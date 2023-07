Mick Marsnak elege van, soha többé nem áll szóba a Mötley Crüe tagjaival

Nem minden szakítás szép, de ami a Mötley Crüe háza táján történik épp, az kiemelten csúf. Ahogy arról korábban írtunk, 2022 végén a banda bejelentette, hogy 2023-as világ körüli turnéján már nem Mick Mars, a csapat alapító gitárosa fogja játszani a riffeket. Helyére John 5 lép, aki korábban már Ozzy Osbourne-nal és Marilyn Mansonnal is muzsikált. Ezzel eredetileg semmi gond sem volna, hiszen a banda – a hátteret tekintve – Mick Mars betegségére hivatkozva döntött így.

Ezzel szemben Mars most a Rolling Stone-nak azt nyilatkozta, hogy reméli, soha többé nem kell beszélnie volt zenésztársaival. A gitáros éppen jogi lépéseket tesz, mivel úgy véli, a Mötley Crüe csapata – élükön Nikki Sixxszel – az őt megillető hagyatéktól szeretné elvágni. Elmondása alapján csupán nyugdíjba szeretne vonulni, de sose hitte volna, hogy ez ekkora küzdelemmel jár. A Rolling Stone magazinnak mesélt a csatározásról, a közelmúlt tapasztalatairól és eddig ritkán megénekelt, közös emlékekről.

Több mint 40 év közös zenélést követően lezárult egy korszak. Mick Mars nem lép fel többé a Mötley Crüe-val. A gitáros évtizedek óta küzd súlyos gerincvelő-gyulladással, amely mára túl fájdalmassá vált a 72 éves zenész számára, így végül a nyugdíj mellett döntött. Ennek ellenére úgy érzi, hogy zenekartársai kifogásként használták fel az állapotát arra, hogy a bandából származó bevételeitől elvágják. Jelenleg is épp jogi lépéseket tesz azért, hogy ezt megakadályozza.

A Rolling Stone magazinnak azt mondta:

Amikor be akartak állni, és tönkreb***ni mindent, akkor én tartottam a hátamat. Most próbálják elvenni a hagyatékomat, a részemet a Mötley Crüe-ból, a névre és brandre vonatkozó tulajdonjogomat. Hogy lehet kirúgni Mr. Heinzet a Heinz ketchuptól? Az egész az övé. Frank Sinatra és Jimi Hendrix hagyatéka az örökkévalóságig fennmarad, az örököseik pedig profitálnak belőle. Épp ezt akarják elvenni tőlem. Nem fogom hagyni.

A zenekar basszusgitárosa, Nikki Sixx ezzel szemben mást mond. Szerinte Mars megbízhatatlan volt 2022-es turnéjukon, sokszor kellett a háttérsávokra támaszkodniuk, a gitáros elfelejtette a dalokat, nem tudott teljesíteni a színpadon.

Ott ültünk, és néztük, ahogy szétesik fizikálisan, mentálisan, ahogy az emlékei összeomlanak. Ennek ellenére kesztyűs kézzel bántunk vele, mindig próbáltuk támogatni. Mindig mellette álltunk. Mégsem hagyhatjuk, hogy ez a támogatás a színpadon egy katasztrófává váljon. És most azért mondja mindezt, hogy minket bántson vele. Mi értelme? Ő pusztítja el a saját hagyatékát

– idézte Sixxet a Rolling Stone.

A jogi csatározáson túl azonban másról is szó esett, amikor a magazin munkatársai egy teljes napot eltöltöttek a Mötley Crüe gitárosával. Kiderült, hogy miért utálja Mars a zenekar balladáit, hogyan heroinozta be őt Nikki Sixx, miért bánja, hogy a kilencvenes években nem változtattak nevet, mire alapozza azt, hogy szerinte a basszusgitáros playbackelt a 2022-es turnéjukon, és mit gondol a The Dirt című filmről.

Hangyák és herka

Utóbbiról tudni illik, hogy a zenekar életrajzi könyvén alapul. Ez egyfajta önéletrajz, a négy bandatag, valamint a The New York Times újságírójának közös alkotása. A 2001-ben kiadott könyvet Mick Mars sosem olvasta el. Szerinte vannak benne olyan részek, olyan történetek, amikre nem szeretne emlékezni.

Ezzel szemben a filmes adaptációt, amelyet a Netflix jegyez, és olyan színészek játszanak benne, mint Douglas Booth, Iwan Rheon, Daniel Webber és Machine Gun Kelly, a premieren megnézte, és elfogadhatónak tartja, élvezte. Úgy gondolja, hogy vannak benne túlkapások, és nem egy szituációt sikerült elnagyolni, de másfél órában szerinte nem lehet egy ilyen terjedelmű életrajzi könyvet hiányosságok nélkül adaptálni.

Miután a film megjelent, Ozzy Osbourne felkereste őt. Épp Bakersfielden játszottak, mikor a sötétség hercege berontott az öltözőkocsijába. Mars így emlékszik vissza a beszélgetésre:

Azt kérdezte tőlem, hogy »Mick! Mick! Komolyan felszívtam azokat a hangyákat?« Mire én: »Igen, felszívtad«.

Arról is mesélt, hogy a zenekar valóban mindenféle szereken élt, de ő maga a heroint sosem használta. Összesen egyszer próbálta ki, és az sem volt szándékos. A Theatre of Pain lemez rádiós bemutatójára mentek, és Mars rettenetesen másnapos volt. Nem volt benne biztos, hogy végig tudja csinálni, ezért kért egy kis kokót Nikki Sixxtől. A basszusgitáros fehér port adott neki egy pengetőn, amiről utólag kiderült, hogy heroin volt por formában. Mars rettentően megutálta, és soha többé nem használta a szert.

Megbánások

Emlékszik, hogy amikor Vince Neil 1984-ben ittasan autóbalesetet okozott, amiben meghalt a Hannoi Rocks dobosa, úgy gondolta, hogy a zenekarnak befellegzett. Nicholas Dingley-n (Razzle) kívül két másik ember is megsérült, Vince Neil mégis megúszta 15 nap börtönnel és pénzbírsággal. Ennek ellenére Mars úgy gondolja, hogy az énekest nagyon megviselte, ami történt, és valószínűleg azóta sem bocsátotta meg magának.

A beszélgetésben szó esik arról is, hogy miután Vince Neil elhagyta a bandát, és egy időre John Corabi csatlakozott a zenekarhoz, azt szerette volna, hogy nevet változtassanak.

Ha nevet változtatunk, akkor az album igazán nagyot üthetett volna. Az emberek ennek ellenére biztos úgy hívták volna, mint a New Crüe. Valószínűleg nem jött volna össze. Mégis, amikor kijött a lemez, úgy éreztem, hogy nagyot fog menni. És mégsem, mert az emberek haragudtak ránk. Azt hiszem, akkor jött el az idő, hogy megfizessünk a tetteinkért

– idézte föl a történteket Mars.

A zeneszerzésről úgy mesélt a gitáros a Rolling Stone-nak, hogy ő sosem szerette a Mötley Crüe nagy, terjengős balladáit, mint a Home Sweet Home-ot és a Without Yout. Tudja, hogy a rajongók imádják őket, és ezek segítettek bővíteni a közönséget is, de hamar rájuk unt.

Emellett elmondta, hogy 2000-es albumuk, a New Tattoo szerinte azért nem lett akkora siker, mert túl hamar kellett a végére érjenek. Úgy érezte, kevés volt benne a zeneiség, nem volt elég idejük a stúdióban, hogy megtalálják a megfelelő formákat, de a kiadó és a menedzsment erőltette, hogy új lemez és új turné kell.

A csapat a kilencvenes évek óta backing trackeket is használ,

hogy azokat a részeket is megtöltsék, ahol több hangszer szól egyszerre, amit négyen nem képesek kivitelezni. Ezt Mick Mars mindig is gyűlölte. Elmondása szerint a zenekar ötlete volt, de szerinte a közönség ezek nélkül is tökéletesen érezné magát:

Emlékszem, amikor mondtam nekik, hogy: »az emberek tudják, hogy minek kell ott lenni. Hiányolni fogják? Néhányan talán, de a többség nem. Ismerik a dalokat, és amíg a főfogás ott van, tudat alatt hallani fogják«. Nem akartam átverni a közönséget, de a többiek ki akarták tölteni a lyukakat. Mindig is utáltam ezt a sz*rt.

Vádak

Bár Nikki Sixx őrá mondta, hogy a 2022-es turnéjuk alatt rossz volt, amit csinált, és csakis a háttérsávokra számíthattak érdemben, Mick Mars ezzel szemben azt állítja, hogy maga Sixx az, aki playbackel a színpadon, és átveri a közönséget. Régóta zenél vele, és látta videófelvételen, ahogy a 2022-es turnén Sixx koncert közben csápol, mialatt játszania kéne, mégis szól a basszus téma.

Annak ellenére is határozottan kitart állítása mellett, hogy a zenekar turnécsapatából hét személy is eskü alatt vallotta, hogy ez nem igaz. A gitáros úgy véli, azért történt ez, mert a közös turnén a Def Lepparddal játszottak együtt, akik kimagaslóan jó zenészek, és Sixx úgy érezte, hogy a teljesítménye nem elegendő.

Amikor 2022 végén Mick Mars kénytelen volt visszavonulni, John 5 felkereste őt, hogy tanácsot kérjen. Néhány levélváltás után meggyőzte helyettesét, hogy remek zenész, aki képes lesz megbirkózni a feladattal:

John egy igazán kiváló gitáros. Tanult. Továbbá a dalok sem túl bonyolultak.

Mars szerint, amikor eldőlt, hogy nem fog a 2023-as turnén játszani, a banda egy vasat sem akart adni neki a koncertsorozat bevételeiből. Később ezt öt, majd hét és fél százalékra módosították, valamint azokból a turnén eladott zenekari termékekből is részesedik, amin az arcképe látható. Ezek a százalékok azonban 2023 után visszaesnek nullára. Ennek kapcsán Nikki Sixx hajthatatlan volt Ed McPherson (Mick Mars ügyvédje) elmondása szerint.

A gitáros azt nyilatkozta, hogy nem keresi a botrányt, és háborúzni sem akar. Neki ez nem a pénzről szól.

Boldog és kiegyensúlyozott nyugdíjas éveket szeretne, amikor nem kell küzdenie azért az örökségért, amire úgy véli, hogy az életműve alapján jogosult. Arról is mesélt, hogy a 2022-es turnén már nem volt rózsás a hangulat, sőt semmilyen zenekari hangulat sem volt. Tulajdonképpen a The Dirt 2019-es filmpremiere óta nem is nagyon beszélt a zenésztársaival. A turnékon úgy érezte, hogy „önmagában zenél”, és az egész úgy hatott, mint amikor „az ember egy tömegben van, mégis egyedül érzi magát”.

Szomorúnak és alsóbbrendűnek éreztem magam, mint akit kihasználtak. Amikor az utolsó koncertet letoltuk, megkönnyebbültem. Megszűnt a teher egy része. Mégis, lelkileg nagyon fájt. Nem csupán felszíni sérülésekről beszélünk. Ezek mély sebek voltak, olyanok, amiket nem lehet kiheverni

– mesélte Mick Mars. Hozzátette: