Palkovics szerint valószínűleg marad a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Világgazdaságnak adott interjút, amelyben röviden kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány várható második hulláma miatt nem valószínű, hogy enyhítenek az 500 főnél nagyobb tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozásokon. Ha ez tényleg így lesz, akkor az augusztus 20-i tűzijáték mellett egy sor zenei fesztivál is veszélybe kerülhet.

Palkovics szerint van arra esély, hogy Magyarországon is nőni fog a fertőzöttek száma, emiatt pedig vissza kell hozni a korábbi korlátozásokat és óvintézkedéseket. Ez azt is jelenti, hogy

nem tarthatnak még egy jó ideig 500 főnél nagyobb rendezvényeket sőt, azokat is lefújhatják, amelyek nemrég újra engedélyt kaptak.

A korábbi intézkedések szerint augusztus 15-ig tart az 500 fő feletti tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozás, vagyis a 20-i tűzijátékot elviekben meg lehetne már tartani, ha nem romlik a helyzet. A korlátozás miatt több tucat nyári fesztivál (Sziget, Volt, Balaton Sound, Bánkitó) maradt el idén, de többen megpróbálkoztak azzal, hogy egészen késő nyári időpontra tolták a rendezvényüket.

Augusztus utolsó két hétvégéjére egy rakás fesztivált ütemeztek át, például az EFOTT-ot, a Fishing on Orfűt vagy a Kolorádó Fesztivált, de nyár végén tartják a Strand Fesztivált, a B. My Lake-et, Szegedi Ifjúsági Napokat és a Veszprémi Utcazene Fesztivált is.

Egy újabb korlátozás nem csak a fesztiváloknak ártana, hiszen az elmúlt hónapokban az összes nagyobb budapesti klub és koncerthelyszín is azon dolgozott, hogy új időpontot találjanak a rendezvényeiknek. A tömeges jegyvisszaváltások miatt bajba került Budapest Park például a tavaszi eseményei egy részét nyárra tette át, így egy esetleges korlátozás újabb lavinát indíthat el az élőzenei szektorban.