Tudja, mekkora a világ legkisebb gitárja?

Kevés ember életében van olyan pillanat, amikor azt mondhatja, „igen, itt ma történelmet írunk”. Ezért igazán érdekesek a rekordok, hiszen azok hosszú ideig dokumentált nagy momentumok, amelyek csak akkor tűnnek el, ha valami még elképesztőbb születik.

Ha zenei rekordokról beszélünk, mindenkinek olyanok jutnak eszébe, mint a legnagyobb közönség, leghosszabb gitárszóló, de elég kevesen gondolnak arra, mint a legnagyobb működő gitár, vagy a legtöbb mém, ami egy videóban szerepel. Listánkban a könnyűzene meghökkentő csúcsteljesítményeit gyűjtöttük össze.

Gigászok gitárja, de van iszonyat drága is

Ki ne akarná legalább egyszer megpengetni a titánok gitárját? Az eszköz megszületett, így már csak el kell hozzá látogatni, tekintve, hogy a közel egytonnás, 13,5 méter hosszú és 5 méter széles gitárt elég nehéz világ körüli turnéra vinni. A hangszer – melyet nyugodtan tekinthetünk hangszerek, hiszen valóban lehetséges rajta játszani – egy 1967-es Flying V formájával bír és Scott Rippitoe alkotó nevéhez fűződik. A gitárt 2000-ben mutatták be, és 2001-ben nyilvánították hivatalos világrekorddá.

Ha már legnagyobb, jöjjön a legkisebb is. Bár zenélésre nem alkalmas, a világ legkisebb gitárreplikája szilíciumból készült, mérete pedig összesen 10 mikrométer, amely egy átlagos emberi hajszál 1/20 része. Egy Fender Stratocaster modellt reprezentál, nagyjából húsz percbe került legyártani, és nem nagyobb, mint egy szimpla sejt. A rekordot 1997-ben állította fel Dustin Carr és Harold Craighead.

Legkisebb, legnagyobb, most meg jöjjön a legdrágább, persze anyagi ár tekintetében, mert egy-egy legendás gitár még mindig jóval értékesebb (erről írtunk is korábban). Aaron Shum 2015-ben alkotta meg a legfényűzőbb hathúrost a világon, melynek ára kettőmillió dollárt kóstál. Ezt most mindenki számítsa át napi árfolyamon, lehet, két perc múlva kicsit jobban jár.

Az Eden of Coronet nevet viselő hangszeren, mely formára egy speciális Gibson SG-t idéz, 11 441 gyémánt csillog, 401,15 karátos, és 57,67 uncia fehér arany felhasználásával készült.

Az óriás gitárjához elkészült az óriás erősítője is. A Fender mintára gyártott kombó 3 méter hosszú, 2,5 méter magas és 1,2 méter széles. A rekordot 2017-ben véste be a nagykönyvbe Florida állam Full Sail Egyetemének csapata.

Nézne videót fél éven át, de csak egyet?

A videóklipek világa unalmasnak tűnhet témánkban, de erre a Weezer zenekar fixen rá tud kontrázni. A csapat 2009 óta a Pork and Beans című dalával vezeti az egy videóklipen belül felhasznált legtöbb mém rekordját. Egész pontosan 55 különböző netes poén zúdul át a közönség idegeire az alig háromperces szám alatt.

Nem tűnhet kimondottan érdekesnek a leghosszabb zenés videó kérdése egész addig, amíg nem látjuk meg, hogy mennyi is az annyi. A Twenty One Pilots Level of Concern videója 2000-ben jött ki, és egész pontosan 177 nap, 16 óra, 10 perc és 25 másodperc hosszú. A zenekar úgy érte el ezt a nem is olyan kis teljesítményt, hogy megállás nélkül streameltek a YouTube-on, és folyamatos fanvideókkal tarkították az anyagot.

Hiszik vagy sem, a Queennek is sikerült videóklippel rekordot dönteni, és ez a rekord mindenképp örök marad, hisz az angol banda volt az első zenekar, amelynek videóját kitiltották az MTV-ről.

A csapat 1982-ben megjelent Body Language című dala túl erősnek bizonyult a csatorna számára. A klip egy gőzfürdőben játszódik, tiltásának oka pedig a túlzott meztelenkedés és homoerotikus felhang.

Hogy zenei rekordnak minősül-e, továbbra is kérdéses, de az Iron Maiden is képviselteti magát egy fura díjjal listánkon, hisz ez az a banda, amelyik a legtöbb videójátékban szerepel. A pontosság kedvéért

15 játékban jelenik meg 51 nótájuk.

Olyan szórakoztató alkotásokhoz köthető a nevük, mint a GTA, az Ed Hunter, vagy a Guitar Hero.

Darabokra tört hangszerek

Kiadott zenék tekintetében is vannak elég fura rekordok, de az egyik legérthetetlenebb a Pearl Jam sikere. A formáció büszkén birtokolja a legtöbb egy hét alatt kiadott felvétel díját. A csapat 2021-ben zsebelhette be az elismerést, mikor megosztotta teljes digitális archívumát az azt megelőző 14 év koncertfelvételeiről, és 5404 anyag landolt az éterben, az igazán eltökélt rajongók legnagyobb örömére.

Listánkon szerepel a Metallica is, az első olyan zenekar, amelyik bolygónk összes kontinensén adott már koncertet. 2013-ban mintegy egy órát játszottak az Antarktiszon a Carlini Kutatóállomáson, ahol nagyjából 120 tudós és nyereményjáték-díjazott vehetett részt az exkluzív koncerten. A rekord ekkor született.

Ha már koncertvilág, itt a legrövidebb valaha volt fellépés, melyet a The Who tudhat magáénak. 2007-ben, Tampában 9000 rajongó nézte végig, ahogy a csapat 13 másodpercet követően lefújta a bulit, mert realizálta, hogy Roger Daltrey betegsége olyan súlyos, hogy képtelen énekelni. A The Who azonban még egy rekordot felállított. A banda 1964-ben a színpadon elsőként kezdte rommá törni a hangszereket. Az egész buli a véletlennek volt köszönhető, mikor Pete Townsend akaratlanul eltörte gitárja nyakát a harrow-i Railway Tavern kimondottan alacsony plafonjában, majd hirtelen felindulásból nekilátott ízzé, porrá zúzni a hangszert, ha már lúd, legyen kövér alapon.

A legkitartóbb apuka

A koncertekhez dukál a lobbanékony látvány is, amelyben a Kiss vezet 2020-as dubaji koncertjével: 73 töltésnyi pirotechnikával vadították a színpadot.

Aztán van, hogy a közönség vadul meg, és a világért nem engedné el a fellépőket, ahogy ez a The Culttal is történt 2004-ben. A visszataps olyan intenzív volt, és a közönség annyira vágyott a Cult élményre, hogy ötször hívta vissza a csapatot a színpadra, amit a zenekar örömmel teljesített, ezért pedig a legnagyobb tisztelet jár nekik.

Ha már a közönség fanatizmusa szóba került, a zenei rekorderek közé vehető egy rajongó, Greg Parmley is, aki 2011-ben azzal került be a Guinness híres könyvébe, hogy 30 szűk nap alatt 26 különböző fesztiválon vett részt. A teljesség igénye nélkül: ellátogatott Glastonburyre, a High Voltage Festivalra, a Metalcampre, a Montreux Jazzre, plusz – egy kis magyar vonatkozást is említve – a Balaton Soundra.

Hogy egy valóban elképesztő egyéni teljesítményt is listára tűzzünk – ha az eddigiek esetleg nem voltak elég komolyak –, az év apukájának talán nem, de a legkitartóbb dobosnak biztosan nevezhetjük Carlos Santost, aki világrekorder azzal, hogy nettó 133 órán és három percen át megállás nélkül dobolt. A könyvbe kisfia negyedik születésnapján került be a neve, híres dalok felismerhető témáit elevenítette fel. Kérdés, hogy a kisfia meddig bírta a papa szuper erejét, de annyi biztos, hogy mi tisztelettel hajtunk fejet a születésnapi ajándék és a kitartása előtt.