Rendben, mindenki nyugodjon le, magyar James Bond-fim egyelőre még nem készül. Lehet, hogy egyszer lesz, ezt kár volna kizárni, ám ami tény:

magyar James Bond-dal már van, a címe: Leave The Dark.

Igaz, teljes egészében még nem, csupán részletében hallható. Az Index olvasói erről már olvashattak, amikor január elején elkészült a klip a készülő kisfilmről.

Most pedig werkfilm is készült a még nem látható, de hamarosan az Indexen is hallható James Bond-dalhoz forgatott kisfilm háttérmunkálatairól – amiről Erdőhegyi Brigitta énekesnő, a dal előadója és a klip egyik rendezője az Indexnek azt mondta, hogy élete talán legfontosabb dala készül most.

A magyar James Bond-dalról és a hozzá forgatott kisfilmről egyelőre annyit lehet tudni, hogy az a „No Time the Die″ című legújabb 007-es filmet támogató egyik világmárkával együttműködésben készült. A film látványában és tartalmában is James Bond-hangulatú, amiről Erdőhegyi Brigitta ezt mondta az Indexnek:

Exkluzív felkérést kaptam a produkció zenéjének elkészítésére és előadására. Felettébb megtisztelő volt Sophia Loren, Mihail Gorbacsov és a Depeche Mode után egy újabb, rendkívül különleges és ritkaságszámba menő nemzetközi projektben részt venni. A dal mondanivalója számomra kiemelten fontos, a lelkem legmélyéről tör fel. A bennem élő énekesnő oly régóta várta már, hogy ezt, ilyen köntösben megénekelhesse a mai kor emberének.

A magyar James Bond-dal amúgy minőségében és hangzásvilágában simán versenybe szállhat az eddig ismert és hallott nemzetközi Bond-dalokkal. A hozzá forgatott kisfilm stábja is magyar, rendezője Erdőhegyi Brigitta és Tordai István, a munkálatokban pedig kizárólag magyar alkotók és szereplők vettek részt, a dal szövegének magyarításától kezdve a smink és ruhák elkészítéséig.

(Borítókép: Leave The Dark / Hell Péter)