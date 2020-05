Támogass te is!

Augusztus 26. és 30. között megtartják (vagy legalábbis szeretnék megtartani) a Velencei-tónál az EFOTT fesztivált, miután a közönség a szervezők saját kérdőíve szerint nagyon szeretne bulizni.

Óriási örömhírrel jövünk: a kérdőív eredmények alapján Ti is legalább annyira szeretnétek idén is EFOTT-ozni mint Mi! Ezért örömmel jelentjük be Nektek, hogy augusztus utolsó hétvégéjén újra bevesszük a Velencei-tavat!