogy valami végetérhetetlen mégis csak véget ért, végérvényesen befejeződött, és hogy ettől mindenki egyszerre boldog és szomorú”.

A dal ennek az érzésnek a továbbgondolásából született. „Elképzeltem, milyen ebbe az érzésben örökkön lenni, a maga keserédes bájával, hinni abban, hogy valami múlhatatlan, hinni a maga naivitásával az örök szerelemben”. A dal egyszerre él a jelenben és a múltban, összecsúsznak benne az idősíkok, „végül egészen időtlenné válik”.

A dalhoz készült klipet az Inotai Erőműben, illetve annak a Béke művelődési házában forgatták – hogy ez a hely milyen fontos Likó Marcell életében, az többek között ebből a cikkünkből is kiderül. „Szimbolikus helyszín ez: az én gyermekkorom meghatározó helyszíne, ami akkor épült, amikor Laci volt gyerek, és most ketten azon küzdünk, hogy ezt valahogy megmentsük a jövőnek a pusztulástól”. Ehhez persze nemcsak azt kell tudniuk, hogy meg akarják menteni, hanem „azt is jó lenne kitalálni, hogy jó, de akkor mi is legyen benne az eddigi színházi előadásokon túl.”

A klip koncepcióját a Breakmajom kft. jegyzi, aminek tulajdonosai nagy Tarr Béla-rajongók, „és Kárhozat című filmjében, amikor Cserhalmi György belép a Titanic bárba, ott láthatóak azok a színek és fények, amiket nekünk rögzített az alkotó, hogy ezt az időtlenséget sugározzák”.

A fekete-fehérben készült, vágás nélküli film – ez szintén Tarr Béla-i elem – egy táncoló párt mutat be, akik le fognak élni együtt egy életet, „nekem fontos, hogy a szereplők hitelesek legyenek, akik a valóságban is ezt adják”, így kérte fel a szerepre Vándorfi Lászlót, a Pannon Várszínház alapítóját-igazgatóját – akivel korábban több színházi produkcióban is dolgoztak együtt – és feleségét, Oravecz Edit színésznőt, szintén Pannon-alapítót.

A klip operatőre Hock Zoltán – aki egyben a zenekar basszusgitárosa is –, a fénytechnikus Pálocska Péter, az utómunkát Csöngető Csaba végezte, a dal szövegét Likó Marcell, zenéjét a Vad Fruttik írta. A zenekar március 21-én az Arénában ad 15. születésnapi koncertet, amiről Likó azt mondta: „a legnagyobb boldogság számomra az lenne, ha azok akik végigkísérték a zenekar eddigi pályafutását, mind el tudnának jönni, hogy részesei legyenek életünk eddigi legfontosabb koncertjének”.