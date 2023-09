Rejtély, hogy mi okozta a hirtelen, váratlan sikert

A populáris country műfajában gyakorta megjelentek az átlagemberek gondjaira fókuszáló dalok, és néhol még a társadalomkritika is helyet kapott. Az USA-ban az egyik legnépszerűbb zenei irányzatnak számít a country, évente albumok millióit értékesítik ebben a stílusban. Ennek ellenére hosszú évtizedekig nem volt arra példa, hogy a legnépszerűbb dalokat összesítő slágerlisták élén countrydalok tömörüljenek.

Közel negyven év után ez most újra megtörtént, ráadásul az évben másodjára. Az, hogy pontosan mi okozza a műfaj ismételt népszerűségét, nem teljesen egyértelmű. Ennek ellenére van rá esély, hogy az Egyesült Államok mostani, szélsőséges politikai hullámzása, a konzervatív oldal egyre feszültebb hangulata tükröződik vissza a slágerlistákon.

Negyven éve nem volt ilyen

A legelső siker idén még Jason Aldean kétélű dalának volt köszönhető, amely akkor közfelháborodást okozott. A Try That in a Small Town – amelyről korábban már mi is írtunk – Morgan Wallen Last Night című dalával, és egy régi Tracy Chapman-szám újragondolásával, Luke Comb Fast Car című dalával foglalta el a Billboard Hot 100 három dobogós helyét.

Aldean dala azóta némileg kegyvesztett lett, de Wallen és Comb megtartotta vezető helyét a toplistákon, akik mellé most Oliver Anthony csatlakozott Rich Men North of Richmond című dalával. Ezzel az évben már másodjára hódította meg a countryzene a Billboard csúcsát. Az amerikai piacot tekintve ez elsőre nem tűnhet annyira nagy dolognak, de évtizedek óta nem volt ilyenre példa. A legutolsó alkalom, amikor az első három helyen kizárólag countryzenészek voltak, 1981-ben történt meg, több mint negyven évvel ezelőtt.

Emellett fontos azt is megemlíteni, hogy míg Wallen és Comb szépen felküzdötte magát a csúcsra, és kitűnően tartotta meg pozícióját az elmúlt hónapokban és hetekben, addig mind Jason Aldean, mind Oliver Anthony hirtelen, kvázi a semmiből robbant a lista élére. Előbbi esetében ismert a politikai háttér az események mögött, de Anthony már egy teljesen más tészta.

Az online zenei világ, a streamingtársadalom egyik legnagyobb előnye, hogy nincs szükség nagy kiadóra az ember mögött a sikerhez. Erre Anthony a legjobb példa, aki gyakorlatilag rekordot döntött új dalával. Ő az első ember, aki úgy debütált a toplista élén, hogy előtte egy toplistás dala sem volt soha, ráadásul nem is felküzdötte magát, number 1 pozícióban nyitott eleve.

Emellett azzal is kiemelkedő, hogy rajta kívül mindössze öt olyan zenész van a világon, akinek első szólódala a lista élén debütált, továbbá 2020 óta nem volt olyan zenész, aki a kizárólag saját maga által egyedül írt dallal tudott volna első helyre kerülni. Ennek ellenére az énekes nem akar a nagy lemezkiadókkal közösen dolgozni. A Variety beszámolója szerint már egy nyolcmillió dolláros lemezszerződést is visszautasított, mondván, hogy ő pont az ilyenfajta világ ellen énekel.

A zenei piacon dolgozók üveges tekintettel bámulnak, amikor elutasítok nyolcmillió dolláros ajánlatokat. Nincs szükségem hat turnébuszra, 15 nyerges vontatóra és egy magángépre. Nem akarok stadionokban játszani, és nem szeretnék a reflektorfénybe kerülni

– írta egy Facebook-bejegyzésben az énekes. Hozzátette:

Azért írtam azt a zenét, amit írtam, mert mentális gondokkal és depresszióval küzdöttem. Ezek a dalok emberek millióival voltak képesek mély kapcsolatot teremteni, mert olyasvalaki énekelte őket, aki az éneklés pillanatában teljesen átélt minden egyes szót. Nincs szerkesztés, sem ügynök, vagy egyéb baromság. Csak egy idióta a gitárjával. Az a fajta zene, amelytől sosem szabadott volna eltávolodnunk.

A sikert övező gyanakvás

Anthony zenéje hatalmas tömegmegmozdulást eredményezett, és hiába hallgatják milliók a dalait, sokakból ellenszenvet és gyanakvást váltott ki az énekes viselkedése. Egyesek úgy vélik, hogy a szám maga sztereotip módon ábrázolja a társadalmi különbségeket, és valójában a nagy kiadók bújtatott terméke az énekes. A népszerűséghez való kettős hozzáállása is furcsa sokaknak, hogy szóban elutasítja azt, miközben nyilatkozik a világnak, fellépéseket vállal, és kritikát fogalmaz meg, akár a politikai színtéren is.

Vannak, akik sikerslágere, a Rich Men North of Richmond zenei és szöveges tartalmára alapozzák állításukat, mások a semmiből előtörő páratlan sikert vélik gyanúsnak. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a hirtelen népszerűséget hozó videót nem az énekes maga töltötte fel saját csatornájára, hanem egy másik csatornán jelent meg, amely cirka hat nap alatt tudott 12 milliós megtekintést generálni neki – amely mára túllépte a 30 milliót. Emellett a csatorna kevesebb mint 400 000 követővel bír csupán, és

egy videó sincs Anthony dalán kívül, amely az ő sikerét akár megközelítette volna.

Zeneileg nézve a számot, a hangszerelés tényleg nem nevezhető egyedinek. Egyetlen gitárral vették fel a dalt, de az sem hoz semmilyen különleges vagy úttörő, esetleg kiemelkedően fülbemászó témát – bár az ének megad némi jól dinamizált erőt. Az online hallgatható verzió kvázi egy live session, ahol az énekes élőben adja elő slágerét.

Ami valóban megmozgathatja a közönséget, az a szöveg. A dalban Anthony arról énekel, hogy egész életében dolgozott, de semmit sem ért el. Eladta a lelkét azért, hogy mások meggazdagodjanak.

„Nos, én csak eladom a lelkem,

Hogy napestig dolgozzak,

A hosszas túlórák

Amik maroknyi pénzt hoznak

Amiből kiülhetek ide,

Az életem tengetni,

Majd hazacammogva

A gondjaim feledni

Hatalmas nagy szégyen

Amivé lett a világ

A magadfajtának

És a magamfajtának

Bár fel tudnék ébredni

És ez többé nem valóság

De mégis az

Mégis az”

– áll a dalszövegben.

Most Oliver Anthony hirtelen feltűnése felveti a kérdést, hogy vajon mennyire lehet az árnyak közül, mesteri bábjátékos módjára az egész piacot uralni. Főként egy olyan dallal, amely ha valóban a gazdag stúdiók bújtatott terméke, a valós hatás kedvéért nyíltan őket támadja, rejtve pedig őket szolgálja.

Legyen szó bármelyik megoldásról, a hirtelen, váratlan siker kétélű fegyver.

Ha a vádak közül egy sem igaz, a gyanú akkor is megmarad, és a gyors felfutása miatt szakmán belül megosztó lesz a dal még egy ideig. Ha azonban van a vádakban valamennyi igazság, akkor a kérdés, hogy egy nyílt leleplezés valóban tudja bojkottálni az énekes sikerét, vagy az addigra keményvonalas rajongóvá avanzsáló körök nem hinnék el, és csupán célzott támadásként élnék meg az új kedvencükkel szemben.