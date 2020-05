Engedjük el, és igyunk még egy gin-tonikot!

Egy szakítós, ugyanakkor ízig-vérig nyári hangulatú slágerrel jelentkezik Palotai Soma Perrin nevű projektje. A vadonatúj, July című dalhoz Miki357 rendezett klipet, ami a Stenken látható először.

"A July című dalunk egyszerűen a továbblépésről szól. A nyár a szabadságot jelképezi és nincs helye a 40 fokos hőségben a szakítás utáni csalódottságnak. Inkább vágjunk el minden köteléket, engedjük el, amit el kell és rendeljünk egy újabb gin-tonikot" – mondja a számról Palotai Soma.

Az első, Lay Down című Perrin-EP 2018 nyarára készült el – és szintén az Indexen mutatkozott be –, majd néhány hónappal később beválogattuk az év tíz legjobb magyar megjelenése közé is. Palotai Somát akkor az alternatív Justin Timberlake-ként emlegettük, aki "a klasszikusabb R&B éneket kombinálja dögös, elektronikus témákkal".

A zenész azonban elsősorban a hetvenes-nyolcvanas évek soul és funk hangzásából, valamint az oldschool nagyok világából inspirálódik. A Lay Down megjelenésekor olyan hatásokat emlegetett az Indexnek, mint Rick James, Quincy Jones, Micheal Jackson, a Delegation, a Shalamar, a Surface, vagy a Whispers.

Palotai Soma azonban nem csupán a múltból merít. "A mai alkotók közül, olyanokat emelnék ki, mint Kaytranada, Toro y Moi, Pomo, Tuxedo, Winston Surfshirt, Anderson Paak, Tennyson, MNDSN vagy Nouvel Age – de ez a névsor hosszasan folytatódhatna még" – mondta a bemutatkozó EP megjelenésekor.

Ahhoz képest, hogy azért kezdett el elektronikus zenével foglalkozni, mert nem jött össze egy zenekara sem, a szólóprojektként indult Perrin egy ideje már élőzenés produkcióként létezik, amely megjárta a Kikeltetőt, fellépett többek között az Akvárium nagytermében, az A38 Hajón, a Budapest Parkban, a Kolorádón és a Művészetek Völgyében is.

Ezt a háromtagú felállást örökíti meg a July című szerzemény is, amelyhez Miki357 készített videót, Palotai Soma mellett Balaton Anabelle főszereplésével. "A forgatás a vírushelyzet miatt izgalmasabb volt, az egyik stábtag lakásában történt a felvétel, ami rengeteg improvizációval járt" – mondták az alkotók.