Nyilván a Valentin-nap az oka, és az is lehet, hogy a szív ilyenkor hevesebben dobog – abba most nem érdemes belemenni, hogy a The Wallkids Heves megyei, egészen pontosan egri banda –, de az együttes tagjait olyannyira megérintette a közelgő nemzetközi nap előszele, valamint az, hogy a csak fiúkból álló banda kedveskedjen valami újjal női rajongóinak, hogy félretették az elektronikát, és kijöttek

az első akusztikus számukkal, amelynek ezt a címet adták: a Világ most a legszebb.

A dalhoz készült kisfilmet a banda bevált embere, Szabó Norman készítette, sorrendben ez a harmadik közös klip, amelyen együtt dolgoznak.

Bár Gibbon, a The Wallkids alapító frontembere azt mondja, hogy A világ most a legszebb dal érdekessége az, hogy nem az eddig megszokott punkstílust képviseli, de ezt azért nem kell készpénznek venni. Merthogy a dal hangzásában, pengessék bár lágy húrokon, fából készült gitárok dobozán, a hangzás nagyon is The Wallkids-es.

Az egri banda amúgy gőzerővel dolgozik az új lemezén, több dallal is elkészültek már. Azt tervezik, hogy idén minél több platformon megjelennek, és legalább még egy klipet is elkészítenek.