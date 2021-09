Justin Bieber visszatért, Olivia Rodrigo berobbant az MTV Video Music Awardson

Átadták az idei MTV Video Music Awards díjait. Ahogyan illik, az eseményen jelen volt a zeneipar fiatalos krémje, volt, aki jobban, és olyan is, aki kevésbé gondolta át az outfitjét. A soron következő élőszereplős Kis hableány film főszereplője, Halle Bailey melleit például csak a szerencse (és egy jó adag ragasztószalag) tartotta a helyén ebben a ruhában:

Mindenesetre megvolt Justin Bieber nagy visszatérése, és Olivia Rodrigo berobbanása is, akik jó pár trófeát bezsebeltek, de azért hagytak bőven a többieknek is. Főként Lil Nas X-nek és a BTS nevű k-pop bandának.

A ceremónia háziasszonya egyébként Doja Cat volt, aki ugyancsak kitett magáért. Amellett, hogy két díjat is kapott, arra is fordított figyelmet, hogy megtalálja a lehető legsokkolóbb ruhakölteményeket.

Az idei év nyertesei:

Az év videója

Lil Nas X: Montero (Call Me by Your Name)

Az év előadója

Justin Bieber

Az év dala

Olivia Rodrigo: Drivers License

A legjobb előadő a Facebook bemutatásában

Olivia Rodrigo

Az év zenekara:

BTS

Az év push produkciója

Olivia Rodrigo: Drivers License

A legjobb kollaboráció

Doja Cat: Kiss Me More [ft. SZA]

A legjobb popzene

Justin Bieber: Peaches [ft. Daniel Caesar and Giveon]

A legjobb hip-hop zene

Travis Scott: Franchise [ft. Young Thug and M.I.A.]

A legjobb rockzene

John Mayer: Last Train Home

A legjobb alternatív zene

Machine Gun Kelly: My Ex's Best Friend [ft. Blackbear]

A legjobb latin zene

Billie Eilish / Rosalía: Lo Vas a Olvidar

A legjobb R&B zene

Bruno Mars / Anderson Paak / Silk Sonic: Leave the Door Open

A legjobb k-pop zene

BTS: Butter

A nyár dala

BTS: Butter

A legtöbb mondanivalóval bíró videó

Billie Eilish: Your Power

A legjobb rendezés

Lil Nas X: Montero (Call Me by Your Name) (rendezés: Lil Nas X and Tanu Muino)

A legjobb filmezés

Beyoncé / Blue Ivy / Saint Jhn / WizKid: Brown Skin Girl (operatőri munka: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant)

A legjobb művészi rendezés

Saweetie ft. Doja Cat: Best Friend (művészi rendezés: Art Haynes)

A legjobb vizuális effekt

Lil Nas X: Montero (Call Me by Your Name) (vizuális effekt: Mathematic)

A legjobb koreográfia

Harry Styles: Treat People With Kindness (koreográfia: Paul Roberts)

A legjobb utómunka

Bruno Mars / Anderson .Paak / Silk Sonic: Leave the Door Open (utómunka: Troy Charbonnet)

U.S. Global Icon-díj

Foo Fighters

A legnagyobb áttörést hozó dal

Claire Rosinkranz: Backyard Boy

A legjobb visszatérős dal

Aly & AJ: Potential Breakup Song

A legjobb előadó és alkotó

Mustard Watermelon by @Lizzo x @yayayayummy

A legjobb zenekeverés

Shaxicula (Toxic x Love Shack x Dragula) by Britney Spears / The B-52's / Rob Zombie x @djcummerbund

A legjobb virális tánc

Twerkulator by City Girls x @layzchipz